ΑρχικήΚοινωνίαΣυναγερμός για 226 ετοιμόρροπες οικοδομές στην Πάφο - Παγκύπρια σύσκεψη προέδρων ΕΟΑ
Συναγερμός για 226 ετοιμόρροπες οικοδομές στην Πάφο - Παγκύπρια σύσκεψη προέδρων ΕΟΑ

 17.04.2026 - 12:08
Σύνολο 226 ετοιμόρροπες οικοδομές καταγράφηκαν στην πόλη και επαρχία Πάφου, ενώ το γενικότερο θέμα των επικίνδυνων και ετοιμόρροπων οικοδομών θα συζητήσουν σε συνάντηση που θα έχουν την ερχόμενη Τρίτη οι πρόεδροι όλων των ΕΟΑ με το ΕΤΕΚ και την Ενωση Δήμων.

Όπως συγκεκριμένα δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί συνάντηση στη Λευκωσία μεταξύ των πέντε προέδρων των ΕΟΑ, του ΕΤΕΚ και της Ένωσης Δήμων, με βασικό αντικείμενο συζήτησης τις επικίνδυνες και ετοιμόρροπες οικοδομές.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η αξιοποίηση της συνεργασίας με το ΕΤΕΚ, ώστε να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος όλων των οικοδομών που έχουν καταγραφεί ως επικίνδυνες, με σκοπό την επικαιροποίηση των δεδομένων και την αποτύπωση της πραγματικής σημερινής τους κατάστασης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην πόλη και επαρχία Πάφου έχουν καταγραφεί συνολικά 226 ετοιμόρροπες οικοδομές. Από αυτές, οι 71 βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων Πάφου, εκ των οποίων οι 10 έως 12 θεωρούνται σε πιο επικίνδυνη κατάσταση. Επιπλέον, 109 ετοιμόρροπα υποστατικά εντοπίζονται σε κοινότητες, ενώ στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς καταγράφονται 46.

Ο κ. Πιττοκοπίτης σημείωσε ότι οι περισσότερες από τις ετοιμόρροπες οικοδομές στις κοινότητες είναι ακατοίκητες. Ωστόσο, επισήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Πάφο και αφορά πολυκατοικίες που εξακολουθούν να κατοικούνται.

Για το θέμα αυτό, ανέφερε ότι ο ίδιος, μαζί με τον αρμόδιο πολιτικό μηχανικό του ΕΟΑ, προχώρησαν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις των επικίνδυνων οικοδομών, με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενων καταρρεύσεων. Όπως διαπιστώθηκε, δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης, ωστόσο θα προχωρήσει επανέλεγχος και, όπου κριθεί αναγκαίο, θα ληφθούν μέτρα με βάση τα εργαλεία που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία.

Αναφερόμενος σε υπηρεσιακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εντός της εβδομάδας, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου σημείωσε ότι συζητήθηκε η διαδικασία, που θα ακολουθείται στο εξής για τη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκαν οδηγίες για την εξασφάλιση διαταγμάτων εκκένωσης όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης συνεργασίας με τη Νομική Υπηρεσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προκειμένου να προωθηθούν νομοθετικές τροποποιήσεις που θα καλύπτουν υφιστάμενα κενά. Όπως επεσήμανε, οι σημερινές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο δυσάρεστων εξελίξεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Νάπολη: Οι δράστες φορούσαν μάσκες γνωστών ηθοποιών, κράτησαν ομήρους, άδειασαν τις θυρίδες και έφυγαν από τούνελ

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η υπόθεση «Σάντη» ήρθε τη χειρότερη, ή ίσως την πιο αποκαλυπτική στιγμή, για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές, εκεί όπου τα κόμματα επιδιώκουν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα, μια υπόθεση με βαριές καταγγελίες και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ήρθε να ανατρέψει τους σχεδιασμούς και να φέρει στην επιφάνεια κάτι βαθύτερο: την αμηχανία.

