Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αίγυπτο για EGYPES και συναντήσεις με Σίσι και TOTAL/Energies

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέπτεται σήμερα, Δευτέρα, την Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει στο EGYPES 2026, που αποτελεί κορυφαία έκθεση και συνέδριο ενέργειας στην Αίγυπτο, τη Βόρειο Αφρική και τη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιείται στις 30 Μαρτίου με 1η Απριλίου.

Γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, αναφέρει ότι στο περιθώριο της EGYPES, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αλ Μανάρα, στο Κάιρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, την οποία θα απασχολήσουν, ανάμεσα σε άλλα, οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στην τελετή έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου, τις οποίες θα προσφωνήσει.

Αργότερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της TOTAL/Energies.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Σίσι θα μεταβούν μαζί στον εκθεσιακό χώρο της EGYPES 2026, όπου θα επισκεφθούν το αιγυπτιακό και το κυπριακό περίπτερο, ανάμεσα σε άλλα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει στη συνέχεια για την Κύπρο.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν στην Αίγυπτο ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, o Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στην EGYPES συμμετέχουν ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, επενδυτές και παράγοντες στον τομέα της ενέργειας για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, καταλήγει.

