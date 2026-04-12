Αργίες 2026: Πότε πέφτουν τα επόμενα τριήμερα και ποιοι είναι οι «άτυχοι»

ΑρχικήΚοινωνίαΑργίες 2026: Πότε πέφτουν τα επόμενα τριήμερα και ποιοι είναι οι «άτυχοι»
 12.04.2026 - 22:12
Η Κυριακή του Πάσχα οδεύει προς το τέλος της, μαζί με την εορταστική περίοδο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στις επόμενες αργίες και στις δυνατότητες για ανάπαυλα μέσα στο 2026.

Παρότι το ημερολόγιο της χρονιάς δεν περιλαμβάνει πολλά συνεχόμενα τριήμερα, δύο εξ αυτών ξεχωρίζουν, προσφέροντας τις πρώτες ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις σε εργαζόμενους και μαθητές.

Η επόμενη ευκαιρία για ξεκούραση αποτελεί η Εργατική Πρωτομαγιά, η οποία πέφτει την Παρασκευή 1 Μαΐου.

Ακολουθεί το καθιερωμένο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, που παραδοσιακά αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς περιόδους για σύντομες αποδράσεις, δίνοντας το έναυσμα του καλοκαιριού.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Τα τριήμερα κάπου εδώ τελειώνουν, ωστόσο οι αργίες θα δώσουν τη δυνατότητα για μικρές ανάσες. Ωστόσο, άτυχοι είναι όσοι δεν εργάζονται το Σάββατο, καθώς τότε θα πέσουν δύο από αυτές τις αργίες.

Συγκεκριμένα:

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.

Το καθεστώς των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση, δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας.

