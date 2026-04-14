Έκλεψε χρήματα από λογαριασμό γυναίκας που απεβίωσε - Πιάστηκε στο αεροδρόμιο 41χρονη

Συγκεκριμένα, η 41χρονη συνελήφθη με την άφιξη της στην Κύπρο, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού από λογαριασμό γυναίκας η οποία είχε αποβιώσει.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, μεταξύ των ημερομηνιών 21/7/2022 και 25/7/2022, η 41χρονη φέρεται να απέσπασε συνολικά το χρηματικό ποσό των €17,500 από τον πιο πάνω λογαριασμό.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.