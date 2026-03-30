False alarm: Απειλή για βόμβα «πίσω» από την αναστάτωση σε σχολείο – Τι έδειξαν οι έρευνες της Αστυνομίας
False alarm: Απειλή για βόμβα «πίσω» από την αναστάτωση σε σχολείο – Τι έδειξαν οι έρευνες της Αστυνομίας

 30.03.2026 - 09:04
Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το πρωί της Δευτέρας μετά από πληροφορία για ύπαρξη βόμβας σε όχημα σταθμευμένο έξω από το Α’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης.

Η περιοχή, η οποία γειτνιάζει με τη ρωσική πρεσβεία, μετατράπηκε σε «φρούριο» μέσα σε λίγα λεπτά, θέτοντας σε άμεση εφαρμογή τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας της Αστυνομίας.

​Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα η δημοσιογράφος Ελένη Φανάρη, όλα άρχισαν όταν ένα ύποπτο πρόσωπο προσέγγισε μέλη του προσωπικού του σχολείου νωρίς το πρωί. Ο άγνωστος άνδρας ισχυρίστηκε ότι εντός του συγκεκριμένου οχήματος υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός και αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, εξαφανίζοντας τα ίχνη του. Το προσωπικό αντέδρασε ψύχραιμα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, ενώ δόθηκε εντολή για την άμεση εκκένωση του κτιρίου.

​Μαθητές και δάσκαλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τους γύρω δρόμους, απαγορεύοντας την κυκλοφορία για προληπτικούς λόγους. Μετά από εξονυχιστικές έρευνες των πυροτεχνουργών και των ειδικών μονάδων στο ύποπτο όχημα, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε τίποτα το ανησυχητικό στο εσωτερικό του.

​Ο συναγερμός έληξε λίγη ώρα αργότερα, με την Αστυνομία να επιβεβαιώνει πως η απειλή δεν ήταν πραγματική.

Θα διεκδικήσετε θέση για Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα και σχολές; Δείτε πού και πώς να υποβάλετε αίτηση

Απίστευτο περιστατικό: Έβγαλαν μαχαίρι μετά από καβγά οδηγών στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο 68χρονος

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αίγυπτο για EGYPES και συναντήσεις με Σίσι και TOTAL/Energies

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αίγυπτο για EGYPES και συναντήσεις με Σίσι και TOTAL/Energies

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέπτεται σήμερα, Δευτέρα, την Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει στο EGYPES 2026, που αποτελεί κορυφαία έκθεση και συνέδριο ενέργειας στην Αίγυπτο, τη Βόρειο Αφρική και τη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιείται στις 30 Μαρτίου με 1η Απριλίου.

