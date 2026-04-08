Δημήτρης Παπαδάκης: «Πλαστά και κατασκευασμένα τα μηνύματα Δρουσιώτη – Υπήρξα θύμα πλεκτάνης»

Ο κ. Παπαδάκης, σε μια φορτισμένη δήλωση, έκανε λόγο για μια «κακοστημένη φάρσα» και μια «βιομηχανία κατασκευής πλαστών ειδήσεων» που είχε ως στόχο τη σπίλωση της αξιοπρέπειάς του, ανακοινώνοντας παράλληλα το «πολιτικό διαζύγιο» με το κίνημα «Άλμα» και την απόσυρση της υποψηφιότητάς του από τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Το πόρισμα του δικανικού πραγματογνώμονα, το οποίο παραδόθηκε ήδη στις αστυνομικές αρχές, φαίνεται να αποτελεί το ισχυρότερο χαρτί στα χέρια του τέως Ευρωβουλευτή. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ίδιος, από τον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των κινητών συσκευών που χρησιμοποίησε από το 2019 έως σήμερα, δεν προέκυψε κανένα εύρημα που να επιβεβαιώνει τις επικοινωνίες που δημοσιοποίησε ο κ. Δρουσιώτης. Ο κ. Παπαδάκης ήταν καταπέλτης, τονίζοντας ότι οι εν λόγω συνομιλίες είναι μυθεύματα και πως ο ίδιος δεν γνωρίζει καν προσωπικά τον πρώην δικαστή, ούτε είχε ποτέ την οποιαδήποτε επαφή μαζί του.

Η υπόθεση πήρε ήδη τη νομική οδό, καθώς ο Δημήτρης Παπαδάκης προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στον Αρχηγό Αστυνομίας για δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και κατάρτιση πλαστών εγγράφων. Στην τοποθέτησή του, κάλεσε τις αρχές να διερευνήσουν όχι μόνο την ψευδολογία, αλλά και το ποιοι κρύβονται πίσω από τον σχεδιασμό αυτής της πλεκτάνης, διερωτώμενος πώς αυτά τα κατασκευασμένα στοιχεία έφτασαν στα χέρια του δημοσιογράφου. «Στην εποχή μας ηρωοποιούνται παραμυθάδες και σπιλώνονται συνειδήσεις για να εξυπηρετηθούν μεγάλα συμφέροντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρομοιάζοντας όσους κινούν τα νήματα με «ελέφαντες που ποδοπατούν μυρμήγκια».

Παράλληλα, ο κ. Παπαδάκης εξέφρασε την έντονη πικρία του για τη στάση του κινήματος «Άλμα», με το οποίο επρόκειτο να συμπορευθεί ως συνεργαζόμενος υποψήφιος. Κατηγόρησε το κίνημα για βιαστική αποστασιοποίηση και ανάκληση της υποψηφιότητάς του πριν καν αναμένει το δικανικό πόρισμα, γεγονός που οδήγησε στην οριστική ρήξη. Ξεκαθάρισε ότι η προσωπική του αξιοπρέπεια και το ήθος του δεν είναι διαπραγματεύσιμα για καμία βουλευτική έδρα, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του ως απλός πολίτης μέχρι να λάμψει η πλήρης αλήθεια και να αποκαλυφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.