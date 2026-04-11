Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

 11.04.2026 - 12:51
Δείτε live την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα

Σε ένα ασυνήθιστο και φορτισμένο κλίμα για την περίοδο του Πάσχα, οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ άνοιξαν εκ νέου τις πύλες τους για τους πιστούς, έπειτα από το προσωρινό κλείσιμό τους με την έναρξη των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας άμεσα τόσο την προσέλευση των προσκυνητών όσο και την ομαλή τέλεση των θρησκευτικών εκδηλώσεων.

Παρά το άνοιγμα, τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν ιδιαίτερα αυστηρά. Στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως η πρόσβαση είναι περιορισμένη, με τις αρχές να ελέγχουν αυστηρά τον αριθμό των επισκεπτών και να αποτρέπουν τη μαζική είσοδο πιστών. Η φετινή εικόνα διαφέρει αισθητά από προηγούμενα έτη, καθώς η παρουσία του κόσμου είναι μειωμένη και η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά, υπό τη σκιά της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

 

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος μπήκε στο κουβούκλιο και εξήλθε κρατώντας τις 33 λαμπάδες (όσα και τα χρόνια της επιγείου ζωής του Κυρίου), μεταλαμπαδεύοντας το Άγιο Φως στους προσκυνητές που βρέθηκαν εκεί για το «Δεύτε λάβετε Φως», μέσα σε κλίμα κατάνυξης, με τις καμπάνες να ηχούν και τους ύμνους να αντηχούν στον Ναό. Ο Τάφος του Κυρίου επισφραγίζει τη μεγαλειότητα αυτής της εσπερινής τελετής. «Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν» (Ιωάν. α΄ 5).

Στη συνέχεια, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στην Αθήνα από τον επικεφαλής της ελληνικής αποστολής και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Γιάννη Λοβέρδο, καθώς και από τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου.


Η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα αναμένεται, εκτός απροόπτου, μεταξύ 18:30 και 19:00, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Από εκεί θα διανεμηθεί σε όλη τη χώρα μέσω 18 ειδικών πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και Olympic Air, καλύπτοντας συνολικά 11 προορισμούς.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός αποτελεί κάθε χρόνο μια διαδικασία υψηλού συμβολισμού και απαιτητικού συντονισμού, ώστε να φτάσει εγκαίρως σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την τελετή της Ανάστασης.

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προηγούμενο άρθρο

Νέα ελπίδα για τον καρκίνο του μαστού - Το δηλητήριο της μέλισσας στο επίκεντρο

Επόμενο άρθρο

Υπόθεση «Σάντυ»: «Σκοπός η εξασφάλιση τεκμηρίων» - Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την έφοδο στην οικία και το γραφείο του Κληρίδη

Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η πολιτική εικόνα στην Κύπρο ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου 2026, σύμφωνα με τη δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση του «Φ» που διενεργήθηκε από την εταιρεία EXPLORER.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα