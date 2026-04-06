ΑρχικήΚοινωνία
Θα φάμε αρνάκι τελικά φέτος; Πόσα θα το πληρώσουμε; Εμπλοκή στις μεταφορές ζώων στο σφαγείο λόγω αφθώδους πυρετού

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών Κύπρου, Κώστας Λειβαδιώτης, αναφορικά με την επάρκεια κρέατος ενόψει του Πάσχα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA Κύπρου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων κατηγοριών.

Όπως ανέφερε, οι παραγγελίες συνεχίζονται και η ζήτηση είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με τον κ. Λειβαδιώτη γίνεται μια προσπάθεια εισαγωγής για μικρά αρνιά γάλακτος, κυρίως από την Ελλάδα και ειδικά από τη Μυτιλήνη.

Στη θέση τους, όπως εξήγησε, αναμένεται να διατεθούν ελαφρώς μεγαλύτερα ζώα, περίπου 12 κιλών, από άλλες περιοχές της Ελλάδας, ενώ εισαγωγές θα πραγματοποιηθούν και από τη Ρουμανία, τόσο σε μικρά όσο και σε μεγαλύτερα αιγοπρόβατα.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι και η εγχώρια διαθεσιμότητα, με σημαντικό αριθμό ζώων να παραμένει στους βοσκούς.

Σύμφωνα με τον κ. Λειβαδιώτη, καταγράφηκαν δυσκολίες στη διακίνηση ζώων Από τους βοσκούς σε μεγάλες μάντρες που έχουν τα μέσα μεταφοράς για μετακίνηση στο σφαγείο, λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών διαβεβαίωσε ότι θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, κυμαινόμενες κατά μέσο όρο μεταξύ 14 και 15 ευρώ το κιλό. Όπως επεσήμανε, τόσο οι κρεοπώλες όσο και οι παραγωγοί καταβάλλουν προσπάθειες να συγκρατήσουν το κόστος, ώστε να αποφευχθούν αυξήσεις για τους καταναλωτές κατά την πασχαλινή περίοδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάσα για τα νοικοκυριά: Νέα προϊόντα από σήμερα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ - Δείτε λίστα
Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπαίνει η Μεγάλη εβδομάδα – «Βαθιά» το χέρι στη τσέπη - Πού κυμαίνονται τα φθηνότερα πρατήρια
«Φρένο» ή «γκάζι» στα e-scooters; Οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προτάσεις που φτάνουν στη Βουλή
Πάσχα και… SMS από υποψηφίους; Πότε είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Η Ελένη Φουρέιρα έβαλε την Κύπρο στην καλοκαιρινή της περιοδεία - Πότε φθάνει στο νησί μας
Πασχαλινό επίδομα: Ανάσα στην τσέπη - Ποιοι οι δικαιούχοι και ποιο το ύψος του

 

 

 

Μαγευτικό φαινόμενο στον ουρανό της Κύπρου: Σπάνιο θέαμα πάνω από τη θάλασσα - Φωτογραφία

Δημήτρης Σταρόβας για το εγκεφαλικό: Αν ζούσε η μάνα μου δεν νομίζω να άντεχε, ελπίζω να βλέπει ότι τα κατάφερα

Συνάντηση στη σκιά του αδιεξόδου: Μπορεί το τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν να σπάσει τον πάγο ή οδηγούμαστε σε νέο ναυάγιο;

Η σημερινή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο σε παρατεταμένο αδιέξοδο.

Παπαδάκης: «Τι κοινωνία είναι αυτή;» - Απαντά στα όσα ισχυρίζεται ο Δρουσιώτης - Βίντεο

Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπαίνει η Μεγάλη εβδομάδα – «Βαθιά» το χέρι στη τσέπη - Πού κυμαίνονται τα φθηνότερα πρατήρια

Πάσχα και… SMS από υποψηφίους; Πότε είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Ανάσα για τα νοικοκυριά: Νέα προϊόντα από σήμερα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ - Δείτε λίστα

Μαγευτικό φαινόμενο στον ουρανό της Κύπρου: Σπάνιο θέαμα πάνω από τη θάλασσα - Φωτογραφία

LIVE: Το Ιράν απειλεί με δεκαπλάσιες απώλειες εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών - Ίσως συμφωνήσουμε μέχρι την Τρίτη, λέει ο Τραμπ

