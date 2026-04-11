Υπόθεση «Σάντυ»: «Σκοπός η εξασφάλιση τεκμηρίων» - Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την έφοδο στην οικία και το γραφείο του Κληρίδη

Επιβεβαιώνει η αστυνομία την έρευνα στην οικία και στο γραφείο του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, στο πλαίσιο των ερευνών για τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη και την υπόθεση «Σάντυ».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της αστυνομία, «στο πλαίσιο διερεύνησης των ισχυρισμών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα έρευνας της οικίας και του γραφείου προσώπου, το οποίο σχετίζεται με την εν λόγω υπόθεση, με σκοπό την εξασφάλιση τεκμηρίων/μαρτυρίας».

Όπως συμπληρώνουν οι Αρχές, «η ανακριτική ομάδα η οποία έχει συσταθεί για τη διερεύνηση της πιο πάνω υπόθεσης, συνεχίζει τις εξετάσεις».