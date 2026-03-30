Το Ισραήλ κάνει πίσω μετά τον σάλο για την απαγόρευση εισόδου του Καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο

Ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να επιτρέψουν στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων, να εισέλθει στον ναό και να τελέσει τη λειτουργία, μετά την κατακραυγή για την απόφαση της αστυνομίας να εμποδίσει την πρόσβασή του στην εκκλησία για πρώτη φορά εδώ και αιώνες.

Το Καθολικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αποκάλυψε την Κυριακή ότι οι ισραηλινές αρχές εμπόδισαν ανώτερους αξιωματούχους της Εκκλησίας να εισέλθουν στον Ναό του Παναγίου Τάφου προκειμένου να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, γεγονός που χαρακτήρισε πρωτοφανές στη σύγχρονη ιστορία. Σε ανακοίνωσή του έκανε μάλιστα λόγο για δημιουργία «σοβαρού προηγούμενου που παραβλέπει τα αισθήματα δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι αυτή την εβδομάδα στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ».

I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.



Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026

Η Κυριακή των Βαΐων σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, της σημαντικότερης περιόδου στο χριστιανικό ημερολόγιο, κατά την οποία τιμάται η είσοδος του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ο Ναός του Παναγίου Τάφου θεωρείται ο τόπος της ταφής και της Ανάστασης του Ιησού και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χώρους λατρείας για τους Χριστιανούς παγκοσμίως.

Η απόφαση των ισραηλινών αρχών εντάσσεται στο πλαίσιο αυξημένων περιορισμών πρόσβασης σε θρησκευτικούς χώρους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ λόγω του πολέμου με το Ιράν. Οι περιορισμοί επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, το τέμενος Αλ Άκσα και το Δυτικό Τείχος, με τις αρχές να επικαλούνται λόγους δημόσιας ασφάλειας. Αν και το Ισραήλ έχει εμπλακεί σε πολλαπλές συγκρούσεις αφότου κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Ιορδανία το 1967, γενικευμένα μέτρα περιορισμού πρόσβασης σε ιερούς τόπους, ιδίως σε περιόδους μεγάλων θρησκευτικών εορτών, παραμένουν εξαιρετικά σπάνια.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι «το Ιράν έχει στοχεύσει επανειλημμένα ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ με βαλλιστικούς πυραύλους τις τελευταίες ημέρες», προσθέτοντας ότι ένας πύραυλος έπεσε «μόλις λίγα μέτρα από τον Ναό του Παναγίου Τάφου».

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε περιορισμένη ρύθμιση για την πραγματοποίηση προσευχής στην εν λόγω εκκλησία, σε συνεννόηση με εκπρόσωπο του Καθολικού Πατριάρχη, μετά από αξιολόγηση της κατάστασης από τον διοικητή της περιφέρειας Ιερουσαλήμ, υποστράτηγο Αβσαλόμ Πέλεντ, και άλλους ανώτερους αξιωματικούς. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι άλλοι σημαντικοί θρησκευτικοί χώροι, όπως η Πλατεία του Δυτικού Τείχους και το συγκρότημα του Όρους του Ναού, παραμένουν κλειστοί για το κοινό λόγω ανησυχιών για τη δημόσια ασφάλεια.

Under Home Front Command directives, life-saving restrictions apply to all holy sites in the Old City—for Jews, Christians, and Muslims alike.



The Old City has been targeted by murderous missiles multiple times this month, alongside constant fire on residential areas. These… pic.twitter.com/5crKOu9Pzd — Israel Police (@israelpolice) March 29, 2026

«Υπερβολή και προσβολή»: Οι αντιδράσεις μετά την πρωτοφανή απαγόρευση

Η ιταλική κυβέρνηση άσκησε κριτική στην απόφαση να απαγορευτεί η πρόσβαση στον ναό και ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καλέσει τον πρέσβη του Ισραήλ στη Ρώμη για εξηγήσεις. Το Καθολικό Πατριαρχείο είχε ήδη ακυρώσει την παραδοσιακή λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων στην Ιερουσαλήμ εξαιτίας της σύγκρουσης, κατά την οποία το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες βλήματα προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Πατριαρχείο, οι δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, «σταμάτησαν καθ’ οδόν, ενώ κινούνταν ιδιωτικά και χωρίς χαρακτηριστικά πομπής ή τελετουργικής πράξης, και υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν». Το Πατριαρχείο χαρακτήρισε την απόφαση «προδήλως παράλογη και εξαιρετικά δυσανάλογη», κάνοντας λόγο για «βιαστική και ουσιαστικά εσφαλμένη απόφαση, επηρεασμένη από ακατάλληλες εκτιμήσεις».

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε καμία κακόβουλη πρόθεση» πίσω από την απαγόρευση, επισημαίνοντας ότι το κύριο μέλημα ήταν η ασφάλεια των πιστών. «Δεδομένης της ιερότητας της εβδομάδας που οδηγεί στο Πάσχα για τους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ καταρτίζουν σχέδιο που θα επιτρέψει στους ηγέτες της Εκκλησίας να διεξάγουν τελετές στον ιερό χώρο τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι όλοι οι ιεροί χώροι στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ έχουν «κλείσει για τους πιστούς, ιδιαίτερα εκείνοι που δεν διαθέτουν προστατευμένους χώρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια». Στην ίδια ανακοίνωση ανέφερε ότι «η Παλιά Πόλη και οι ιεροί τόποι αποτελούν μια σύνθετη περιοχή, η οποία δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε μεγάλα οχήματα έκτακτης ανάγκης και διάσωσης».

Ο αριθμός των Εβραίων που επιτρέπεται να προσεύχονται στο Δυτικό Τείχος της Ιερουσαλήμ έχει περιοριστεί σε 50 άτομα ημερησίως, ενώ στους Μουσουλμάνους έχει απαγορευτεί πλήρως η πρόσβαση στο τέμενος Αλ Άκσα από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, γνωστός για τη στήριξή του προς το Ισραήλ, αντέδρασε με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «ατυχή με ήδη σημαντικές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο». Όπως σημείωσε, εκκλησίες, συναγωγές και τζαμιά σε όλη την Ιερουσαλήμ «υπόκεινται σε περιορισμούς έως 50 άτομα ή λιγότερα» για λόγους ασφαλείας. «Το να απαγορεύεται στον Πατριάρχη η είσοδος στον ναό την Κυριακή των Βαΐων για μια ιδιωτική τελετή είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό ή να δικαιολογηθεί», δήλωσε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η κυβέρνησή της στέκεται στο πλευρό του καρδινάλιου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα και των άλλων θρησκευτικών ηγετών. «Ο Ναός του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ αποτελεί ιερό τόπο της Χριστιανοσύνης και ως τέτοιος πρέπει να διαφυλάσσεται και να προστατεύεται», ανέφερε η Μελόνι. Η παρεμπόδιση της εισόδου των εκκλησιαστικών ηγετών στον ναό «συνιστά προσβολή όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία», πρόσθεσε.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε την απαγόρευση απαράδεκτη σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Όπως ανέφερε, έδωσε εντολή στον πρέσβη της Ιταλίας στο Ισραήλ να διαμαρτυρηθεί προς την κυβέρνηση, ενώ προγραμματίζεται και κλήση του πρέσβη του Ισραήλ στη Ρώμη τη Δευτέρα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr