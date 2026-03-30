Έρχονται τα φάρμακα τεχνητής νοημοσύνης

Ο αμερικανικός φαρμακευτικός κολοσσός Eli Lilly κατέληξε σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να φέρει στην παγκόσμια αγορά φάρμακα που αναπτύχθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη από την εταιρεία Insilico Medicine με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Insilico θα λάβει 115 εκατομμύρια δολάρια προκαταβολικά ενώ το υπόλοιπο πσοό συνδέεται με σειρά εμπορικών και άλλων στόχων καθώς και από δικαιώματα επί των μελλοντικών πωλήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση των εταιρειών τη Δευτέρα.

Η Insilico έχει αναπτύξει τουλάχιστον 28 φάρμακα χρησιμοποιώντας εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης με σχεδόν τα μισά να βρίσκονται ήδη σε στάδιο κλινικών δοκιμών δήλωσε στο CNBC ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άλεξ Ζαβορόνκοφ. Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ τον Δεκέμβριο και η μετοχή της έχει αυξηθεί πάνω από 50% από την αρχή του έτους.

«Σε πολλούς τομείς η Lilly είναι καλύτερη από εμάς στην τεχνητή νοημοσύνη» δήλωσε ο Ζαβορόνκοφ επισημαίνοντας ότι η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία διαθέτει «ένα άτομο» που έχει ενοποιήσει τη βιολογία, τη χημεία και την αυτοματοποίηση. Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Insilico θα ενταχθεί στην κοινότητα ανάπτυξης βιοτεχνολογίας Gateway Labs της Lilly.

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη από το 2023 όταν υπέγραψαν συμφωνία αδειοδότησης λογισμικού βασισμένου σε AI. «Η συνεργασία αυτή μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε νέους μηχανισμούς και να επιταχύνουμε την αναγνώριση υποσχόμενων θεραπευτικών υποψηφίων σε πολλαπλές ασθένειες» δήλωσε ο Άντριου Άνταμς αντιπρόεδρος του τμήματος ανακάλυψης μορίων της Lilly. Χαρακτήρισε την ανακάλυψη φαρμάκων με χρήση AI της Insilico «ισχυρό συμπλήρωμα» της κλινικής ανάπτυξης της Lilly.

Η Insilico αναπτύσσει την τεχνητή της νοημοσύνη εκτός Κίνας στον Καναδά και τη Μέση Ανατολή αλλά πραγματοποιεί τα αρχικά προκλινικά στάδια ανάπτυξης φαρμάκων στην Κίνα. Όπως αναφέρουν τα στελέχη της η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μειώνει τον χρόνο έρευνας για νέα φάρμακα και μπορεί να συνθέτει μόρια ταχύτερα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

 

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Ποιος είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος δήμαρχος της πόλης που σάρωσε στις εκλογές

Φρίκη στην Ελλάδα: Βρέθηκαν δύο νεκρές γυναίκες σε διαμέρισμα - Η πόρτα είχε σφραγιστεί

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αίγυπτο για EGYPES και συναντήσεις με Σίσι και TOTAL/Energies

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέπτεται σήμερα, Δευτέρα, την Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει στο EGYPES 2026, που αποτελεί κορυφαία έκθεση και συνέδριο ενέργειας στην Αίγυπτο, τη Βόρειο Αφρική και τη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιείται στις 30 Μαρτίου με 1η Απριλίου.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αίγυπτο για EGYPES και συναντήσεις με Σίσι και TOTAL/Energies

  •  30.03.2026 - 07:01
Από την Ευρωβουλή στη Βουλή: Ο Φειδίας και τα ερωτήματα της επόμενης μέρας - Η αμηχανία των παραδοσιακών κομμάτων

  •  30.03.2026 - 06:28
Φυτιρής: Ξεκαθαρίζει για το νομοσχέδιο παρακολουθήσεων - «Το οργανωμένο έγκλημα έχει εξοπλιστεί πολύ περισσότερο από το κράτος»

  •  30.03.2026 - 09:02
False alarm: Απειλή για βόμβα «πίσω» από την αναστάτωση σε σχολείο – Τι έδειξαν οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  30.03.2026 - 09:04
Απίστευτο περιστατικό: Έβγαλαν μαχαίρι μετά από καβγά οδηγών στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο 68χρονος

  •  30.03.2026 - 09:15
LIVE: Τραμπ: H Τεχεράνη αποδέχθηκε τα περισσότερα από τα 15 σημεία για το τέλος του πολέμου

  •  30.03.2026 - 06:37
Στην αντεπίθεση οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Οι ταύροι είναι επικίνδυνα ζώα – Το όπλο ήταν η μόνη λύση»

  •  30.03.2026 - 08:49
Θα διεκδικήσετε θέση για Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα και σχολές; Δείτε πού και πώς να υποβάλετε αίτηση

  •  30.03.2026 - 09:07

