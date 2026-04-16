Απόφαση-κλειδί για το άσυλο στην ΕΕ: Τι σημαίνει για τους αιτούντες

Η υπόθεση αφορά γεγονότα του 2023, όταν υπήκοοι τρίτων χωρών που έφτασαν αεροπορικώς στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών υπέβαλαν αιτήσεις διεθνούς προστασίας. Οι βελγικές αρχές δεν τους επέτρεψαν την είσοδο στην εθνική επικράτεια και τους έθεσαν υπό κράτηση σε κέντρα που βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας, στο πλαίσιο των διαδικασιών στα σύνορα που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων για τις εν λόγω διαδικασίες, η εξέταση των αιτήσεων συνεχίστηκε με διαδικασία κατά προτεραιότητα. Ωστόσο, οι αρχές αποφάσισαν τη διατήρηση της κράτησης των αιτούντων στα ίδια κέντρα, επικαλούμενες κίνδυνο διαφυγής. Τελικώς, οι αιτήσεις ασύλου απορρίφθηκαν.

Βελγικό δικαστήριο, εξετάζοντας προσφυγές κατά των απορριπτικών αποφάσεων, υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με το κατά πόσον είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση που επιτρέπει την κράτηση αιτούντων άσυλο σε κέντρα εντός της επικράτειας, αλλά όχι απαραίτητα στα σύνορα. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το ενωσιακό δίκαιο δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να κρατούν αιτούντες διεθνή προστασία σε εγκαταστάσεις που δεν βρίσκονται γεωγραφικά στα σύνορα, ακόμη και όταν εφαρμόζεται η διαδικασία στα σύνορα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την κράτηση στους ίδιους χώρους και μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικοί όροι, οι λόγοι κράτησης και οι εγγυήσεις προστασίας των δικαιωμάτων των αιτούντων, όπως η ενημέρωσή τους για οποιαδήποτε μεταβολή της νομικής τους κατάστασης.

Το Δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι οι πράξεις διερεύνησης που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στα σύνορα παραμένουν σε ισχύ και στο πλαίσιο των επακόλουθων διαδικασιών, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα των αιτούντων να υποβάλουν νέα στοιχεία ή δηλώσεις.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η κράτηση αιτούντων άσυλο ή η παράτασή της, πρέπει να είναι αναγκαία, αναλογική και περιορισμένη στο απολύτως απαιτούμενο χρονικό διάστημα, αποκλείοντας κάθε αυτόματη και συστηματική εφαρμογή του μέτρου.