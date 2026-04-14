Αυτά είναι τα 5 πιο σπάνια και ακριβά κέρματα των 2 ευρώ – Ελέγξτε αν τα έχετε - Δείτε φωτογραφία

Οι συλλέκτες γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι αυτά τα νομίσματα, το οποία κουβαλούν μια μοναδική ιστορία.

Ακολουθούν τα πέντε πιο ακριβά κέρματα των 2 ευρώ, από το λιγότερο σπάνιο, στο πιο ακριβό:

5. 75η επέτειος της Πόλης του Βατικανού

Αξία: 154,95€

Γιατί τα κέρματα ευρώ του Βατικανού είναι τόσο περιζήτητα; Οι νομισματολόγοι παγκοσμίως εκτιμούν τα κέρματα 2 ευρώ του Βατικανού για τη σπανιότητά τους και τη θρησκευτική σημασία που τους αποδίδεται. Μεταξύ αυτών, ορισμένα νομίσματα που απεικονίζουν τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄, μια εξέχουσα προσωπικότητα της χριστιανικής ιστορίας, εκτιμώνται ιδιαίτερα.

4. Πρίγκιπας Αλβέρτος και Σαρλίν για την επέτειο του γάμου τους

Αξία: 695,95€

Παρά το μικρό του μέγεθος, το Μονακό παράγει μερικά από τα πιο πολύτιμα κέρματα. Η έκδοση του 2021 που τιμά τη 10η επέτειο γάμου του πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ και της Σαρλίν δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄, γιος του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄ και της εμβληματικής αμερικανίδας ηθοποιού Grace Kelly, έχει συμβάλλει σημαντικά στο κύρος του Μονακό. Το νόμισμα αυτό, που συμβολίζει τη βασιλική κληρονομιά και τη λάμψη, αποτελεί πολύτιμο αγαθό για τους συλλέκτες.

3.«Ο Θεός να ευλογεί τη Λετονία»

Αξία: 1.799€

Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτό το νόμισμα οφείλει την υψηλή του αξία σε ένα σφάλμα κοπής. Η επιγραφή στην άκρη φέρει λανθασμένα την ένδειξη «DIEVS * SVĒTI * LATVIJU» (Ο Θεός να ευλογεί τη Λετονία), η οποία συναντάται συνήθως στα λετονικά νομίσματα.

2.«Πρώτο Κάστρο»

Αξία: 1.999€

Το νόμισμα «Πρώτο Κάστρο» από το Μονακό, που κόπηκε για τον εορτασμό της 800ης επετείου του πριγκιπικού παλατιού του Μονακό, είναι το όνειρο κάθε συλλέκτη. Με περιορισμένη κοπή 10.000 τεμαχίων, συμβολίζει την πλούσια ιστορία και τη χλιδή της βασιλικής κληρονομιάς του Μονακό.

1.Grace Kelly

Αξία: 4.749€

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το νόμισμα της Grace Kelly του 2007, το σπανιότερο και ακριβότερο του είδους του. Η αξία του έχει εκτοξευθεί από τα 120€ πριν από μια δεκαετία στην εκπληκτική τιμή των 5000€ σήμερα. Το νόμισμα αυτό, που κόπηκε προς τιμήν της αγαπημένης πριγκίπισσας του Μονακό και διάσημης Αμερικανίδας ηθοποιού Grace Kelly, αποτελεί σύμβολο βασιλικής κομψότητας και κινηματογραφικής ιστορίας.

Ενώ αυτά τα σπάνια νομίσματα είναι ιδιαίτερα περιζήτητα στην αμερικανική αγορά, τα νομίσματα του Βατικανού, παρά τη διασπορά τους, παραμένουν μια πρόκληση για να αποκτηθούν σε λογικές τιμές.