Έρχονται τα φάρμακα τεχνητής νοημοσύνης

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Insilico θα λάβει 115 εκατομμύρια δολάρια προκαταβολικά ενώ το υπόλοιπο πσοό συνδέεται με σειρά εμπορικών και άλλων στόχων καθώς και από δικαιώματα επί των μελλοντικών πωλήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση των εταιρειών τη Δευτέρα.

Η Insilico έχει αναπτύξει τουλάχιστον 28 φάρμακα χρησιμοποιώντας εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης με σχεδόν τα μισά να βρίσκονται ήδη σε στάδιο κλινικών δοκιμών δήλωσε στο CNBC ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άλεξ Ζαβορόνκοφ. Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ τον Δεκέμβριο και η μετοχή της έχει αυξηθεί πάνω από 50% από την αρχή του έτους.

«Σε πολλούς τομείς η Lilly είναι καλύτερη από εμάς στην τεχνητή νοημοσύνη» δήλωσε ο Ζαβορόνκοφ επισημαίνοντας ότι η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία διαθέτει «ένα άτομο» που έχει ενοποιήσει τη βιολογία, τη χημεία και την αυτοματοποίηση. Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Insilico θα ενταχθεί στην κοινότητα ανάπτυξης βιοτεχνολογίας Gateway Labs της Lilly.

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη από το 2023 όταν υπέγραψαν συμφωνία αδειοδότησης λογισμικού βασισμένου σε AI. «Η συνεργασία αυτή μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε νέους μηχανισμούς και να επιταχύνουμε την αναγνώριση υποσχόμενων θεραπευτικών υποψηφίων σε πολλαπλές ασθένειες» δήλωσε ο Άντριου Άνταμς αντιπρόεδρος του τμήματος ανακάλυψης μορίων της Lilly. Χαρακτήρισε την ανακάλυψη φαρμάκων με χρήση AI της Insilico «ισχυρό συμπλήρωμα» της κλινικής ανάπτυξης της Lilly.

Η Insilico αναπτύσσει την τεχνητή της νοημοσύνη εκτός Κίνας στον Καναδά και τη Μέση Ανατολή αλλά πραγματοποιεί τα αρχικά προκλινικά στάδια ανάπτυξης φαρμάκων στην Κίνα. Όπως αναφέρουν τα στελέχη της η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μειώνει τον χρόνο έρευνας για νέα φάρμακα και μπορεί να συνθέτει μόρια ταχύτερα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

