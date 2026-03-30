False alarm: Απειλή για βόμβα «πίσω» από την αναστάτωση σε σχολείο – Τι έδειξαν οι έρευνες της Αστυνομίας

Η περιοχή, η οποία γειτνιάζει με τη ρωσική πρεσβεία, μετατράπηκε σε «φρούριο» μέσα σε λίγα λεπτά, θέτοντας σε άμεση εφαρμογή τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας της Αστυνομίας.

​Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα η δημοσιογράφος Ελένη Φανάρη, όλα άρχισαν όταν ένα ύποπτο πρόσωπο προσέγγισε μέλη του προσωπικού του σχολείου νωρίς το πρωί. Ο άγνωστος άνδρας ισχυρίστηκε ότι εντός του συγκεκριμένου οχήματος υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός και αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, εξαφανίζοντας τα ίχνη του. Το προσωπικό αντέδρασε ψύχραιμα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, ενώ δόθηκε εντολή για την άμεση εκκένωση του κτιρίου.

​Μαθητές και δάσκαλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τους γύρω δρόμους, απαγορεύοντας την κυκλοφορία για προληπτικούς λόγους. Μετά από εξονυχιστικές έρευνες των πυροτεχνουργών και των ειδικών μονάδων στο ύποπτο όχημα, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε τίποτα το ανησυχητικό στο εσωτερικό του.

​Ο συναγερμός έληξε λίγη ώρα αργότερα, με την Αστυνομία να επιβεβαιώνει πως η απειλή δεν ήταν πραγματική.