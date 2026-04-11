Δείτε live την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας άμεσα τόσο την προσέλευση των προσκυνητών όσο και την ομαλή τέλεση των θρησκευτικών εκδηλώσεων.

Παρά το άνοιγμα, τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν ιδιαίτερα αυστηρά. Στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως η πρόσβαση είναι περιορισμένη, με τις αρχές να ελέγχουν αυστηρά τον αριθμό των επισκεπτών και να αποτρέπουν τη μαζική είσοδο πιστών. Η φετινή εικόνα διαφέρει αισθητά από προηγούμενα έτη, καθώς η παρουσία του κόσμου είναι μειωμένη και η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά, υπό τη σκιά της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος μπήκε στο κουβούκλιο και εξήλθε κρατώντας τις 33 λαμπάδες (όσα και τα χρόνια της επιγείου ζωής του Κυρίου), μεταλαμπαδεύοντας το Άγιο Φως στους προσκυνητές που βρέθηκαν εκεί για το «Δεύτε λάβετε Φως», μέσα σε κλίμα κατάνυξης, με τις καμπάνες να ηχούν και τους ύμνους να αντηχούν στον Ναό. Ο Τάφος του Κυρίου επισφραγίζει τη μεγαλειότητα αυτής της εσπερινής τελετής. «Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν» (Ιωάν. α΄ 5).

Στη συνέχεια, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στην Αθήνα από τον επικεφαλής της ελληνικής αποστολής και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Γιάννη Λοβέρδο, καθώς και από τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου.



Η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα αναμένεται, εκτός απροόπτου, μεταξύ 18:30 και 19:00, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Από εκεί θα διανεμηθεί σε όλη τη χώρα μέσω 18 ειδικών πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και Olympic Air, καλύπτοντας συνολικά 11 προορισμούς.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός αποτελεί κάθε χρόνο μια διαδικασία υψηλού συμβολισμού και απαιτητικού συντονισμού, ώστε να φτάσει εγκαίρως σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την τελετή της Ανάστασης.

Πηγή: skai.gr