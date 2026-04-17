Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

 17.04.2026 - 11:53
Άρχισαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι θανατώσεις των χοίρων στο πρώτο θετικό στον ιό αφθώδους πυρετού, χοιροστάσιο, που εντοπίστηκε στην περιοχή του Παλιομετόχου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργιάδου, τονίζοντας την κρισιμότητα της ευλαβικής τήρηση των περιοριστικών μέτρων καθώς η εξάπλωση του ιού στους χοίρους είναι πιο έντονη.

Η κ. Γεωργιάδου διαβεβαίωσε ότι στο παρόν στάδιο η κατάσταση στα αποθέματα γάλακτος και κρέατος, όπως και του ζωικού κεφαλαίου, είναι διαχειρίσιμη.

Συγκεκριμένα σε σχέση με τον εντοπισμό του προσβεβλημένου χοιροστασίου στο Παλιομέτοχο, επεσήμανε ότι υπάρχει ανησυχία καθώς η εκτίμηση ήταν ότι ο εντοπισμός προσβεβλημένου χοιροστασίου θα ήταν στις ήδη μολυσμένες περιοχές και όχι σε μια απομακρυσμένη περιοχή.

Παρά ταύτα, συνέχισε, «λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και δρούμε ταχέως ώστε να αναχαιτιστεί ο ιός, θανατώνοντας τα ζώα».

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την επάρκεια ζωικού πληθυσμού για την παραγωγή γάλακτος είπε ότι σε ό,τι αφορά τα γαλακτοφόρα ζώα, μέχρι της παρούσης θανατώθηκε το 2,6% των βοοειδών και το 6,6% των αιγοπροβάτων.

Σημείωσε ότι σε πεδίο αποθεμάτων γάλακτος και κρέατος, όπως και του ζωικού κεφαλαίου, η κατάσταση επί του παρόντος είναι διαχειρίσιμη.

«Το ζητούμενο είναι να συγκρατηθεί η εξάπλωση του ιού και στη χοιροτροφία», είπε και πρόσθεσε ότι άρχισε η θανάτωση στο προσβεβλημένο χοιροστάσιο με στόχο ο ιός να μην ξεφύγει από την περιοχή.

Επεσήμανε ταυτόχρονα ότι τα γουρούνια εκκρίνουν μεγαλύτερη ποσότητα ιού και τον διασπείρουν πιο έντονα και ως εκ τούτου είναι καθοριστικής σημασίας ο ιός να περιοριστεί στη συγκεκριμένη περιοχή και μόνο.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τη μέχρι τώρα αποτελεσματικότητα τη διαχείρισης του ιού, είπε ότι «τα περιοριστικά μέτρα πρέπει να τηρούνται με ευλάβεια και αυστηρότατα», αλλά, επεσήμανε ότι υπάρχουν περιπτώσεις μη τήρησης για αυτό και οι διάφορες εξαπλώσεις που εντοπίστηκαν μέχρι τώρα.

Περαιτέρω είπε ότι θεωρεί πως στις δύο μεγάλες κτηνοτροφικές περιοχές σε Λευκωσία και Λάρνακα που υπήρξε διασπορά του ιού, η εξάπλωση συγκρατήθηκε αρκετά καλά για αρκετό καιρό.

Εξήγησε πως ήταν αναμενόμενο ότι θα εντοπίζονταν μολυσμένα κοπάδια στις συγκεκριμένες περιοχές σε έκταση 3 και 10 χιλιομέτρων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο
Αυτό είναι το νέο κατάστημα που άνοιξε στο mall της Πάφου - Άνετη και κομψή μόδα για άνδρες - Δείτε φωτογραφίες
Αυτό είναι το απόλυτο street party με τα καλύτερα κοκτέιλ – Γνωστό σε όλους μπαρ γιορτάζει και ετοιμάζει κάτι μεγάλο
Κύπρια ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες που προκαλούν σάλο – «Γιατί η πρώτη σας ενόχλησε;»
Μία ιστορική ταβέρνα με απίστευτη θέα και δροσιά επιστρέφει φέρνοντας μαζί της παραδοσιακές κυπριακές γεύσεις – Δείτε φωτογραφίες
Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

 

 

 

Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

Συναγερμός για 226 ετοιμόρροπες οικοδομές στην Πάφο - Παγκύπρια σύσκεψη προέδρων ΕΟΑ

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η υπόθεση «Σάντη» ήρθε τη χειρότερη, ή ίσως την πιο αποκαλυπτική στιγμή, για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές, εκεί όπου τα κόμματα επιδιώκουν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα, μια υπόθεση με βαριές καταγγελίες και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ήρθε να ανατρέψει τους σχεδιασμούς και να φέρει στην επιφάνεια κάτι βαθύτερο: την αμηχανία.

Απαγόρευση Social Media στην Κύπρο: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί - Έρχεται ολιστικό σχέδιο για την προστασία ανηλίκων

Απαγόρευση Social Media στην Κύπρο: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί - Έρχεται ολιστικό σχέδιο για την προστασία ανηλίκων

Ανάστατη η κυπριακή κοινωνία: Φόβος για έλλειψη χοιρινού, πολλά ερωτηματικά για τη Σάντυ και «έξοδος» από επικίνδυνες οικοδομές

Ανάστατη η κυπριακή κοινωνία: Φόβος για έλλειψη χοιρινού, πολλά ερωτηματικά για τη Σάντυ και «έξοδος» από επικίνδυνες οικοδομές

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

Χαμός με Φειδία Παναγιώτου: Τον τρέχουν οι κάμερες μέχρι και τα αεροδρόμια - Eτοιμάζει κόμμα και στην Ελλάδα για τις επομένες εκλογές

Χαμός με Φειδία Παναγιώτου: Τον τρέχουν οι κάμερες μέχρι και τα αεροδρόμια - Eτοιμάζει κόμμα και στην Ελλάδα για τις επομένες εκλογές

Έχεις προγραμματισμένο ταξίδι; Πιθανή ακύρωση πτήσεων σύντομα - Για πόσο αντέχουν τα καύσιμα αεροσκαφών

Έχεις προγραμματισμένο ταξίδι; Πιθανή ακύρωση πτήσεων σύντομα - Για πόσο αντέχουν τα καύσιμα αεροσκαφών

