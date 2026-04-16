ΑρχικήΠολιτικήΣυνεχάρη την Κύπρο για την Προεδρία της ΕΕ ο Πορτογάλος ΥΠΕΞ - «Ο ρόλος σας είναι πραγματικά αξιοσημείωτος»
Συνεχάρη την Κύπρο για την Προεδρία της ΕΕ ο Πορτογάλος ΥΠΕΞ - «Ο ρόλος σας είναι πραγματικά αξιοσημείωτος»

 16.04.2026 - 23:14
Συνεχάρη την Κύπρο για την Προεδρία της ΕΕ ο Πορτογάλος ΥΠΕΞ - «Ο ρόλος σας είναι πραγματικά αξιοσημείωτος»

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος είχε σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλικής Δημοκρατίας.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση των δυο Υπουργών και ακολούθως κατά τη διάρκεια διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπιών των δυο χωρών, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Πορτογαλίας, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, η κατάσταση στην Ουκρανία, και ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Με τη σειρά του ο ΥΠΕΞ της Πορτογαλίας έδωσε συγχαρητήρια στην Κύπρο για τον χειρισμό της στην Προεδρία της ΕΕ, λέγοντας ότι «Θα ήθελα επίσης να επαινέσω τον ρόλο της Κύπρου και την απόδοσή σας, στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτος σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, ο τρόπος με τον οποίο προωθούμε, τους συμβιβασμούς μεταξύ των είκοσι επτά κρατών μελών.

Θα έλεγα, η εμπλοκή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε λύσεις σχεδιασμού, από την αρχή, κρατών μελών. Είναι λοιπόν κάτι που θα ήθελα πραγματικά να επαινέσω. Και γνωρίζουμε ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στα τέλη Ιουνίου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Temu: Ανακοίνωσε συμφωνίες με κυπριακές εταιρείες – Τι προνοούν
Απίστευτα ποσά για τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Δείτε τον τιμοκατάλογο
Επίθεση σε αστυνομικό - Μεθυσμένος νεαρός απείλησε με σπασμένο μπουκάλι μέλη της Δύναμης - Αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

 

 

 

Έγινε... σάλος: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο σώμα της κοπέλας του

 16.04.2026 - 22:41
Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε λεπτομέρειες

 16.04.2026 - 23:36
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολλά υποσχόμενος ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολλά υποσχόμενος ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο»

Η κυπριακή αμυντική βιομηχανία «δεν είναι μόνο ένας πολλά υποσχόμενος τομέας για την οικονομία μας, αλλά συμβάλλει καθοριστικά και στην προσπάθειά μας για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολλά υποσχόμενος ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολλά υποσχόμενος ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο»

  •  16.04.2026 - 20:50
Υπόθεση «Σάντυ»: Εντοπίστηκε σε γερμανική ιστοσελίδα η φωτογραφία με το τραύμα που δημοσίευσε ο Μακάριος Δρουσιώτης

Υπόθεση «Σάντυ»: Εντοπίστηκε σε γερμανική ιστοσελίδα η φωτογραφία με το τραύμα που δημοσίευσε ο Μακάριος Δρουσιώτης

  •  16.04.2026 - 22:23
Συνεχάρη την Κύπρο για την Προεδρία της ΕΕ ο Πορτογάλος ΥΠΕΞ - «Ο ρόλος σας είναι πραγματικά αξιοσημείωτος»

Συνεχάρη την Κύπρο για την Προεδρία της ΕΕ ο Πορτογάλος ΥΠΕΞ - «Ο ρόλος σας είναι πραγματικά αξιοσημείωτος»

  •  16.04.2026 - 23:14
Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση οι δύο συλληφθέντες - Πήρε 1000 ευρώ να κάψει όχημα ο 19χρονος

Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση οι δύο συλληφθέντες - Πήρε 1000 ευρώ να κάψει όχημα ο 19χρονος

  •  16.04.2026 - 19:27
Πράσινο Ολομέλειας για δυνατότητα έγκρισης Εφόρου Φορολογίας για μειωμένο ΦΠΑ σε 1η κατοικία

Πράσινο Ολομέλειας για δυνατότητα έγκρισης Εφόρου Φορολογίας για μειωμένο ΦΠΑ σε 1η κατοικία

  •  16.04.2026 - 17:28
Απέρριψε την αναπομπή Προέδρου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου η Βουλή

Απέρριψε την αναπομπή Προέδρου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου η Βουλή

  •  16.04.2026 - 17:49
Ένταση στη Βουλή για τον περί σκύλων νόμο – Ποιες τροποποιήσεις ψηφίστηκαν

Ένταση στη Βουλή για τον περί σκύλων νόμο – Ποιες τροποποιήσεις ψηφίστηκαν

  •  16.04.2026 - 18:28
Νέα παράταση μέχρι τέλος 2028 για αδειοδότηση ξενοδοχείων ενέκρινε η Βουλή

Νέα παράταση μέχρι τέλος 2028 για αδειοδότηση ξενοδοχείων ενέκρινε η Βουλή

  •  16.04.2026 - 19:42

