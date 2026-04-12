ΑρχικήΚοινωνία
Νομική αντεπίθεση Κληρίδη για την έφοδο – Στο επίκεντρο τα ηχητικά ντοκουμέντα Δρουσιώτη - Αντιδράσεις από παντού

Ο Νίκος Κληρίδης προτίθεται να απαντήσει με νομικά μέτρα στην έφοδο της Αστυνομίας στην οικία και το γραφείο του το Μεγάλο Σάββατο, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία παράνομη και αντισυνταγματική.

Σε ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος για τον ALPHA Κύπρου καταγράφονται όλες οι αντιδράσεις.

«Βεβαίως όλα αυτά θα προσβληθούν εις το Ανώτατο Δικαστήριο με αίτημα για έκδοση εντάλματος Certiorari και prohibition, δεδομένου θεωρούμε ότι είναι παράνομα και αντισυνταγματικά», δηλώνει ο Δικηγόρος του Νίκου Κληρίδη, Χρίστος Κληρίδης.

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις εκφράζονται από νομικούς κύκλους, με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο να υπογραμμίζει: «Το δικηγορικό απόρρητο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου και ουσιώδη εγγύηση του δικαιώματος του πολίτη σε αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση.»

Η Αστυνομία, απαντώντας στις επικρίσεις, τονίζει ότι ενήργησε βάσει νόμιμης μαρτυρίας και απορρίπτει οποιαδήποτε πρόθεση παραβίασης του απορρήτου: «Η υποβολή του αιτήματος από την Αστυνομία βασίστηκε σε αξιολόγηση συγκεκριμένης μαρτυρίας [...] Σε καμία περίπτωση υφίσταται πρόθεση ή ενέργεια που να θίγει το δικηγορικό απόρρητο.»

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά δεδομένα, ενώ εξετάζονται στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση Focus.

Πολιτικές αντιδράσεις καταγράφονται και από το ΑΚΕΛ, το οποίο σημειώνει: «Μέχρι στιγμής οι ενέργειες στρέφονται στην πλευρά των καταγγελλόντων και όχι των καταγγελλόμενων.»

Παράλληλα, ζητήθηκε από τον Μακάριο Δρουσιώτη να παραδώσει ηχητικά αρχεία που δημοσιοποίησε, με τη νομική του εκπρόσωπο να δηλώνει συνεργασία.

Σε σχέση με αναφορές στο όνομά του, ο επιχειρηματίας Αντώνης Λατούρος ξεκαθαρίζει: «Το πρόσωπο που αναφέρεται δεν είμαι εγώ. Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την εν λόγω υπόθεση.»

Είναι ασφαλές να ξαναζεσταίνουμε το φαγητό; - Τι συμβαίνει με το ρύζι

Βρετανικές Βάσεις: Το καθεστώς τους δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας

Βρετανικές Βάσεις: Το καθεστώς τους δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας

Το καθεστώς των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση, δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας.

