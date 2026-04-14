ΑρχικήΚοινωνίαΑνδριάνα Νικολάου ξεσπά για την κατάσχεση κινητού Κληρίδη: «Είχαν όλη την επικοινωνία για τη δολοφονία του Θανάση - Δεν θα το αφήσουμε!»
Ανδριάνα Νικολάου ξεσπά για την κατάσχεση κινητού Κληρίδη: «Είχαν όλη την επικοινωνία για τη δολοφονία του Θανάση - Δεν θα το αφήσουμε!»

 14.04.2026 - 11:47
Έντονη αντίδραση προκάλεσε στη μητέρα του Θανάση Νικολάου η ενέργεια της Αστυνομίας να προχωρήσει σε έρευνα τόσο στην κατοικία όσο και στο γραφείο του δικηγόρου της οικογένειας, Νίκου Κληρίδη, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκαν προσωπικά αντικείμενα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, μεταξύ των αντικειμένων που παραλήφθηκαν από τις Αρχές περιλαμβάνονται και κινητά τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής που χρησιμοποιεί ο δικηγόρος τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα τους και αρχεία για την υπόθεση Θανάση.

Αυτούσια η ανάρτηση της:

SOS!!! Ως γνωστό, το Μεγάλο Σάββατο χαράματα, παραμονή του Πάσχα! η Αστυνομία εισέβαλε στο γραφείο ΚΑΙ στην οικία τού δικηγόρου μου, κυρίου Νίκου Κληρίδη, και κατάσχεσε μεταξύ άλλων προσωπικών απορρήτων, τον υπολογιστή του, ΚΑΙ το κινητό του με όλη την εμπιστευτική επικοινωνία μου που αφορά την κουκουλωμένη δολοφονία του αείμνηστου †Θανάση μου!
 
Η ενέργεια αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εμπιστευτικότητας μεταξύ εμού και του δικηγόρου μου και δεν πρόκειται να την αφήσουμε να περάσει, διότι, δεν γνωρίζουμε το τί ακριβώς αποσκοπούν!
 
Θα κινηθούμε άμεσα με ΠΑΝΚΥΠΡΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ και απαιτούμε:
. Να μάθουμε ποιος πήρε την πρωτοβουλία για να δοθεί τέτοιο διάταγμα;
. Πάγωμα κάθε πρόσβασης στο υλικό.
. Επείγοντα μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων μου ΧΩΡΙΣ καθυστέρηση.
 
Βρήκαν τον τρόπο να συνεχίσουν την συγκάλυψη ΠΟΛΛΩΝ εγκλημάτων και δολοφονιών. Πρέπει να δράσουμε άμεσα.
Δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής. Αντί να κυνηγούν τους κλέφτες, κυνηγούν του νοικοκύρηδες.
Είμαστε ΟΛΟΙ θύματα αυτών των ενεργειών!!!

 

 

Έκλεψε χρήματα από λογαριασμό γυναίκας που απεβίωσε - Πιάστηκε στο αεροδρόμιο 41χρονη

«Έπεφτα μαζί με το κτίριο, στο σκοτάδι» – Συγκλονίζει ο επιζών της τραγωδίας στη Γερμασόγεια που έχασε τον φίλο του – Δείτε βίντεο

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νέα Υόρκη, προς αποτροπή των νέων μεθοδεύσεων των κατοχικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ερωτηθείς σε σχέση με την ανακοίνωση από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για "μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων" εντός της ουδέτερης ζώνης.

