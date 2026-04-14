Μετά τα κινητά, η Xiaomi παρουσίασε παγωτό και το ονόμασε... Standard, Pro και Max

Η Xiaomi είναι γνωστή για το ότι τοποθετεί το brand της σε σχεδόν κάθε είδους προϊόν, όμως η πιο πρόσφατη παρουσίασή της στο 2026 Values Conference δεν αφορά ούτε smart home συσκευή ούτε κάποιο νέο flagship κινητό.

Αυτή τη φορά, η εταιρεία παρουσίασε παγωτό. Παραμένοντας πιστή στη γνώριμη τεχνολογική της ορολογία, η καντίνα της Xiaomi διαθέτει το νέο προϊόν σε τρεις εκδόσεις με πολύ οικεία ονομασία: Standard, Pro και Max.

Η Standard έκδοση προσφέρει το βασικό παγωτό στην τιμή των 5,99 γουάν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 0,88 δολάρια. Η Pro έκδοση κοστίζει 6,99 γουάν, δηλαδή περίπου 1,02 δολάρια, και προσθέτει ένα μπισκότο. Η κορυφαία Max έκδοση διατίθεται στα 8,99 γουάν, περίπου 1,32 δολάρια, και περιλαμβάνει τρία μπισκότα. Τη συνταγή για το Xiaomi Ice Cream ανέπτυξε ο σεφ Bing Jiabao από την καντίνα της εταιρείας.

Η Xiaomi αναφέρει ότι ο Bing εμπνεύστηκε από το tofu ice cream και δημιούργησε το νέο προϊόν πειραματιζόμενος με το millet, ένα συστατικό που συνδέεται άμεσα με το brand της Xiaomi. Ύστερα από τρεις επαναλήψεις, ο Bing κατέληξε στη τελική διαδικασία παρασκευής. Η μέθοδος ξεκινά με το άτμισμα του millet, συνεχίζεται με τη μετατροπή του σε πάστα που αναμειγνύεται με γάλα και ολοκληρώνεται με επικάλυψη από κόκκους millet.

Η Xiaomi αναφέρει ότι με αυτόν τον τρόπο λύθηκε το πρόβλημα της πιο έντονης γεύσης του millet στο τελικό προϊόν.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, εμφανίζεται και η μηχανή παγωτού που χρησιμοποιείται στην καντίνα, η οποία φέρει branding της Mengniu, γνωστής κινεζικής γαλακτοκομικής εταιρείας, κάτι που δείχνει πιθανή συνεργασία.

Η Xiaomi λειτουργεί την καντίνα της εσωτερικά από το 2015, με όλους τους σεφ και το προσωπικό να είναι άμεσοι εργαζόμενοι της εταιρείας και να λαμβάνουν τις συνήθεις παροχές που ισχύουν για το προσωπικό της.

Η παρουσίαση του Xiaomi Ice Cream έγινε αμέσως θέμα στα social media. Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν με χιούμορ την απουσία μίας Ultra έκδοσης, ενώ άλλοι πρότειναν ακόμη και μια Youth Edition.

Η Xiaomi επιβεβαίωσε ότι το παγωτό εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα μετά την κυκλοφορία του.

