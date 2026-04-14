«Δεν ήταν ατύχημα» - ΔΗΣΥ για τραγωδία με δύο νεκρούς: Ζητά άμεση συνεδρία και απονομή ευθυνών!

Σε ανακοίνωσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει βαθιά θλίψη για την απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών από την κατάρρευση κτηρίου, κάνοντας λόγο για σοβαρές παραλείψεις και καλώντας σε άμεση σύγκληση της Επιτροπής Εσωτερικών για εξέταση σχετικής πρότασης νόμου. Αυτούσια η ανακοίνωση ΔΗΣΥ:

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που δεν έπρεπε ποτέ να χρησιμοποιείται.

Δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για αποτέλεσμα σοβαρών παραλείψεων.

Το κτήριο έπρεπε ήδη να είχε κηρυχθεί ακατάλληλο και να κατεδαφιστεί. Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες στις τοπικές αρχές, που όφειλαν να ενεργήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Καλούμε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών να προχωρήσουν άμεσα σε έκτακτη συνεδρία για εξέταση και προώθηση της ολοκληρωμένης πρότασης νόμου που βρίσκεται ενώπιον τους από τον Απρίλιο του 2025 και η οποία παρέχει ουσιαστικά εργαλεία για την αντιμετώπιση επικίνδυνων οικοδομών.

Με δύο ανθρώπους νεκρούς, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η ευθύνη πρέπει να αποδοθεί. Η Πολιτεία οφείλει να δράσει τώρα.