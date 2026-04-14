Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο ένοπλος 19χρονος μπαίνει στο σχολείο στη Σανλιούρφα της Τουρκίας και ανοίγει πυρ αδιακρίτως

 14.04.2026 - 12:48
Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Σιβέρεκ της επαρχίας Σανλιούρφα στην Τουρκία, όταν ένας 19χρονος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, τραυματίζοντας 16 άτομα, ενώ ο ίδιος έθεσε τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στο επαγγελματικό και τεχνικό λύκειο Αχμέτ Κογιουντσού, που βρίσκεται στο Σιβέρεκ της Σανλιούρφα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 19χρονος Ομέρ Κετ, εισήλθε στο σχολικό συγκρότημα οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, προκαλώντας πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Δείτε στα ακόλουθα βίντεο τη στιγμή που ο 19χρονος μπαίνει στο σχολείο και αρχίζει να πυροβολεί αδιακρίτως, τραυματίζοντας τουλάχιστον ένα άτομο...



 
Μετά από κλήσεις πολιτών στις αρχές, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρα και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο δράστης παρέμεινε στο εσωτερικό του σχολείου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξαν σκηνές πανικού μεταξύ μαθητών και προσωπικού.

Ο 19χρονος δράστης Ομερ Κετ

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, ανακοίνωσε ότι συνολικά 16 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερις εκπαιδευτικοί, δέκα μαθητές, ένας αστυνομικός και ένας εργαζόμενος στο κυλικείο του σχολείου. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν νεκροί από την επίθεση.

«Από τους 16 τραυματίες, τέσσερις – δύο εκπαιδευτικοί και δύο μαθητές – κρίθηκε ότι βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της επαρχίας. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίες συνεχίζουν τη θεραπεία τους στο Κρατικό Νοσοκομείο του Σιβέρεκ», δήλωσε ο Χασάν Σιλντάκ.


 

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, είχε φοιτήσει έως την ένατη τάξη και στη συνέχεια είχε εγγραφεί σε λύκειο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο 19χρονος, γεννημένος το 2007, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί νεκρός εντός του σχολείου.

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος, ενώ η εισαγγελία ξεκίνησε τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης και παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητικός έλεγχος για τις συνθήκες του περιστατικού.

«Εκφράζουμε τα περαστικά μας σε όλους τους κατοίκους του Σιβέρεκ, της Σανλιούρφα και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Παρά τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένα περιστατικά. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση των τραυματιών και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ανέφερε ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στιγμές έντονου φόβου, κάνοντας λόγο για πανικό που επικράτησε όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί έξω από το σχολείο, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να απομακρυνθούν από τον χώρο.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διευκρινιστούν τα κίνητρα του δράστη και οι συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νέα Υόρκη, προς αποτροπή των νέων μεθοδεύσεων των κατοχικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ερωτηθείς σε σχέση με την ανακοίνωση από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για "μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων" εντός της ουδέτερης ζώνης.

«Τρομάζουν» οι αριθμοί των «γερασμένων» κτιρίων της Κύπρου - Πάνω από 1200 οι επικίνδυνες οικοδομές

Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

«Έπεφτα μαζί με το κτίριο, στο σκοτάδι» – Συγκλονίζει ο επιζών της τραγωδίας στη Γερμασόγεια που έχασε τον φίλο του – Δείτε βίντεο

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις

Πυροβολισμοί σε λύκειο στην Τουρκία, αναφορές για τουλάχιστον 13 τραυματίες, μαθητές τρέχουν να σωθούν, δείτε βίντεο

Αναστάτωση στην Αγία Νάπα: Άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικό έξω από ξενοδοχείο - Του πέρασαν χειροπέδες

Έκλεψε χρήματα από λογαριασμό γυναίκας που απεβίωσε - Πιάστηκε στο αεροδρόμιο 41χρονη

