VIDEO - Ο «ιπτάμενος ιερέας» στη Χίο «ξαναχτυπά» - Εντυπωσιακή η Πρώτη Ανάσταση

 11.04.2026 - 09:41
Σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε και φέτος η Μικρή ή Πρώτη Ανάσταση στη Χίο, με τον «ιπτάμενο ιερέα» να μεταφέρει με τον δικό του μοναδικό τρόπο το αναστάσιμο μήνυμα στον Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία.

Ο π. Χριστόφορος Γουρλής πραγματοποίησε το καθιερωμένο του «σάλτο» από την Ωραία Πύλη, σκορπώντας δάφνες από το καλάθι συνοδεία χτυπημάτων στα στασίδια, ενώ οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα.

Το μήνυμα της Πρώτης Ανάστασης στάλθηκε και φέτος με τους καθιερωμένους κρότους. H Πρώτη Ανάσταση, άλλωστε, μοιάζει συμβολικά με σεισμό, αφού γκρεμίζει τον παλιό κόσμο για να χτίσει ένα νέο, αυτόν της Βασιλείας των Ουρανών.

«Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι» έψαλε ο «ιπτάμενος» ιερέας και αμέσως μετά η εκκλησία σείστηκε από τους χτύπους των Σημάντρων που σήμαναν τη νίκη του Θεανθρώπου επί του Θανάτου.

Τα δαφνόφυλλα, σύμβολα της νίκης του Χριστού, σκορπίζονται την ώρα που οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κουνιούνται σαν σε σεισμό και οι πιστοί χτυπούν τα στασίδια, συμμετέχοντας με αυτό τον ιδιαίτερα ηχηρό τρόπο στη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης του Κυρίου.

 

Η δάφνη, φυτό νίκης από την αρχαιότητα, ενεργεί ως κεντρικό σύμβολο. Η Εκκλησία την αγκαλιάζει και την εντάσσει στη χριστιανική κοσμολογία. Η Μικρή Ανάσταση βυθίζει τις ρίζες της στη λαϊκή χριστιανική παράδοση. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, η ρίψη των δαφνών συνοδεύεται από έντονο θόρυβο: χτυπήματα στα στασίδια, ρίψη κεραμικών (ιδίως στην Κέρκυρα), ακόμα και εκρήξεις από αυτοσχέδιες κατασκευές.

Η λαϊκή ερμηνεία είναι σαφής: «Ο Χριστός ανασταίνεται και ο Άδης τρέμει». Η τελετουργική αναστάτωση εκφράζει με άμεσο, σχεδόν χειροπιαστό τρόπο την αναπαράσταση μιας κοσμικής ανατροπής. Η Μικρή Ανάσταση σηματοδοτεί το πρώτο «άνοιγμα» προς τη χαρά συνδέοντας το θρησκευτικό βίωμα με τον κοινωνικό βίο.

Πηγή: in.gr

 

Την ώρα που οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα σε κάθε γωνιά της Κύπρου και οι οικογένειες συγκεντρώνονται γύρω από τις εκκλησίες ή το γιορτινό τραπέζι, μια άλλη κατηγορία ανθρώπων βιώνει το Άγιο Φως μέσα από τη στολή και την ευθύνη.

