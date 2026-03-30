Απίστευτο περιστατικό: Έβγαλαν μαχαίρι μετά από καβγά οδηγών στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο 68χρονος

 30.03.2026 - 09:15
Στη σύλληψη 22χρονης και 56χρονου προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης μαχαιροφορίας και τραυματισμού, που διαπράχθηκε στη Λεμεσό.

Γύρω στις 5.30μ.μ. στις 27/03/2026, λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο στη Λεμεσό. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου από εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι ενώ 68χρονος βρισκόταν μέσα στο σταθμευμένο του αυτοκίνητο, ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με γυναίκα οδηγό άλλου οχήματος.

Κατά την αντιπαράθεση, ο συνοδηγός της εν λόγω γυναίκας, κατέβηκε από το όχημα και φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και να χτύπησε τον 68χρονο.

Ο 68χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε Νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη θλαστικό τραύμα κοιλιακού τοιχώματος και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Στις 28/03/2026, η οδηγός, ηλικίας 22 ετών, συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα σύλληψης και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερη χθες, για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Ο 56χρονος συνοδηγός, συνελήφθη χθες με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αίγυπτο για EGYPES και συναντήσεις με Σίσι και TOTAL/Energies

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέπτεται σήμερα, Δευτέρα, την Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει στο EGYPES 2026, που αποτελεί κορυφαία έκθεση και συνέδριο ενέργειας στην Αίγυπτο, τη Βόρειο Αφρική και τη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιείται στις 30 Μαρτίου με 1η Απριλίου.

