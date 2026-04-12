Ο Ερντογάν απείλησε με εισβολή το Ισραήλ: «Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»
 12.04.2026 - 15:00
Ο Ερντογάν απείλησε με εισβολή το Ισραήλ: «Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»

Κλιμακώνει κατακόρυφα τη ρητορική του έναντι του Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Τούρκος πρόεδρος απείλησε το Σάββατο ότι εάν δεν διεξάγονταν διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η χώρα του θα «έδειχνε στο Ισραήλ τη θέση του».

«Την ημέρα της εκεχειρίας, το Ισραήλ σκότωσε εκατοντάδες αθώους Λιβανέζους. Ο Νετανιάχου είναι τυφλωμένος από το αίμα και το μίσος. Αν το Πακιστάν δεν μεσολαβούσε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα είχαμε δείξει στο Ισραήλ τη θέση του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στη Ριζούντα.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε: «Όπως ''μπήκαμε'' στη Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε. Θα απαιτηθεί δύναμη και ενότητα».

Το Σάββατο, ο Νετανιάχου άσκησε έντονη κριτική στον Ερντογάν και ισχυρίστηκε ότι διώκει Κούρδους στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η Τουρκία επέκρινε τον Νετανιάχου για τα σχόλιά του εναντίον του Ερντογάν, λέγοντας: «Όλοι γνωρίζουν ότι δεν έχει ηθικές αξίες ή νομιμότητα να κάνει κήρυγμα σε κανέναν».

Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση το Σάββατο στον Τούρκο πρόεδρο, αφότου Τούρκοι εισαγγελείς φέρονται να απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον 35 κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας περισσότερα από 4.500 χρόνια φυλάκισης συνολικά.

Μεταξύ άλλων, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι σφαγίασε Κούρδους στη χώρα του.

«Το Ισραήλ υπό την ηγεσία μου θα συνεχίσει να μάχεται το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους αντιπροσώπους του, σε αντίθεση με τον Ερντογάν που τους φιλοξενεί και σφαγίασε τους δικούς του Κούρδους πολίτες», έγραψε στο X.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, οι εισαγγελείς ζητούν συνολικά έως και 4.596 χρόνια φυλάκισης για τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς, του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και του αρχηγού του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.

Κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, καθώς και για παρεμπόδιση του στολίσκου Sumud να φτάσει στη Γάζα το 2025 και για κακοποίηση των συμμετεχόντων.

Μετωπική σύγκρουση Άγκυρας – Ιερουσαλήμ σημειώνεται τις τελευταίες ώρες, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «Χίτλερ» όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Ο Νετανιάχου, που χαρακτηρίζεται ως ο Χίτλερ της εποχής μας λόγω των εγκλημάτων που έχει διαπράξει, είναι ένας άνθρωπος με γνωστό ιστορικό και είναι γνωστό ποιος είναι» αναφέρει το τουρκικό υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Έπεσε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων το αυτοκίνητο της 23χρονης που δίνει μάχη - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες
Οι πασχαλινές ταινίες και μίνι σειρές που δεν πρέπει να χάσετε -Δείτε trailers
Με βροχές και καταιγίδες θα ψήνουν σούβλα σε αυτές τις περιοχές: Πότε επιστρέφει η σκόνη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Πασχαλινό αντάμωμα σε αυτά τα κυπριακά χωριά - Μουσική, παραδοσιακά παιχνίδια και πολύ γλέντι - Όλες οι πληροφορίες

 

 

 

Το παρακάνατε στο πασχαλινό τραπέζι με το φαγητό; Αυτοί είναι οι γρηγορότεροι τρόποι για καλύτερη πέψη - Το απόλυτο κυπριακό «μυστικό»

Θέλεις κάτι σοκολατένιο μετά το αρνί; Προλαβαίνεις να φτιάξεις τη συνταγή της Φωτεινής Πετρογιάννη!

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Κραυγές και πανικός δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση κτιρίου - «Έπεσε πόμπα» - Σοκαριστικό βίντεο

Τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση κτιρίου στη Λεμεσό καταγράφονται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποκαλύπτει τον πανικό και τις απεγνωσμένες κραυγές για βοήθεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σοβαρό τροχαίο: Έπεσε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων το αυτοκίνητο της 23χρονης που δίνει μάχη - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σοβαρό τροχαίο: Έπεσε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων το αυτοκίνητο της 23χρονης που δίνει μάχη - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

LIVE: «Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς από τις διαπραγματεύσεις – Αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

LIVE: «Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς από τις διαπραγματεύσεις – Αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Στιγμές τρόμου για ζεύγος ηλικιωμένων: Άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο τους ενώ ήταν εν κινήσει

Στιγμές τρόμου για ζεύγος ηλικιωμένων: Άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο τους ενώ ήταν εν κινήσει

Χριστός εξανέστη!

Χριστός εξανέστη!

Στιγμές τρόμου για ζεύγος ηλικιωμένων: Άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο τους ενώ ήταν εν κινήσει

Στιγμές τρόμου για ζεύγος ηλικιωμένων: Άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο τους ενώ ήταν εν κινήσει

Πάσχα 2026: Έτσι πέρασαν την Ανάσταση οι celebrities - Οι ευχές & τα εντυπωσιακά καρέ στα social media

Πάσχα 2026: Έτσι πέρασαν την Ανάσταση οι celebrities - Οι ευχές & τα εντυπωσιακά καρέ στα social media

