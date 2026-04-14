Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike Online
LIKE ONLINE

Μετά τα κινητά, η Xiaomi παρουσίασε παγωτό και το ονόμασε... Standard, Pro και Max

 14.04.2026 - 20:14
Μετά τα κινητά, η Xiaomi παρουσίασε παγωτό και το ονόμασε... Standard, Pro και Max

Η Xiaomi παρουσίασε το Xiaomi Ice Cream σε εκδόσεις Standard, Pro και Max, με millet συνταγή, social media απήχηση και γρήγορο sold out.

Η Xiaomi είναι γνωστή για το ότι τοποθετεί το brand της σε σχεδόν κάθε είδους προϊόν, όμως η πιο πρόσφατη παρουσίασή της στο 2026 Values Conference δεν αφορά ούτε smart home συσκευή ούτε κάποιο νέο flagship  κινητό.

Αυτή τη φορά, η εταιρεία παρουσίασε παγωτό. Παραμένοντας πιστή στη γνώριμη τεχνολογική της ορολογία, η καντίνα της Xiaomi διαθέτει το νέο προϊόν σε τρεις εκδόσεις με πολύ οικεία ονομασία: Standard, Pro και Max.

Η Standard έκδοση προσφέρει το βασικό παγωτό στην τιμή των 5,99 γουάν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 0,88 δολάρια. Η Pro έκδοση κοστίζει 6,99 γουάν, δηλαδή περίπου 1,02 δολάρια, και προσθέτει ένα μπισκότο. Η κορυφαία Max έκδοση διατίθεται στα 8,99 γουάν, περίπου 1,32 δολάρια, και περιλαμβάνει τρία μπισκότα.  Τη συνταγή για το Xiaomi Ice Cream ανέπτυξε ο σεφ Bing Jiabao από την καντίνα της εταιρείας.

Η Xiaomi αναφέρει ότι ο Bing εμπνεύστηκε από το tofu ice cream και δημιούργησε το νέο προϊόν πειραματιζόμενος με το millet, ένα συστατικό που συνδέεται άμεσα με το brand της Xiaomi. Ύστερα από τρεις επαναλήψεις, ο Bing κατέληξε στη τελική διαδικασία παρασκευής. Η μέθοδος ξεκινά με το άτμισμα του millet, συνεχίζεται με τη μετατροπή του σε πάστα που αναμειγνύεται με γάλα και ολοκληρώνεται με επικάλυψη από κόκκους millet.

Η Xiaomi αναφέρει ότι με αυτόν τον τρόπο λύθηκε το πρόβλημα της πιο έντονης γεύσης του millet στο τελικό προϊόν.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, εμφανίζεται και η μηχανή παγωτού που χρησιμοποιείται στην καντίνα, η οποία φέρει branding της Mengniu, γνωστής κινεζικής γαλακτοκομικής εταιρείας, κάτι που δείχνει πιθανή συνεργασία.

Η Xiaomi λειτουργεί την καντίνα της εσωτερικά από το 2015, με όλους τους σεφ και το προσωπικό να είναι άμεσοι εργαζόμενοι της εταιρείας και να λαμβάνουν τις συνήθεις παροχές που ισχύουν για το προσωπικό της.

Η παρουσίαση του Xiaomi Ice Cream έγινε αμέσως θέμα στα social media. Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν με χιούμορ την απουσία μίας Ultra έκδοσης, ενώ άλλοι πρότειναν ακόμη και μια Youth Edition.

Η Xiaomi επιβεβαίωσε ότι το παγωτό εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα μετά την κυκλοφορία του.

Πηγή: techaholic.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προηγούμενο άρθρο

Γιώργος Χρυσάνθου – Κωνσταντίνα Δημητρίου: Η στιγμή της αποκάλυψης - Το χρώμα που γέμισε τον ουρανό σε ένα μοναδικό gender reveal - Δείτε βίντεο

 14.04.2026 - 19:45
Επόμενο άρθρο

Ευκαιρία για εκδρομή: Μία μεγάλη γιορτή αναβιώνει στην Αγία Νάπα - Παρέλαση αρμάτων και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

 14.04.2026 - 20:45
Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου έχουν ξεκινήσει στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

  •  14.04.2026 - 19:05
Νίκος Κληρίδης: Του παρέδωσαν «κλωνοποιημένο» το κινητό του - Εντός ημερών αίτηση Certiorari για νομιμότητα εντάλματος έρευνας

Νίκος Κληρίδης: Του παρέδωσαν «κλωνοποιημένο» το κινητό του - Εντός ημερών αίτηση Certiorari για νομιμότητα εντάλματος έρευνας

  •  14.04.2026 - 17:40
Τ. Γιασεμίδης: Σοβαρό πλήγμα για την οικονομία η αβεβαιότητα των επενδυτών - Θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψει η τιμή του πετρελαίου σε κανονικά επίπεδα

Τ. Γιασεμίδης: Σοβαρό πλήγμα για την οικονομία η αβεβαιότητα των επενδυτών - Θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψει η τιμή του πετρελαίου σε κανονικά επίπεδα

  •  14.04.2026 - 17:20
Πολιτική Άμυνα για Γερμασόγεια: Διαψεύδει τον Δήμο Αμαθούντος σχετικά με τη φιλοξενία ενοίκων

Πολιτική Άμυνα για Γερμασόγεια: Διαψεύδει τον Δήμο Αμαθούντος σχετικά με τη φιλοξενία ενοίκων

  •  14.04.2026 - 18:15
Καιρός: Μην πακετάρετε ακόμη τα χειμωνιάτικα – Μετά την μίνι άνοιξη, έρχονται βροχές και καταιγίδες - «Επίθεση» σκόνης

Καιρός: Μην πακετάρετε ακόμη τα χειμωνιάτικα – Μετά την μίνι άνοιξη, έρχονται βροχές και καταιγίδες - «Επίθεση» σκόνης

  •  14.04.2026 - 16:40
Κράτος για τα μπάζα

Κράτος για τα μπάζα

  •  14.04.2026 - 20:56
Διαζύγιο: Μιλάει η πείρα - Τρία λάθη που δεν θα έκανε ποτέ ένας δικηγόρος στον δικό του γάμο

Διαζύγιο: Μιλάει η πείρα - Τρία λάθη που δεν θα έκανε ποτέ ένας δικηγόρος στον δικό του γάμο

  •  14.04.2026 - 21:00
Γιώργος Χρυσάνθου – Κωνσταντίνα Δημητρίου: Η στιγμή της αποκάλυψης - Το χρώμα που γέμισε τον ουρανό σε ένα μοναδικό gender reveal - Δείτε βίντεο

Γιώργος Χρυσάνθου – Κωνσταντίνα Δημητρίου: Η στιγμή της αποκάλυψης - Το χρώμα που γέμισε τον ουρανό σε ένα μοναδικό gender reveal - Δείτε βίντεο

  •  14.04.2026 - 19:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα