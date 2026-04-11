ΑρχικήLike Online
Τέσσερα «κρυφά» κόλπα με τα κουμπιά έντασης στο κινητό που δεν ήξερες

 11.04.2026 - 10:07
Τα κουμπιά έντασης δεν είναι μόνο για ήχο. Δες 4 χρήσιμα tricks που κάνουν το κινητό σου πιο έξυπνο, γρήγορο και ασφαλές.

Τα κουμπιά έντασης ήχου είναι από τα πιο... υποτιμημένα στοιχεία ενός smartphone. Κι όμως, πέρα από την προφανή χρήση τους, κρύβουν λειτουργίες που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και σε ορισμένες περιπτώσεις πιο ασφαλή.

Φωτογραφίες και βίντεο με ένα πάτημα

Σε συσκευές Android και iOS, τα πλήκτρα έντασης λειτουργούν ως εναλλακτικό «κλείστρο» στην κάμερα. Με ένα απλό πάτημα μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία, ενώ με παρατεταμένο πάτημα ξεκινά η εγγραφή βίντεο. Η λειτουργία αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη σε selfies ή όταν χρησιμοποιείτε το κινητό με ένα χέρι.


Επανεκκίνηση όταν το κινητό «κολλήσει»

Όταν μια συσκευή δεν ανταποκρίνεται, τα κουμπιά έντασης παίζουν κρίσιμο ρόλο στην αναγκαστική επανεκκίνηση. Στα iPhone, η διαδικασία περιλαμβάνει συγκεκριμένο συνδυασμό πλήκτρων, ενώ σε πολλές Android συσκευές απαιτείται ταυτόχρονο πάτημα με το πλήκτρο ενεργοποίησης. Είναι μια λύση που συχνά «ξεμπλοκάρει» το κινητό χωρίς απώλεια δεδομένων.

Άμεσο κλείδωμα και απενεργοποίηση βιομετρικών

Στα iPhone της Apple, υπάρχει ένα λιγότερο γνωστό αλλά ιδιαίτερα χρήσιμο κόλπο: με συνδυασμό πλήκτρων έντασης και πλευρικού κουμπιού, απενεργοποιείται προσωρινά το Face ID. Έτσι, για την επόμενη πρόσβαση απαιτείται κωδικός, προσφέροντας επιπλέον προστασία σε περιπτώσεις ανάγκης.


Έξυπνες συντομεύσεις (Android)

Στον κόσμο των Android, οι δυνατότητες επεκτείνονται ακόμη περισσότερο. Μέσω εφαρμογών όπως το Button Mapper, τα πλήκτρα έντασης μπορούν να αποκτήσουν νέες λειτουργίες: από άνοιγμα φακού και εφαρμογών μέχρι εγγραφή οθόνης. Με λίγες ρυθμίσεις, μετατρέπονται ουσιαστικά σε πλήκτρα συντομεύσεων.

Παρότι περνούν απαρατήρητα, τα κουμπιά έντασης μπορούν να γίνουν ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του χρήστη, αρκεί να γνωρίζει πώς να τα αξιοποιήσει.

Πηγή: gazzetta.gr

VIDEO - Ο «ιπτάμενος ιερέας» στη Χίο «ξαναχτυπά» - Εντυπωσιακή η Πρώτη Ανάσταση

Οι αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις του Μεγάλου Σαββάτου 11 Απριλίου

Ανάσταση στο καθήκον: Οι «αφανείς ήρωες» που θυσιάζουν το δικό τους Πάσχα για τη δική μας ασφάλεια

Την ώρα που οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα σε κάθε γωνιά της Κύπρου και οι οικογένειες συγκεντρώνονται γύρω από τις εκκλησίες ή το γιορτινό τραπέζι, μια άλλη κατηγορία ανθρώπων βιώνει το Άγιο Φως μέσα από τη στολή και την ευθύνη.

