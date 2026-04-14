«Έπεφτα μαζί με το κτίριο, στο σκοτάδι» – Συγκλονίζει ο επιζών της τραγωδίας στη Γερμασόγεια που έχασε τον φίλο του – Δείτε βίντεο

 14.04.2026 - 11:03
Μια συγκλονιστική μαρτυρία που αποτυπώνει τον απόλυτο τρόμο και την απόγνωση έφερε στο φως η εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», με πρωταγωνιστή τον Rafael, έναν εκ των ενοίκων που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια.

Ο νεαρός άνδρας, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές, ανέφερε πως το μόνο που θυμάται είναι ένας εκκωφαντικός θόρυβος και στη συνέχεια το απόλυτο σκοτάδι, καθώς ένιωθε το σώμα του να παρασύρεται από το κτίριο που υποχωρούσε. Μέσα στη σκόνη και τα χαλάσματα, η μόνη του αντίδραση ήταν να καλεί σε βοήθεια, φωνάζοντας απεγνωσμένα το όνομα του Θεού μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι βρισκόταν παγιδευμένος κάτω από τόνους μπετόν.

​Η προσωπική του επιβίωση, ωστόσο, επισκιάζεται από μια ανείπωτη τραγωδία, καθώς ο κολλητός του φίλος και συγκάτοικος, Stanley, δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός. Ο Rafael εξήγησε με τρεμάμενη φωνή πως την ώρα της κατάρρευσης βρίσκονταν μαζί στο δωμάτιο, όμως ο ίδιος κατάφερε να απεγκλωβιστεί παραμερίζοντας κάποια τούβλα από πάνω του, ενώ ο φίλος του παρέμεινε πίσω. Η είδηση του θανάτου του Stanley του κοινοποιήθηκε αργότερα από τις αρχές, με τον Rafael να καλείται πλέον να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του ανθρώπου που θεωρούσε στήριγμά του, περιγράφοντάς τον ως τον «προστάτη» της οικογένειάς του πίσω στη Νιγηρία.

​Πέρα από τον ψυχικό πόνο, ο επιζών αναφέρθηκε και στις άθλιες συνθήκες που βιώνουν πλέον οι ένοικοι, οι οποίοι έχασαν τα πάντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς ότι είχαν προειδοποιηθεί για την επικινδυνότητα του κτιρίου, ο Rafael τόνισε πως κανένας δεν τους είχε ενημερώσει επίσημα, ενώ στο κτίριο διέμεναν συνεχώς άτομα που το νοίκιαζαν μέσω πλατφόρμων τύπου Airbnb. Σήμερα, ο ίδιος και οι υπόλοιποι ένοικοι βρίσκονται σε καθεστώς απόλυτης αβεβαιότητας, φιλοξενούμενοι προσωρινά σε ξενοδοχείο, χωρίς προσωπικά αντικείμενα και με την αγωνία για το πώς θα καταφέρουν να στείλουν τη σορό του αδικοχαμένου φίλου τους πίσω στην πατρίδα του.

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νέα Υόρκη, προς αποτροπή των νέων μεθοδεύσεων των κατοχικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ερωτηθείς σε σχέση με την ανακοίνωση από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για "μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων" εντός της ουδέτερης ζώνης.

