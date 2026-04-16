Έγινε... σάλος: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο σώμα της κοπέλας του

Σύμφωνα με την οργάνωση Spijt van Tattoo, που έχει αναλάβει καμπάνια στήριξης του θύματος, ο δράστης αγόρασε μέσω διαδικτύου φθηνό εξοπλισμό τατουάζ και κάλυψε περίπου το 90% του σώματός της.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της οργάνωσης, πολλά από τα τατουάζ έγιναν σε ευαίσθητα σημεία του σώματος, όπως το στήθος και τα οπίσθια, σε μια προσπάθεια ελέγχου και επιβολής.

Η γυναίκα, γνωστή ως Γιόκε, έχει ήδη προχωρήσει σε αφαίρεση σημαντικού αριθμού τατουάζ, ιδιαίτερα από το πρόσωπό της, και εκφράζει την ελπίδα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην σύντροφός της φέρεται να την παρακολουθούσε, να την απειλούσε και να την εκφοβίζε, φτάνοντας στο σημείο να της δίνει αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες, καθιστώντας την ανίκανη να αντιδράσει.

Η ίδια καταγγέλλει ότι προσέφυγε στις αρχές, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε, καθώς –όπως υποστηρίζει– ήταν δύσκολο να αποδειχθεί η έλλειψη συναίνεσης, με τον δράστη να ισχυρίζεται το αντίθετο.

Η καμπάνια της οργάνωσης στοχεύει στη συγκέντρωση 35.000 δολαρίων για την πλήρη αφαίρεση των τατουάζ, ενώ τυχόν επιπλέον χρήματα θα διατεθούν για τη στήριξη και άλλων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

«Κάποιος που έχει πληγωθεί βαθιά μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια του. Αν μπορώ εγώ, μπορεί και κάποιος άλλος», δηλώνει η ίδια, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας.

