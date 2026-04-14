Ευκαιρία για εκδρομή: Μία μεγάλη γιορτή αναβιώνει στην Αγία Νάπα - Παρέλαση αρμάτων και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 14.04.2026 - 20:45
Μία από τις σημαντικότερες και εμβληματικές γιορτές της Αμμοχώστου, την Εορτή του Πορτοκαλιού, αναβιώνουν ο Δήμος Αγίας Νάπας και ο Δήμος Αμμοχώστου στο Δημοτικό του Διαμέρισμα Αγίας Νάπας, το Σάββατο 2 Μαΐου 2026.

Πρόκειται για ακόμη μία πρωτοβουλία, μετά από την προσωρινή φιλοξενία της Δημοτικής Πινακοθήκης Αμμοχώστου, στο Δημοτικό Μουσείο THALASSA, που αναδεικνύει τη διαχρονική συνεργασία των δύο Δήμων και ενισχύει το κοινό όραμα για διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομίας της Αμμοχώστου τιμώντας παράλληλα την ιστορία, και τις παραδόσεις της.

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 17:30 με παρέλαση αρμάτων, η οποία θα ξεκινήσει από το Λιμανάκι Αγίας Νάπας και θα καταλήξει στο Δημοτικό Μουσείο «THALASSA», μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα στους δρόμους της πόλης.

Στη συνέχεια, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Μουσείου «THALASSA», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20:00 και θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από την παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της Αμμοχώστου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Δημοτικό Μουσείο «THALASSA» θα φιλοξενήσει, από τις 02 έως τις 30 Μαΐου 2026, την έκθεση κεραμικής των μελών του Παγκύπριου Συνδέσμου Αγγειοπλαστών και Κεραμιστών με τίτλο «Μυρωδιές Αμμοχώστου», αναδεικνύοντας μέσα από την τέχνη μνήμες και εικόνες της πόλης.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας κ. Χρίστος Ζαννέττου τόνισε ότι «η αναβίωση της Εορτής Πορτοκαλιού της Αμμοχώστου αποτελεί ύψιστη τιμή για τον Δήμο, καθώς μέσα από τέτοιες δράσεις διατηρείται ζωντανή η συλλογική μνήμη και ενισχύεται το όραμα της επιστροφής».

«Καλούμε», πρόσθεσε, «το κοινό να τιμήσει με την παρουσία του αυτή τη ξεχωριστή γιορτή, που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν και διατηρεί ζωντανή την ιστορική μνήμη και την ελπίδα της επιστροφής στην αγαπημένη πόλη».

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Χρυσάνθου – Κωνσταντίνα Δημητρίου: Η στιγμή της αποκάλυψης - Το χρώμα που γέμισε τον ουρανό σε ένα μοναδικό gender reveal - Δείτε βίντεο
Προκλητικοί οι Τούρκοι: Πέρασαν χειροπέδες σε δύο Έλληνες που σήκωσαν ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό μέσα στην Αγία Σοφία - Δείτε βίντεο
Καιρός: Μην πακετάρετε ακόμη τα χειμωνιάτικα – Μετά την μίνι άνοιξη, έρχονται βροχές και καταιγίδες - «Επίθεση» σκόνης
Προσοχή: Καταζητείται 39χρονος - Τον ψάχνουν για υπόθεση παροχής βοήθειας για παράνομη είσοδο και παραμονή αλλοδαπών - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Ένα ολόκληρο αεροπλάνο χειροκροτεί 2χρονο που νίκησε τον καρκίνο - «Είμαστε περήφανοι για σένα»
Εικόνες ντροπής στη Λάρνακα: Καταγγελία για σωρούς σκουπιδιών σε τουριστική περιοχή - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μετά τα κινητά, η Xiaomi παρουσίασε παγωτό και το ονόμασε... Standard, Pro και Max

 14.04.2026 - 20:14
Επόμενο άρθρο

Κράτος για τα μπάζα

 14.04.2026 - 20:56
Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου έχουν ξεκινήσει στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  14.04.2026 - 19:05
Νίκος Κληρίδης: Του παρέδωσαν «κλωνοποιημένο» το κινητό του - Εντός ημερών αίτηση Certiorari για νομιμότητα εντάλματος έρευνας

  •  14.04.2026 - 17:40
Τ. Γιασεμίδης: Σοβαρό πλήγμα για την οικονομία η αβεβαιότητα των επενδυτών - Θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψει η τιμή του πετρελαίου σε κανονικά επίπεδα

  •  14.04.2026 - 17:20
Πολιτική Άμυνα για Γερμασόγεια: Διαψεύδει τον Δήμο Αμαθούντος σχετικά με τη φιλοξενία ενοίκων

  •  14.04.2026 - 18:15
Καιρός: Μην πακετάρετε ακόμη τα χειμωνιάτικα – Μετά την μίνι άνοιξη, έρχονται βροχές και καταιγίδες - «Επίθεση» σκόνης

  •  14.04.2026 - 16:40
Κράτος για τα μπάζα

  •  14.04.2026 - 20:56
Διαζύγιο: Μιλάει η πείρα - Τρία λάθη που δεν θα έκανε ποτέ ένας δικηγόρος στον δικό του γάμο

  •  14.04.2026 - 21:00
Γιώργος Χρυσάνθου – Κωνσταντίνα Δημητρίου: Η στιγμή της αποκάλυψης - Το χρώμα που γέμισε τον ουρανό σε ένα μοναδικό gender reveal - Δείτε βίντεο

  •  14.04.2026 - 19:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα