Έντονη ανησυχία: Αυξημένα περιστατικά διαρρήξεων στα Λουτρά της Αφροδίτης
Έντονη ανησυχία: Αυξημένα περιστατικά διαρρήξεων στα Λουτρά της Αφροδίτης

 11.04.2026 - 09:42
Αυξημένα περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και ιδιοκτήτες ακινήτων. Όπως καταγγέλλεται, οι δράστες δρουν ανενόχλητοι, ακόμη και σε κατοικίες όπου διαμένουν τουρίστες.

Ιδιοκτήτες που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αναφέρουν ότι σημειώθηκαν διαρρήξεις με ενοίκους εντός των κατοικιών, γεγονός που πλήττει τόσο την αίσθηση ασφάλειας όσο και την επαγγελματική τους αξιοπιστία. Παράλληλα, κάνουν λόγο για οικονομική ζημιά, καθώς οι επισκέπτες προχωρούν σε ακυρώσεις, αρνητικές αξιολογήσεις και αιτήματα επιστροφής χρημάτων.

Κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν δυσαρέσκεια για την έλλειψη αποτελεσματικών ενεργειών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει οργανωμένη δράση διαρρηκτών στην ευρύτερη περιοχή, από τον Πωμό μέχρι τα Λουτρά της Αφροδίτης. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά, ακόμη και σε ίδια κατοικία, εντείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας.

Η Αστυνομία Πάφου επιβεβαιώνει την έξαρση των περιστατικών, με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων και Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, να δηλώνει ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα διαρρήξεων κυρίως σε κατοικίες της περιοχής.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν νυχτερινές παρακολουθήσεις, αυξημένες περιπολίες, στοχευμένους ελέγχους και έρευνες σε ύποπτα πρόσωπα και οχήματα.

Παρά τις προσπάθειες, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει συγκεκριμένα αποτελέσματα ή συλλήψεις, ωστόσο ,όπως υπογράμμισε, οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν με στόχο τόσο την εξιχνίαση των υποθέσεων όσο και την πρόληψη νέων περιστατικών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι διαρρήκτες κατάφεραν να εισέλθουν σε κατοικίες χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης, κάτι που υποδηλώνει ότι πιθανόν υπήρχαν αφύλακτα παράθυρα ή άλλα ανοίγματα. Παράλληλα, σημείωσε ότι σε ορισμένες καταγγελίες τα κλοπιμαία περιορίζονταν σε μικρά χρηματικά ποσά, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση για ευκαιριακή αλλά και συστηματική δράση.

Από την πλευρά της Τοπικής Αρχής, ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, επιβεβαίωσε την ύπαρξη του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι η περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης αντιμετωπίζει κατά καιρούς παρόμοια φαινόμενα.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει απόφαση για την τοποθέτηση συστήματος παρακολούθησης με κάμερες σε επιλεγμένα σημεία, τα οποία θεωρούνται ευάλωτα ή παρουσιάζουν αυξημένη κινητικότητα.

Η διαδικασία εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον ίδιο να εκφράζει αισιοδοξία ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση.

Τόνισε, επίσης, ότι ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην εγκατάσταση του συστήματος ανεξαρτήτως κόστους, θεωρώντας το μέτρο απαραίτητο για την ενίσχυση της ασφάλειας, την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

