Θα φάμε αρνάκι τελικά φέτος; Πόσα θα το πληρώσουμε; Εμπλοκή στις μεταφορές ζώων στο σφαγείο λόγω αφθώδους πυρετού

Όπως ανέφερε, οι παραγγελίες συνεχίζονται και η ζήτηση είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με τον κ. Λειβαδιώτη γίνεται μια προσπάθεια εισαγωγής για μικρά αρνιά γάλακτος, κυρίως από την Ελλάδα και ειδικά από τη Μυτιλήνη.

Στη θέση τους, όπως εξήγησε, αναμένεται να διατεθούν ελαφρώς μεγαλύτερα ζώα, περίπου 12 κιλών, από άλλες περιοχές της Ελλάδας, ενώ εισαγωγές θα πραγματοποιηθούν και από τη Ρουμανία, τόσο σε μικρά όσο και σε μεγαλύτερα αιγοπρόβατα.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι και η εγχώρια διαθεσιμότητα, με σημαντικό αριθμό ζώων να παραμένει στους βοσκούς.

Σύμφωνα με τον κ. Λειβαδιώτη, καταγράφηκαν δυσκολίες στη διακίνηση ζώων Από τους βοσκούς σε μεγάλες μάντρες που έχουν τα μέσα μεταφοράς για μετακίνηση στο σφαγείο, λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών διαβεβαίωσε ότι θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, κυμαινόμενες κατά μέσο όρο μεταξύ 14 και 15 ευρώ το κιλό. Όπως επεσήμανε, τόσο οι κρεοπώλες όσο και οι παραγωγοί καταβάλλουν προσπάθειες να συγκρατήσουν το κόστος, ώστε να αποφευχθούν αυξήσεις για τους καταναλωτές κατά την πασχαλινή περίοδο.

