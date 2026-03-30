Ποιος είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος δήμαρχος της πόλης που σάρωσε στις εκλογές

Ο υποψήφιος των Πρασίνων επικράτησε στον δεύτερο γύρο με 56,4% των ψήφων, νικώντας τον απερχόμενο σοσιαλδημοκράτη δήμαρχο Ντίτερ Ράιτερ, ο οποίος έμεινε στο 43,6%. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην πολιτική ιστορία της πόλης: για πρώτη φορά, οι Πράσινοι καταλαμβάνουν το Δημαρχείο του Μονάχου.

Μετά την εκλογική του νίκη και την ανακοίνωση τον αποτελεσμάτων, ο Κράουζε φίλησε στο στόμα δημοσίως και αγκάλιασε ενθουσιασμένος τον αρραβωνιαστικό του, Σεμπάστιαν Μιούλερ, με το στιγμιότυπο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Γεννημένος στο Μόναχο το 1990, ο Ντόμινικ Κράουζε είναι 35 ετών και ήδη γνωστό πρόσωπο στην πολιτική ζωή της πόλης.

Απόφοιτος Φυσικής, δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στους Πράσινους και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μέλος του δημοτικού συμβουλίου από το 2014 και, το 2023, εξελέγη αντιδήμαρχος της πόλης, αποτελώντας έναν από τους νεότερους που κατείχαν ποτέ τη θέση αυτή. Η πολιτική του πορεία υπήρξε γρήγορη αλλά σταθερή, χτισμένη μέσα από τους θεσμούς της τοπικής διοίκησης. Με την πάροδο του χρόνου έχει αναλάβει και θέσεις ευθύνης τόσο στο κόμμα όσο και στην κοινοβουλευτική ομάδα του δημοτικού συμβουλίου, εδραιώνοντας μια σταθερή παρουσία στη δημοτική πολιτική.

Πολιτικό προφίλ

Ο Κράουζε παρουσιάζεται ως ένας Πράσινος πολιτικός με πραγματιστική προσέγγιση. Η πολιτική του δράση επικεντρώνεται σε ορισμένες σαφείς προτεραιότητες: προστασία του κλίματος, βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ψηφιοποίηση, κοινωνική πολιτική και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος. Έχει επίσης προκαλέσει συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα με τοποθετήσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις, όπως όταν χαρακτήρισε το Oktoberfest «τη μεγαλύτερη υπαίθρια σκηνή κατανάλωσης ναρκωτικών», παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για τη νομιμοποίηση της κάνναβης. Πρόκειται για ένα παράδειγμα που καταδεικνύει μια πολιτική γραμμή πρόθυμη να αμφισβητήσει ορισμένες παγιωμένες πρακτικές, διατηρώντας παράλληλα μια διοικητική προσέγγιση επικεντρωμένη στην πρακτική διαχείριση των προβλημάτων της πόλης.

Μια πόλη που αλλάζει ισορροπίες

Η νίκη του Κράουζε εντάσσεται σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό πλαίσιο. Το Μόναχο, που ιστορικά διοικούνταν από το SPD, βιώνει πλέον μια αλλαγή στις διοικητικές ισορροπίες. Το εκλογικό αποτέλεσμα αντανακλά επίσης σημαντική κινητοποίηση του εκλογικού σώματος και αυξανόμενο ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά και αστικά ζητήματα. Αυτό που μένει να καθοριστεί τώρα είναι το πολιτικό τοπίο στο δημοτικό συμβούλιο και οι συμμαχίες που θα στηρίξουν τον νέο δήμαρχο. Ο Κράουζε έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή του να ξεκινήσει συνομιλίες με τις δυνάμεις που κυβέρνησαν την πόλη τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως με τον προοδευτικό χώρο.

ΠΗΓΗ: athensvoice.gr