ΑρχικήLike Online
Video: Μπαμπάς μετατρέπει τις ιστορίες της τρίχρονης κόρης του σε τραγούδια και «λιώνει» το διαδίκτυο

 13.04.2026 - 15:34
Ένα τρίχρονο κορίτσι με αστείρευτη φαντασία και ένας πατέρας με μουσικό ταλέντο συνθέτουν ένα απρόσμενο δίδυμο που έχει κατακτήσει το διαδίκτυο. Οι αυθόρμητες ιστορίες της μικρής μετατρέπονται σε τραγούδια που γίνονται viral και «αγγίζουν» εκατομμύρια ανθρώπους.

«Πάντα εμπνέομαι από τα παράξενα και όμορφα πράγματα που σκαρφίζεται η τρίχρονη κόρη μου», ανέφερε ο Στίβεν Σπένσερ, λέκτορας μουσικής στο Hunter College της Νέας Υόρκης, μιλώντας στη Huffington Post.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε σχεδόν μόλις η μικρή άρχισε να μιλά. Ο Σπένσερ συνήθιζε να της απαντά τραγουδώντας, δημιουργώντας αυτοσχέδια κομμάτια βασισμένα στα λόγια της.

Με τον καιρό, αυτές οι στιγμές μετετράπησαν σε «κανονικά» τραγούδια, καθώς καθόταν στο πιάνο και συνδύαζε τα λόγια της με νότες, συγχορδίες και… πιασάρικους ρυθμούς.

«Προσπαθώ να ισορροπώ ανάμεσα στη σοβαρή αντιμετώπιση της δημιουργίας –παράγοντας ένα τραγούδι που θα μπορούσε να σταθεί στο ραδιόφωνο– και τη διατήρηση της παιχνιδιάρικηςαυθόρμητης φύσης της διαδικασίας, όπως ακριβώς γεννήθηκαν οι ιστορίες εξαρχής. Όλα ξεκίνησαν με το τραγούδι Wigglin’», τονίζει.

Οι ακόλουθοι του μπαμπά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «εκτοξεύθηκαν» από 34 σε 340.000, ενώ, περισσότεροι από 30 εκατ. άνθρωποι έχουν ακούσει τα τραγούδια του.

Οι χρήστες κατακλύζουν τις σελίδες του με θετικά σχόλια και ζητούν επίμονα την κυκλοφορία ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ. «Η αλήθεια είναι πως έχω εντυπωσιαστεί από την ανταπόκριση στο διαδίκτυο. Το γεγονός να βλέπω τόσους ανθρώπους να συνδέονται με κάτι που ξεκίνησε ως μία χαζοχαρούμενη οικογενειακή στιγμή, είναι πραγματικά συγκινητικό και μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω να δημιουργώ», σημειώνει ο Σπένσερ.

Μάλιστα, ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ ενδέχεται να κυκλοφορήσει σύντομα, όπως αποκάλυψε.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

  •  13.04.2026 - 16:02

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταγγέλλει, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας εντός της Νεκρής Ζώνης, στην περιοχή της Πύλας, κάνοντας λόγο για σαφή παραβίαση της εντολής της.

Νίκος Κληρίδης: «Τρομακτική ενέργεια η έφοδος στο σπίτι μου, ήταν χειρότεροι κι από τους Άγγλους της ΕΟΚΑ»

  •  13.04.2026 - 15:12

Επανέρχεται ο Παπαδάκης για «Σάντη»: Ζητά πλήρη διερεύνηση - «Δεν καλύπτει τα πάντα το δικηγορικό απόρρητο»

  •  13.04.2026 - 16:51

Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ φέρνει πόλεμο - Σκληρή απάντηση από το ελληνικό ΥΠΕΞ

  •  13.04.2026 - 16:26

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Χτύπησε με το όχημά του τον πρώην σύντροφο της φίλης του - Είχαν τσακωθεί σε κέντρο διασκέδασης

  •  13.04.2026 - 14:13

Συστάθηκε ανακριτική ομάδα για την κατάρρευση του κτιρίου - Συνεχίζονται οι καταθέσεις

  •  13.04.2026 - 14:53

Ερασιτέχνης ψαράς εντόπισε το πτώμα άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Ακάμα - Γιατί δυσκολεύονται με την αναγνώρισή του

  •  13.04.2026 - 13:58

LIVE: Ώρα μηδέν στη Μέση Ανατολή - Σε ισχύ το αμερικανικό «μπλόκο» στα λιμάνια του Ιράν

  •  13.04.2026 - 16:00

