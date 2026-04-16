Έγινε... σάλος: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο σώμα της κοπέλας του

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
LIKE ONLINE

 16.04.2026 - 22:41
Σοκ προκαλεί στην Ολλανδία υπόθεση ακραίας κακοποίησης γυναίκας, καθώς ο πρώην σύντροφός της φέρεται να της έκανε περισσότερα από 250 τατουάζ σε όλο το σώμα, επιχειρώντας να την «μαρκάρει» ως ιδιοκτησία του.

Σύμφωνα με την οργάνωση Spijt van Tattoo, που έχει αναλάβει καμπάνια στήριξης του θύματος, ο δράστης αγόρασε μέσω διαδικτύου φθηνό εξοπλισμό τατουάζ και κάλυψε περίπου το 90% του σώματός της.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της οργάνωσης, πολλά από τα τατουάζ έγιναν σε ευαίσθητα σημεία του σώματος, όπως το στήθος και τα οπίσθια, σε μια προσπάθεια ελέγχου και επιβολής.

Η γυναίκα, γνωστή ως Γιόκε, έχει ήδη προχωρήσει σε αφαίρεση σημαντικού αριθμού τατουάζ, ιδιαίτερα από το πρόσωπό της, και εκφράζει την ελπίδα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην σύντροφός της φέρεται να την παρακολουθούσε, να την απειλούσε και να την εκφοβίζε, φτάνοντας στο σημείο να της δίνει αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες, καθιστώντας την ανίκανη να αντιδράσει.

Η ίδια καταγγέλλει ότι προσέφυγε στις αρχές, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε, καθώς –όπως υποστηρίζει– ήταν δύσκολο να αποδειχθεί η έλλειψη συναίνεσης, με τον δράστη να ισχυρίζεται το αντίθετο.

Η καμπάνια της οργάνωσης στοχεύει στη συγκέντρωση 35.000 δολαρίων για την πλήρη αφαίρεση των τατουάζ, ενώ τυχόν επιπλέον χρήματα θα διατεθούν για τη στήριξη και άλλων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

«Κάποιος που έχει πληγωθεί βαθιά μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια του. Αν μπορώ εγώ, μπορεί και κάποιος άλλος», δηλώνει η ίδια, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση «Σάντυ»: Εντοπίστηκε σε γερμανική ιστοσελίδα η φωτογραφία με το τραύμα που δημοσίευσε ο Μακάριος Δρουσιώτης

 16.04.2026 - 22:23
Επόμενο άρθρο

Συνεχάρη την Κύπρο για την Προεδρία της ΕΕ ο Πορτογάλος ΥΠΕΞ - «Ο ρόλος σας είναι πραγματικά αξιοσημείωτος»

 16.04.2026 - 23:14
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολλά υποσχόμενος ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο»

Η κυπριακή αμυντική βιομηχανία «δεν είναι μόνο ένας πολλά υποσχόμενος τομέας για την οικονομία μας, αλλά συμβάλλει καθοριστικά και στην προσπάθειά μας για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ.

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα