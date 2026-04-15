ΑρχικήLike Online
Σοβαρά προβλήματα στο Facebook και το Messenger – Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες

 15.04.2026 - 23:12
Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στις δημοφιλείς πλατφόρμες της Meta, με χρήστες του Facebook και του Messenger να αναφέρουν μαζικές δυσλειτουργίες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της πλατφόρμας Downdetector, η εικόνα επιδεινώθηκε αισθητά μετά τις 19:00, όταν αυξήθηκαν απότομα οι αναφορές χρηστών.

  • Messenger: Καταγράφηκαν πάνω από 460 αναφορές μέσα σε λίγα λεπτά, με βασικό πρόβλημα την αδυναμία αποστολής και λήψης μηνυμάτων.
  • Facebook: Χρήστες αναφέρουν προβλήματα στο newsfeed, καθώς και σημαντικές καθυστερήσεις στη φόρτωση περιεχομένου.

Πολλοί χρήστες κάνουν λόγο για πλήρες «πάγωμα» των εφαρμογών, με το Messenger να μην ανοίγει κανονικά και τα μηνύματα να εμφανίζονται με μεγάλη καθυστέρηση ή να μην φορτώνουν καθόλου.

Οι δυσλειτουργίες φαίνεται να έχουν επηρεάσει χρήστες σε πολλές χώρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για ευρύτερο τεχνικό ζήτημα και όχι μεμονωμένο περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, η Meta δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια της βλάβης ή τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.

Τι να κάνουν οι χρήστες

Μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών, οι χρήστες καλούνται:

  • να αποφύγουν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποστολής μηνυμάτων
  • να ελέγχουν τη σύνδεσή τους αλλά και την κατάσταση των εφαρμογών
  • να παρακολουθούν ενημερώσεις για την εξέλιξη του προβλήματος

Το περιστατικό υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά την εξάρτηση εκατομμυρίων χρηστών από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία και ενημέρωση.

Ουστέλ: Θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα για τα "κυριαρχικά" τους δικαιώματα

 15.04.2026 - 20:25
Ένταση «στο κόκκινο» στη νεκρή ζώνη: Το χρονικό και πως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Βίντεο

 15.04.2026 - 20:32
