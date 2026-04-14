Διαζύγιο: Μιλάει η πείρα - Τρία λάθη που δεν θα έκανε ποτέ ένας δικηγόρος στον δικό του γάμο

Αν ένα επάγγελμα έχει μεγαλύτερη πείρα στο θέμα του γάμου αυτό είναι σίγουρα του δικηγόρου και μάλιστα αυτού που ειδικεύεται στα διαζύγια.

Στη δουλειά τους, οι δικηγόροι που ασχολούνται με το οικογενειακό δίκαιο βλέπουν καθημερινά γάμους να διαλύονται, οπότε γνωρίζουν από πρώτο χέρι τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι σχέσεις καταλήγουν σε διαζύγιο.

Τι λέει λοιπόν η πείρα τους; Ποια είναι τα τρία λάθη που θα απέφευγαν σε έναν γάμο αν ήθελαν αυτός να έχει διάρκεια; Ή αλλιώς τι κάνουν τα ζευγάρια που θέλουν να κρατήσει ο γάμος τους;

Δεν κρατούν οικονομικά μυστικά

Ρωτήστε έναν δικηγόρο και σίγουρα θα το έχει ψηλά στη λίστα του, σημειώνοντας ότι τα οικονομικά είναι μακράν η μεγαλύτερη πηγή συγκρούσεων που βλέπουν στους πελάτες τους.

Τα οικονομικά προβλήματα μπορεί να περιλαμβάνουν οικονομική απιστία, άνιση κατανομή των οικονομικών ευθυνών (δηλαδή όταν ένας χειρίζεται όλα τα οικονομικά) και γενικά κακή επικοινωνία.

Είτε έχετε κοινό λογαριασμό είτε ξεχωριστούς, να μιλάτε για το τι έχετε, τι ξοδεύετε, τι αποταμιεύετε και τι χρωστάτε, συμβουλεύουν οι δικηγόροι.

Η έλλειψη κατανόησης της οικονομικής κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές δαπάνες, κακή διαχείριση χρημάτων, απώλεια περιουσιακών στοιχείων και άλλα σοβαρά προβλήματα που επιδεινώνονται σε περίπτωση διαζυγίου.

Το συμπέρασμα είναι να ελέγχετε τακτικά τα οικονομικά σας σαν ζευγάρι, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, των σχεδίων για τα δάνεια, των αλλαγών στο εισόδημα και των μεγάλων αγορών.

Δεν κρατούν σκορ

Η σχέση σας δεν θα είναι πάντα ισορροπημένη, και θα υπάρξουν περίοδοι όπου ο ένας θα αναλαμβάνει πολύ περισσότερα από τον άλλον. Οι θυσίες είναι αναπόφευκτες, τα βάρη γίνονται βαριά και η απογοήτευση μπορεί να αυξηθεί. Όμως το να κρατάτε σκορ για τα πάντα είναι συνταγή για δυσαρέσκεια και διάλυση της σχέσης.

«Αυτό είναι κάτι που βλέπω πολύ συχνά στη διαμεσολάβηση. Τα χρόνια που οι άνθρωποι κρατούν σιωπηλά σκορ για το ποιος κάνει τι στον γάμο, και η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια που προκύπτει», λέει η Αμερικανίδα δικηγόρος και μεσολαβήτρια, Mardi Chadwick-Balcom. «Στον γάμο μου, που είναι δεύτερος και για τους δύο μας, μιλάμε για τις συνεισφορές μας. Προσπαθούμε να μοιράζουμε τα πράγματα δίκαια, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα εφικτό».

Σημαντικό είναι επίσης ότι τα επιτυχημένα παντρεμένα ζευγάρια δεν υποθέτουν απλώς ότι ο ένας θα κάνει κάτι. Αντίθετα, το συζητούν. Αν κάποιος νιώθει υποτιμημένος ή πιεσμένος, το εκφράζει ήρεμα και επανεξετάζουν την κατάσταση. Το να εστιάζει κανείς λιγότερο σε μια αυστηρή κατανομή 50/50 και περισσότερο στην αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό, οδηγεί τον γάμο πιο μακριά.

Δεν «χτυπούν κάτω από τη μέση» στους καβγάδες

Οι διαφωνίες στις σχέσεις είναι αναπόφευκτες, και κάποιοι πιστεύουν ότι είναι απαραίτητες για την υγεία μιας σχέσης. Ωστόσο, υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος να τσακώνεται κανείς. Η καλύτερη προσέγγιση είναι να λειτουργείτε ως ομάδα, αντιμετωπίζοντας τη διαφωνία ως πρόβλημα που λύνετε μαζί. Αυτό διαφέρει πολύ από τη νοοτροπία του «πρέπει να κερδίσω τον καβγά».

«Οι δικηγόροι βλέπουν πόσο καταστροφική μπορεί να γίνει η αντιπαραθετική σκέψη όταν γίνεται η βασική δυναμική μεταξύ των συζύγων. Η εστίαση στη λύση αντί για τη νίκη βοηθά τα ζευγάρια να ξεπερνούν τις διαφωνίες χωρίς να κλιμακώνεται η σύγκρουση», λέει μια άλλη Αμερικανίδα δικηγόρος, η Kimberly Miller.

Αν μια συζήτηση αρχίζει να γίνεται τεταμένη, κάντε μία παύση και πείτε κάτι όπως: “Ας βρούμε μια λύση που να λειτουργεί και για τους δύο μας.” Αυτή η μικρή αλλαγή στη γλώσσα βοηθά να παραμένει η συζήτηση εποικοδομητική.

Πολύ σημαντική όμως είναι η… αυτορρύθμιση δηλαδή να είμαστε οι ίδιοι σαν άτομα ρυθμισμένοι συναισθηματικά αλλιώς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά όταν είμαστε πλημμυρισμένοι από συναισθήματα, θυμωμένοι ή εξαντλημένοι.

Όλοι οι δικηγόροι συμφωνούν βέβαια ότι πρέπει να κρατάτε τα παιδιά εκτός διότι βλέπουν συχνά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όταν τα παιδιά εμπλέκονται στις διαμάχες των γονιών.

Το να κρατάμε τα παιδιά έξω από τις διαφωνίες των ενηλίκων τα προστατεύει και διατηρεί υγιείς οικογενειακές δυναμικές. Το να βλέπουν οι γονείς τους να λύνουν μικρές συγκρούσεις με σεβασμό και υγιή επικοινωνία τα βοηθά να μάθουν δεξιότητες συμβιβασμού και δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων.

