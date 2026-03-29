Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο «μικροσκόπιο» και οι Κεντρικές Φυλακές για την απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι – Ψάχνουν τους εκτελεστές πίσω από την ενέδρα θανάτου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο «μικροσκόπιο» και οι Κεντρικές Φυλακές για την απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι – Ψάχνουν τους εκτελεστές πίσω από την ενέδρα θανάτου

 29.03.2026 - 22:16
Στο «μικροσκόπιο» και οι Κεντρικές Φυλακές για την απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι – Ψάχνουν τους εκτελεστές πίσω από την ενέδρα θανάτου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Αμμοχώστου γύρω από την κινηματογραφική απόπειρα φόνου που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής με στόχο 34χρονο επιχειρηματία στο Παραλίμνι.

Οι αρχές αξιολογούν με ιδιαίτερη προσοχή κάθε στοιχείο, με την Αστυνομία να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο οι έρευνες να επεκταθούν και εντός των Κεντρικών Φυλακών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Έρικας Καβάζη, ο τρόπος δράσης των εκτελεστών, οι οποίοι φαίνεται πως ήθελαν νεκρό τον στόχο τους και όχι απλώς να τον εκφοβίσουν, παραπέμπει σε εγκληματικές ενέργειες του πρόσφατου παρελθόντος που συνδέονται με τον σωφρονιστικό ίδρυμα.

Η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Αμμοχώστου αξιολογεί σημαντικά τεκμήρια, όπως το κλοπιμαίο όχημα που βρέθηκε φλεγόμενο στην περιοχή της Ξυλοφάγου 40 λεπτά μετά την επίθεση, εντός του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα.

Παρά το γεγονός ότι στο σημείο της ενέδρας βρέθηκαν έξι κάλυκες και τρεις οπές στο πολυτελές όχημα του 34χρονου, ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας και να βρει καταφύγιο στο νυχτερινό του κέντρο. Στην κατάθεσή του, πάντως, ο επιχειρηματίας ανέφερε πως δεν έχει διαφορές με κανένα πρόσωπο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

LIVE: Η Τεχεράνη απειλεί το αεροπλανοφόρο USS Lincoln - Δεκάδες συλλήψεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων

LIVE: Η Τεχεράνη απειλεί το αεροπλανοφόρο USS Lincoln - Δεκάδες συλλήψεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων

Για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων προετοιμάζεται το αμερικανικό Πεντάγωνο, με τον πόλεμο στο Ιράν να έχει εισέλθει πλέον στον δεύτερο μήνα του χωρίς εμφανή σημάδια αποκλιμάκωσης, πολλώ δε μάλλον μετά και την εμπλοκή των ανταρτών Χούθι σε αυτόν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Η Τεχεράνη απειλεί το αεροπλανοφόρο USS Lincoln - Δεκάδες συλλήψεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων

LIVE: Η Τεχεράνη απειλεί το αεροπλανοφόρο USS Lincoln - Δεκάδες συλλήψεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων

  •  29.03.2026 - 07:40
ΠτΔ: Αισιοδοξία για νέα πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στο Κυπριακό

  •  29.03.2026 - 11:36
Στο «μικροσκόπιο» και οι Κεντρικές Φυλακές για την απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι – Ψάχνουν τους εκτελεστές πίσω από την ενέδρα θανάτου

Στο «μικροσκόπιο» και οι Κεντρικές Φυλακές για την απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι – Ψάχνουν τους εκτελεστές πίσω από την ενέδρα θανάτου

  •  29.03.2026 - 22:16
«Επιβεβλημένη μέθοδος και όχι ευχάριστη διαδικασία»: Τι απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τις «εκτελέσεις» ζώων με κυνηγετικό όπλο

  •  29.03.2026 - 20:31
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από €2.700.000

  •  29.03.2026 - 22:06
Στον «αέρα» η τελετή του Αγίου Φωτός; Οι αυστηροί περιορισμοί του Ισραήλ και το επεισόδιο με τον Καθολικό Πατριάρχη

  •  29.03.2026 - 19:29
Άστατος ο καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

  •  29.03.2026 - 16:47
Την Τρίτη η κηδεία της Μαρινέλλας, σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

  •  29.03.2026 - 19:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα