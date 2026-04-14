Ανδριάνα Νικολάου ξεσπά για την κατάσχεση κινητού Κληρίδη: «Είχαν όλη την επικοινωνία για τη δολοφονία του Θανάση - Δεν θα το αφήσουμε!»

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, μεταξύ των αντικειμένων που παραλήφθηκαν από τις Αρχές περιλαμβάνονται και κινητά τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής που χρησιμοποιεί ο δικηγόρος τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα τους και αρχεία για την υπόθεση Θανάση.

Αυτούσια η ανάρτηση της:

SOS!!! Ως γνωστό, το Μεγάλο Σάββατο χαράματα, παραμονή του Πάσχα! η Αστυνομία εισέβαλε στο γραφείο ΚΑΙ στην οικία τού δικηγόρου μου, κυρίου Νίκου Κληρίδη, και κατάσχεσε μεταξύ άλλων προσωπικών απορρήτων, τον υπολογιστή του, ΚΑΙ το κινητό του με όλη την εμπιστευτική επικοινωνία μου που αφορά την κουκουλωμένη δολοφονία του αείμνηστου †Θανάση μου!

Η ενέργεια αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εμπιστευτικότητας μεταξύ εμού και του δικηγόρου μου και δεν πρόκειται να την αφήσουμε να περάσει, διότι, δεν γνωρίζουμε το τί ακριβώς αποσκοπούν!

Θα κινηθούμε άμεσα με ΠΑΝΚΥΠΡΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ και απαιτούμε:

. Να μάθουμε ποιος πήρε την πρωτοβουλία για να δοθεί τέτοιο διάταγμα;

. Πάγωμα κάθε πρόσβασης στο υλικό.

. Επείγοντα μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων μου ΧΩΡΙΣ καθυστέρηση.

Βρήκαν τον τρόπο να συνεχίσουν την συγκάλυψη ΠΟΛΛΩΝ εγκλημάτων και δολοφονιών. Πρέπει να δράσουμε άμεσα.

Δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής. Αντί να κυνηγούν τους κλέφτες, κυνηγούν του νοικοκύρηδες.

Είμαστε ΟΛΟΙ θύματα αυτών των ενεργειών!!!