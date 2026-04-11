ΑρχικήΥγείαΝέα ελπίδα για τον καρκίνο του μαστού - Το δηλητήριο της μέλισσας στο επίκεντρο
Νέα ελπίδα για τον καρκίνο του μαστού - Το δηλητήριο της μέλισσας στο επίκεντρο

 11.04.2026 - 12:45
Νέα επιστημονικά δεδομένα εξετάζουν το δηλητήριο της μέλισσας ως πιθανή συμπληρωματική θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού, με ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα.

Αισιόδοξα μηνύματα προκύπτουν από την επιστημονική κοινότητα στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού, καθώς νέες μελέτες εξετάζουν το δηλητήριο της μέλισσας ως πιθανή θεραπευτική αγωγή.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη χημική σύσταση του δηλητηρίου, η οποία φαίνεται να εμφανίζει αντικαρκινικές ιδιότητες, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων.


Πώς δρα το δηλητήριο της μέλισσας

Σύμφωνα με εργαστηριακά δεδομένα, το δηλητήριο μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της απόπτωση, δηλαδή τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο, οδηγώντας στην καταστροφή των καρκινικών κυττάρων.

Παράλληλα, φαίνεται να περιορίζει την ανάπτυξη των όγκων, να εμποδίζει τη μετάσταση και τη διείσδυση σε υγιείς ιστούς και να μειώνει τη δυνατότητα μετακίνησης των καρκινικών κυττάρων.


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η δράση του ενισχύεται όταν συνδυάζεται με τη χημειοθεραπεία, αυξάνοντας την ευαισθησία των καρκινικών κυττάρων στα φάρμακα.

Θετικά αποτελέσματα σε πρώιμες μελέτες
Πειράματα σε κυτταρικά και ζωικά στοιχεία δείχνουν ότι το δηλητήριο της μέλισσας μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη των όγκων και να περιορίσει την εξάπλωση της νόσου.


Ταυτόχρονα, καταγράφεται χαμηλή τοξικότητα σε υγιείς ιστούς, στοιχείο που ενισχύει την προοπτική αξιοποίησής του ως συμπληρωματικής θεραπείας.

Τα πρώτα δεδομένα από ασθενείς

Αν και περιορισμένες, ορισμένες κλινικές παρατηρήσεις και μεμονωμένες περιπτώσεις δείχνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Σε ασθενείς που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία με δηλητήριο μέλισσας και χημειοθεραπεία, παρατηρήθηκαν:

μείωση του μεγέθους των όγκων

βελτίωση της ποιότητας ζωής

περιορισμός παρενεργειών

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, ασθενής με μη χειρουργήσιμη μορφή της νόσου παρουσίασε σημαντική συρρίκνωση του όγκου και πτώση των καρκινικών δεικτών.


Περαιτέρω έρευνα

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Απαιτούνται μεγαλύτερες και πιο εκτεταμένες κλινικές μελέτες, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εγκριθεί ως καθιερωμένη θεραπεία. Η επιστημονική έρευνα, ωστόσο, συνεχίζει να ανοίγει νέους δρόμους, προσφέροντας ελπίδα για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες στο μέλλον.

Πηγή: gazzetta.gr

Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η πολιτική εικόνα στην Κύπρο ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου 2026, σύμφωνα με τη δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση του «Φ» που διενεργήθηκε από την εταιρεία EXPLORER.

