Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Το Υπουργικό ενέκρινε σχέδιο στήριξης της Χοιροτροφίας από τον αφθώδη πυρετό
Το Υπουργικό ενέκρινε σχέδιο στήριξης της Χοιροτροφίας από τον αφθώδη πυρετό

 30.03.2026 - 16:11
Το «Σχέδιο στήριξης του τομέα Χοιροτροφίας (χοίροι πάχυνσης) λόγω των επιπτώσεων από τον Αφθώδη Πυρετό», με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τις €340.000, ενέκρινε κατά την τελευταία του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των επιπτώσεων που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό, τα οποία επηρέασαν δυσμενώς τη διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης και ιδιαίτερα τον τομέα της χοιροτροφίας.

Στόχος του Σχεδίου, η εφαρμογή του οποίου γίνεται από το Τμήμα Γεωργίας, όπως αναφέρεται, είναι η άμεση στήριξη των χοιροτρόφων και η διατήρηση της βιωσιμότητας των μονάδων, μέσω ενίσχυσης της ρευστότητας, καθώς και η ομαλότερη προσαρμογή της παραγωγής στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, προβλέπεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους έως €54 ανά χοίρο πάχυνσης που οδηγείται στη σφαγή, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τις €50.000 ανά δικαιούχο.

Προστίθεται ότι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στις €340.000 και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Τμήματος Γεωργίας.

Αναφέρεται επίσης ότι το Σχέδιο αποσκοπεί στο να συμβάλει παράλληλα στη διασφάλιση της διάθεσης της εγχώριας παραγωγής και στη σταδιακή εξομάλυνση της αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι περιορισμοί έχουν επηρεάσει τις εμπορικές ροές του τομέα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ή διαχειρίζονται εγγεγραμμένες χοιροτροφικές μονάδες και συμμετέχουν στην ετήσια Επισκόπηση Χοιροτροφίας.

Προστίθεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει στα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Απριλίου.

Αναφέρεται ότι οι ενισχύσεις θα χορηγούνται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, το Υπουργείο Γεωργίας αναφέρει ότι με τις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να προχωρούν σε παρεμβάσεις στήριξης του τομέα, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Την λένε Τζανέλα και με τη μπάλα στα πόδια κάνει… θαύματα - Το ταλέντο της έγινε ντοκιμαντέρ (ΒΙΝΤΕΟ)

 30.03.2026 - 15:47
Επόμενο άρθρο

Νέα αεροπορική εταιρεία ανοίγει δρομολόγια από Κύπρο προς δύο μεγάλα αεροδρόμια - Όλες οι πληροφορίες

 30.03.2026 - 16:44
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου, στην οικία του Επικεφαλής της Αποστολής εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα