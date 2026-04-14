Κράτος για τα μπάζα

Ναι, το κράτος που επέτρεψε την τραγωδία να συμβεί, διαφημίζει τώρα ότι από την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός στους πληγέντες. Η Πολιτική Άμυνα (κι άλλη ειρωνεία, από τις πολλές που μαζεύτηκαν) τους βρήκε ξενοδοχείο να μείνουν μέχρι την εξεύρεση μόνιμης λύσης για τη στέγασή τους από τις Υπηρεσίες του Υφ. Κοινωνικής Πρόνοιας. Μένει το Υφ. Μετανάστευσης να ανακοινώσει μέτρα διευκόλυνσης και το ΕΛΑΜ να βγάλει ανακοίνωση συμπαράστασης για να ολοκληρωθεί το θαύμα. Πόσο large είναι το μικρό (και μισό) κράτος μας με τους αλλοδαπούς αναξιοπαθούντες. Ειδικά όταν έχει σκοτώσει δύο από αυτούς.

Η Τζοάννα, η Ελληνοκύπρια με την οποία διατηρούσε σχέση ο Στάνλεϊ, ο 27χρονος Νιγηριανός που σκοτώθηκε μαζί με έναν ακόμα ομοεθνή του από την κατάρρευση του κτηρίου, αποκάλυψε πως ο φίλος της και οι δύο συγκάτοικοί του πλήρωναν 1.300(!) τον μήνα για το γκρεμούλι που ήταν σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση από τα ερείπια που υπάρχουν σήμερα. 450 ευρώ το άτομο για μια παγίδα θανάτου που εν γνώσει τους νοίκιαζαν οι αετονύχηδες ιδιοκτήτες παρά τις αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις από Δήμο και ΕΟΑ για την ακαταλληλότητα του κτηρίου. Αυτή η εγκληματική αμέλεια διώκεται ως ανθρωποκτονία. Πόσοι από τους επτά ιδιοκτήτες συνελήφθησαν “για διευκόλυνση των ερευνών”; Μπορείτε να μαντέψετε εύκολα την απάντηση. Αν όμως, για παράδειγμα, οι επιζώντες έβγαιναν από τα ερείπια και σκυλόβριζαν μπροστά στις κάμερες τους ιδιοκτήτες και οι τελευταίοι νιώθοντας θιγμένοι προχωρούσαν σε μηνύσεις, να είστε σίγουροι πως θα τους έχωναν όλους μέσα πριν προλάβουν να τινάξουν από πάνω τους τη σκόνη και τα χώματα απ’ τα μπάζα. Εδώ που τα λέμε, μου προκαλεί εντύπωση που οι ιδιοκτήτες δεν έχουν βγει ακόμα από πάνω, μηνύοντας τους πάντες για δυσφήμιση. Άλλωστε η Αστυνομία είναι δίπλα τους, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους καταγγελλόμενους και ποτέ τους καταγγέλλοντες. Παλιά της τέχνη κόσκινο. Εδώ επιτρέπει σε έναν που κατονομάζεται για βιασμό ανήλικης να περιφέρεται κύριος από κανάλι σε κανάλι χωρίς καν να ερευνηθεί το κινητό του, έτσι για τους τύπους, αλλά για την έφοδο στο σπίτι και το γραφείο του δικηγόρου του θύματος η Αστυνομία Κύπρου που δεν απαντά τα τηλέφωνα ακόμα κι αν σε σφάζει ο πρώην σου, κατάφερε να εξασφαλίσει ένταλμα ξημερώματα Μεγάλου Σαββάτου. Όταν θέλει κινείται με ταχύτητα τσιτάχ αλλά γιατί διάολε ΠΑΝΤΑ προς όφελος της λάθος πλευράς, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Να σας θυμίσω πέρσι τέτοιον καιρό όταν κουκουλοφόροι εμφανίστηκαν μαζί με τον διαχειριστή ενός συγκροτήματος κατοικιών στην Ορόκλινη και έσπαγαν με τσεκούρια και μαχαίρια τις πόρτες διαμερισμάτων για να διώξουν τους αλλοδαπούς ενοίκους; Τότε τραυματίστηκαν ένα βρέφος και ένας νεαρός μετανάστης σε ακόμα μία ρατσιστική επίθεση που βαφτίστηκε από τα πλείστα ΜΜΕ “επεισόδια μεταξύ διαχειριστή και αλλοδαπών”. Ε, μαντέψτε ποιους συνέλαβε η Αστυνομία όταν έφτασε, με αρκετή καθυστέρηση, στη σκηνή. Hint: ΔΕΝ ήταν οι ροπαλοφόροι κουκουλοφόροι!

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Κωνσταντίνος Κωνσταντή σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη θεσμοθέτησης του “ΜΟΤ κτηρίων” δηλαδή της τακτικής και προληπτικής επιθεώρησης των οικοδομών (κατηγοριοποίηση βάσει παλαιότητας και χρήσης) για να εντοπίζονται προβλήματα πριν γίνουν μοιραία. Μίλησε επίσης για υποχρεωτικό αποθεματικό ταμείο για κοινόκτητες οικοδομές, ώστε να μην αναβάλλονται κρίσιμες επιδιορθώσεις λόγω έλλειψης χρημάτων και άμεση δημιουργία πλατφόρμας για την καταγραφή και παρακολούθηση όλων των επικίνδυνων κτηρίων (1.292 στην τελευταία καταγραφή με τον αριθμό να αυξάνεται διαρκώς). Εισηγείται διάταγμα που θα μπλοκάρει την ενοικίαση οποιουδήποτε κτηρίου έχει κριθεί επικίνδυνο, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλειά του και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το απαρχαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο που ουσιαστικά απογυμνώνει τις Αρχές από οποιαδήποτε δυνατότητα λήψης δραστικών μέτρων ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να μπλοκάρουν με ενστάσεις τέτοιες αποφάσεις και να συνεχίζουν να αισχροκερδούν σε βάρος ευάλωτων ομάδων νοικιάζοντας χρυσάφι γκρεμούλια, τρώγλες και στάβλους χωρίς να κάνουν την παραμικρή συντήρηση ή διόρθωση. Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντή ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών βρίσκεται σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο απλοποιεί τη διαδικασία επιβολής, εκκένωσης, σφράγισης, σήμανσης κλπ, δηλαδή λύνει τα χέρια των Αρχών, όμως κάθεται και μαζεύει σκόνη γιατί αντιλαμβάνεστε πως κάτι τέτοιο δεν συμφέρει τους ιδιοκτήτες και ιδιαίτερα τους μεγαλοϊδιοκτήτες που βγάζουν τα κέρατά τους σε βάρος ανθρώπων που γλιστρούν απαρατήρητοι από τις χαραμάδες (όπως αλλοδαποί, συνταξιούχοι και φτωχές οικογένειες). Και κανείς δεν θέλει να τσαντίσει τους μεγαλοϊδιοκτήτες, ειδικά σε προεκλογική περίοδο.

Η πρόταση του ΕΤΕΚ δεν είναι καινοτομία, είναι κοινή λογική. Είναι πρακτικές που έπρεπε να εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες αντί να τις θυμόμαστε πάντα κατόπιν εορτής και αφού χαθούν ανθρώπινες ζωές. Κράτος που μυξοκλαίει πάντα πάνω από τα μπάζα ΕΙΝΑΙ για τα μπάζα.