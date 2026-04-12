ΑρχικήΔιεθνή
Ήττα του Όρμπαν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα στις εκλογές στην Ουγγαρία: Στο 29,2% των ψήφων το κόμμα του Μαγιάρ κερδίζει 132 έδρες

 12.04.2026 - 22:26
Ήττα του Όρμπαν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα στις εκλογές στην Ουγγαρία: Στο 29,2% των ψήφων το κόμμα του Μαγιάρ κερδίζει 132 έδρες

Ήττα του νυν πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας, καθώς με καταμετρημένο το 29,2% των ψήφων ο Πέτερ Μάγιαρ και το κόμμα του, Tisza, κερδίζει 132 έδρες σε σύνολο 199 εδρών, μια λιγότερη για να αποκτήσει την πλειοψηφία.

Παράλληλα, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν συγκεντρώνει μόλις 59 έδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Europe Elects.

«Συγκρατημένα αισιόδοξος» ο Μάγιαρ

Στις πρώτες του δηλώσεις, αφού έκλεισαν οι κάλπες, ο Μάγιαρ τόνισε ότι είναι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά παραμένει επιφυλακτικός, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες για προσπάθεια νοθείας των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η παράταξή του έχει λάβει αρκετές καταγγελίες για νοθεία και προσπάθεια επιρροής του αποτελέσματος για τις οποίες όπως είπε θα υπάρξει έρευνα κι αν χρειαστεί θα κινηθεί νομικά.

«Όποιος διέπραξε ή υποκίνησε εκλογική νοθεία θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», είπε χαρακτηριστικά.

Πιθανή ήττα για τον Όρμπαν, μετά από 16 χρόνια

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των Ούγγρων ψηφοφόρων ήταν μαζική καθώς λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες είχε ψηφίσει το 77,80% των εκλογέων, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Πώς διεξάγονται οι εκλογές στην Ουγγαρία

Οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται στην Ουγγαρία κάθε τέσσερα χρόνια. 106 από τους 199 βουλευτές εκλέγονται σε μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πλειοψηφικού εκλογικού σώματος. Οι υπόλοιποι 93 βουλευτές επιλέγονται από έναν ενιαίο κατάλογο σε μια «εθνική» εκλογική περιφέρεια.

Στις τελευταίες εκλογές του 2022, το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν κέρδισε 135 έδρες διατηρώντας την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων, επιτρέποντας στον πρωθυπουργό να συνεχίσει να προωθεί τη συνταγματική μεταρρύθμιση.

Ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα χρησιμοποιούνταν πριν από το 2010, όταν ο Όρμπαν και το κόμμα Fidesz επέστρεψαν για πρώτη φορά στην εξουσία - η Ουγγαρία είχε 386 κοινοβουλευτικές έδρες.

Πηγή: protothema.gr

Αργίες 2026: Πότε πέφτουν τα επόμενα τριήμερα και ποιοι είναι οι «άτυχοι»

 12.04.2026 - 22:12
Ο Μάγιαρ κέρδισε τις εκλογές στην Ουγγαρία εκθρονίζοντας μετά από 16 χρόνια τον Όρμπαν

 12.04.2026 - 22:44
