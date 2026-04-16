Συνεχάρη την Κύπρο για την Προεδρία της ΕΕ ο Πορτογάλος ΥΠΕΞ - «Ο ρόλος σας είναι πραγματικά αξιοσημείωτος»

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση των δυο Υπουργών και ακολούθως κατά τη διάρκεια διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπιών των δυο χωρών, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Πορτογαλίας, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, η κατάσταση στην Ουκρανία, και ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Με τη σειρά του ο ΥΠΕΞ της Πορτογαλίας έδωσε συγχαρητήρια στην Κύπρο για τον χειρισμό της στην Προεδρία της ΕΕ, λέγοντας ότι «Θα ήθελα επίσης να επαινέσω τον ρόλο της Κύπρου και την απόδοσή σας, στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτος σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, ο τρόπος με τον οποίο προωθούμε, τους συμβιβασμούς μεταξύ των είκοσι επτά κρατών μελών.

Θα έλεγα, η εμπλοκή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε λύσεις σχεδιασμού, από την αρχή, κρατών μελών. Είναι λοιπόν κάτι που θα ήθελα πραγματικά να επαινέσω. Και γνωρίζουμε ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στα τέλη Ιουνίου».

