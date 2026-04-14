Ευκαιρία για εκδρομή: Μία μεγάλη γιορτή αναβιώνει στην Αγία Νάπα - Παρέλαση αρμάτων και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Πρόκειται για ακόμη μία πρωτοβουλία, μετά από την προσωρινή φιλοξενία της Δημοτικής Πινακοθήκης Αμμοχώστου, στο Δημοτικό Μουσείο THALASSA, που αναδεικνύει τη διαχρονική συνεργασία των δύο Δήμων και ενισχύει το κοινό όραμα για διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομίας της Αμμοχώστου τιμώντας παράλληλα την ιστορία, και τις παραδόσεις της.

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 17:30 με παρέλαση αρμάτων, η οποία θα ξεκινήσει από το Λιμανάκι Αγίας Νάπας και θα καταλήξει στο Δημοτικό Μουσείο «THALASSA», μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα στους δρόμους της πόλης.

Στη συνέχεια, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Μουσείου «THALASSA», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20:00 και θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από την παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της Αμμοχώστου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Δημοτικό Μουσείο «THALASSA» θα φιλοξενήσει, από τις 02 έως τις 30 Μαΐου 2026, την έκθεση κεραμικής των μελών του Παγκύπριου Συνδέσμου Αγγειοπλαστών και Κεραμιστών με τίτλο «Μυρωδιές Αμμοχώστου», αναδεικνύοντας μέσα από την τέχνη μνήμες και εικόνες της πόλης.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας κ. Χρίστος Ζαννέττου τόνισε ότι «η αναβίωση της Εορτής Πορτοκαλιού της Αμμοχώστου αποτελεί ύψιστη τιμή για τον Δήμο, καθώς μέσα από τέτοιες δράσεις διατηρείται ζωντανή η συλλογική μνήμη και ενισχύεται το όραμα της επιστροφής».

«Καλούμε», πρόσθεσε, «το κοινό να τιμήσει με την παρουσία του αυτή τη ξεχωριστή γιορτή, που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν και διατηρεί ζωντανή την ιστορική μνήμη και την ελπίδα της επιστροφής στην αγαπημένη πόλη».

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.