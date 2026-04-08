Δημήτρης Παπαδάκης: «Πλαστά και κατασκευασμένα τα μηνύματα Δρουσιώτη – Υπήρξα θύμα πλεκτάνης»

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 08.04.2026 - 12:09
Σε μια μετωπική αντεπίθεση πέρασε ο τέως Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, δίνοντας στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης δικανικής έρευνας που ο ίδιος διέταξε, μετά τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη περί δήθεν συνομιλιών του με τον πρώην δικαστή Μιχαλάκη Χριστοδούλου.

Ο κ. Παπαδάκης, σε μια φορτισμένη δήλωση, έκανε λόγο για μια «κακοστημένη φάρσα» και μια «βιομηχανία κατασκευής πλαστών ειδήσεων» που είχε ως στόχο τη σπίλωση της αξιοπρέπειάς του, ανακοινώνοντας παράλληλα το «πολιτικό διαζύγιο» με το κίνημα «Άλμα» και την απόσυρση της υποψηφιότητάς του από τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Το πόρισμα του δικανικού πραγματογνώμονα, το οποίο παραδόθηκε ήδη στις αστυνομικές αρχές, φαίνεται να αποτελεί το ισχυρότερο χαρτί στα χέρια του τέως Ευρωβουλευτή. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ίδιος, από τον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των κινητών συσκευών που χρησιμοποίησε από το 2019 έως σήμερα, δεν προέκυψε κανένα εύρημα που να επιβεβαιώνει τις επικοινωνίες που δημοσιοποίησε ο κ. Δρουσιώτης. Ο κ. Παπαδάκης ήταν καταπέλτης, τονίζοντας ότι οι εν λόγω συνομιλίες είναι μυθεύματα και πως ο ίδιος δεν γνωρίζει καν προσωπικά τον πρώην δικαστή, ούτε είχε ποτέ την οποιαδήποτε επαφή μαζί του.

Η υπόθεση πήρε ήδη τη νομική οδό, καθώς ο Δημήτρης Παπαδάκης προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στον Αρχηγό Αστυνομίας για δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και κατάρτιση πλαστών εγγράφων. Στην τοποθέτησή του, κάλεσε τις αρχές να διερευνήσουν όχι μόνο την ψευδολογία, αλλά και το ποιοι κρύβονται πίσω από τον σχεδιασμό αυτής της πλεκτάνης, διερωτώμενος πώς αυτά τα κατασκευασμένα στοιχεία έφτασαν στα χέρια του δημοσιογράφου. «Στην εποχή μας ηρωοποιούνται παραμυθάδες και σπιλώνονται συνειδήσεις για να εξυπηρετηθούν μεγάλα συμφέροντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρομοιάζοντας όσους κινούν τα νήματα με «ελέφαντες που ποδοπατούν μυρμήγκια».

Παράλληλα, ο κ. Παπαδάκης εξέφρασε την έντονη πικρία του για τη στάση του κινήματος «Άλμα», με το οποίο επρόκειτο να συμπορευθεί ως συνεργαζόμενος υποψήφιος. Κατηγόρησε το κίνημα για βιαστική αποστασιοποίηση και ανάκληση της υποψηφιότητάς του πριν καν αναμένει το δικανικό πόρισμα, γεγονός που οδήγησε στην οριστική ρήξη. Ξεκαθάρισε ότι η προσωπική του αξιοπρέπεια και το ήθος του δεν είναι διαπραγματεύσιμα για καμία βουλευτική έδρα, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του ως απλός πολίτης μέχρι να λάμψει η πλήρης αλήθεια και να αποκαλυφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ακυρώνονται εκδηλώσεις στην Ορόκλινη λόγω πένθους - Συγκλονίζει ο χαμός της 33χρονης Τζένης

 08.04.2026 - 12:07
Επόμενο άρθρο

Η τόπλες φωτογραφία της Έμιλι Ραταϊκόφσκι από το ταξίδι της στην Ιαπωνία

 08.04.2026 - 12:17
«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

Τον προβληματισμό του για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής εξέφρασε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα την ευθύνη όλων ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Άσκησε επίσης κριτική στην παρούσα Βουλή για τον μεγάλο αριθμό των νομοθετημάτων που περνούν την τελευταία στιγμή, καθώς και το γεγονός ότι ψηφίζονται προτάσεις που είναι αντισυνταγματικές, όπως είπε. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα