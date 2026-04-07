Λεμεσός 2030: Τρία Χρόνια Δουλειάς - Μια Έκθεση για την Πόλη

Το Λεμεσός 2030 επανασυνδέεται με τα μέσα, καθώς ο ολοκληρωμένος απολογισμός της πορείας διεκδίκησης παρουσιάστηκε επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2025. Ο απολογισμός καταγράφει τρία χρόνια πολιτιστικού σχεδιασμού, κοινοτικής συμμετοχής και έργα καλλιτεχνικής ανάπτυξης στη Λεμεσό. Ο τίτλος της ΠΠτΕ απονεμήθηκε στη Λάρνακα, την οποία το Λεμεσός 2030 συγχαίρει ξανά θερμά και εύχεται κάθε επιτυχία στα χρόνια που έρχονται.

The Understory: Ένα Όραμα για τη Λεμεσό

Στον πυρήνα της υποψηφιότητας της Λεμεσού βρισκόταν μια πολιτιστική ιδέα με βαθιά συμβολική χροιά: The Understory. Ο όρος προέρχεται από τη βιολογία, όπου ο «υποόροφος» είναι το επίπεδο ζωής που αναπτύσσεται κάτω από τα ψηλά δέντρα ενός δάσους, συντηρώντας σε αλληλεξάρτηση μαζί τους μια πλούσια ποικιλομορφία - και αγκάλιασε ολόκληρη την υποψηφιότητα. Πρότεινε μια πόλη όπου οι λιγότερο ορατές φωνές, κοινότητες και ιστορίες συνυπάρχουν και τροφοδοτούν το ευρύτερο αστικό αφήγημα, και όπου ο πολιτισμός είναι κινητήριος μοχλός βιώσιμης και συμπεριλιπτικής ανάπτυξης.

Ο φάκελος διεκδίκησης παρουσίασε τη Λεμεσό ως πόλη δύο ταχυτήτων, όπου η ταχεία επενδυτική και οικοδομική ανάπτυξη εκδηλώνεται παράλληλα με την ανάγκη εργαζομένων, καλλιτεχνών, μεταναστών και κατοίκων για πολιτιστικό και φυσικό χώρο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Understory τοποθετήθηκε ως απάντηση στις αυξανόμενες πιέσεις στη δημοκρατική εμπιστοσύνη, την πολιτιστική πολυμορφία και την καλλιτεχνική ελευθερία σε ολόκληρη την ήπειρο.

Τρία Χρόνια Δουλειάς, σε Αριθμούς

Κατά την περίοδο 2023–2025, η Λεμεσός 2030 υλοποίησε 187 συμμετοχικές δράσεις, με ενεργή συμμετοχή 2,491 ατόμων από διαφορετικά κοινωνικά και επαγγελματικά πεδία, μέσα από εργαστήρια, διαβουλεύσεις και συναντήσεις. Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών: 130 τοπικοί και 171 διεθνείς φορείς επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στον τελικό φάκελο διεκδίκησης, συμβάλλοντας άμεσα στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού προγράμματος και της υποψηφιότητας. Το Λεμεσός 2030 εκφράζει ξανά την ευγνωμοσύνη του σε κάθε άτομο, κοινότητα, οργανισμό και φορέα που εμπιστεύτηκε αυτή τη διαδικασία με τον χρόνο, τις ιδέες και την παρουσία του.

«Αυτός ο απολογισμός δεν είναι ένα τέλος - είναι ένα αρχείο και μια ένδειξη μελλοντικών ευκαιριών», δήλωσε η Ελεάνα Αλεξάνδρου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Λεμεσός 2030. «Τρία χρόνια εργασίας και σχεδιασμού, εκατοντάδες συνομιλίες με πολίτες, καλλιτέχνες, φορείς και κοινότητες από την Κύπρο και την Ευρώπη. Αυτό αξίζει να φανεί, να συζητηθεί και να αξιοποιηθεί, δημιουργώντας την επιτυχία από την δεύτερη θέση.»

Ένα Ανοιχτό Μέλλον

Ο απολογισμός είναι διαθέσιμος εδώ. προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων, τις διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχής, τις συνεργασίες που αναπτύχθηκαν σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τη διαχείριση του οργανισμού, οικονομικά δεδομένα, και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την όλη διαδικασία.

Το μέλλον του Οργανισμού παραμένει υπό μελέτη. Το Λεμεσός 2030 βρίσκεται σε διάλογο με τον Δήμο Λεμεσού σχετικά με τη συνέχιση και το εντολοδόχο πλαίσιο λειτουργίας του, με απόφαση που αναμένεται στις επόμενες εβδομάδες.

Σχετικά με το Λεμεσός 2030

Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Λεμεσός 2030 - Υποψήφια Πόλη ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 2022 από τον Δήμο Λεμεσού, ως ανεξάρτητος οργανισμός, με αποστολή τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια τριών χρόνων, ανέπτυξε ένα πολιτιστικό όραμα για την πόλη, ριζωμένο στη συμμετοχή της κοινότητας, την καλλιτεχνική φιλοδοξία και την ευρωπαϊκή συνεργασία. Ο Οργανισμός κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην εθνική διαδικασία επιλογής για την ΠΠτΕ 2030.

