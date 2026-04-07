Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7/4 - Πείτε τους να ζήσουν
 07.04.2026 - 06:47
Η Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου 2026, φέρνει στο προσκήνιο πρόσωπα και μνήμες με ιδιαίτερο πνευματικό βάρος για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Στο σημερινό Εορτολόγιο, οι πιστοί τιμούν, μεταξύ άλλων, τον Άγιο Καλλιόπιο, την Αγία Ακυλίνα, τον Άγιο Ρουφίνο, αλλά και τη σπουδαία παραβολή των Δέκα Παρθένων, που δεσπόζει στη λατρευτική ζωή της ημέρας.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα; Ποια μηνύματα στέλνει η Μεγάλη Τρίτη; Και ποιοι Άγιοι ξεχωρίζουν στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο; Παρακάτω θα δείτε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Απριλίου 2026

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ακυλίνα
Καλλιόπιος
Ρουφίνος
Αγαπητός
Τύχων
Λεύκιος

Έτσι, όσοι έχουν αυτά τα ονόματα δέχονται σήμερα ευχές, καθώς η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των αντίστοιχων Αγίων.

Μεγάλη Τρίτη: Το βαθύ μήνυμα της ημέρας

Η Μεγάλη Τρίτη συνδέεται άμεσα με την παραβολή των Δέκα Παρθένων, μία από τις πιο γνωστές και διδακτικές ευαγγελικές περικοπές.

Η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να σταθούν σε εγρήγορση, να κρατήσουν αναμμένη τη λαμπάδα της πίστης και να συνοδεύσουν την πνευματική τους πορεία με έργα αγάπης και ελεημοσύνης.

Παράλληλα, η ημέρα υπενθυμίζει ότι δεν αρκεί μόνο μία αρετή για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην πληρότητα. Αντίθετα, χρειάζεται διαρκής πνευματική ετοιμότητα, ταπείνωση και έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Γι’ αυτό και το τροπάριο της ημέρας, το γνωστό «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται», παραμένει ένα από τα πιο κατανυκτικά μηνύματα της Μεγάλης Εβδομάδας.

 

