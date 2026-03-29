Στο «μικροσκόπιο» και οι Κεντρικές Φυλακές για την απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι – Ψάχνουν τους εκτελεστές πίσω από την ενέδρα θανάτου

Οι αρχές αξιολογούν με ιδιαίτερη προσοχή κάθε στοιχείο, με την Αστυνομία να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο οι έρευνες να επεκταθούν και εντός των Κεντρικών Φυλακών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Έρικας Καβάζη, ο τρόπος δράσης των εκτελεστών, οι οποίοι φαίνεται πως ήθελαν νεκρό τον στόχο τους και όχι απλώς να τον εκφοβίσουν, παραπέμπει σε εγκληματικές ενέργειες του πρόσφατου παρελθόντος που συνδέονται με τον σωφρονιστικό ίδρυμα.

Η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Αμμοχώστου αξιολογεί σημαντικά τεκμήρια, όπως το κλοπιμαίο όχημα που βρέθηκε φλεγόμενο στην περιοχή της Ξυλοφάγου 40 λεπτά μετά την επίθεση, εντός του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα.

Παρά το γεγονός ότι στο σημείο της ενέδρας βρέθηκαν έξι κάλυκες και τρεις οπές στο πολυτελές όχημα του 34χρονου, ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας και να βρει καταφύγιο στο νυχτερινό του κέντρο. Στην κατάθεσή του, πάντως, ο επιχειρηματίας ανέφερε πως δεν έχει διαφορές με κανένα πρόσωπο.