Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Νάπολη: Οι δράστες φορούσαν μάσκες γνωστών ηθοποιών, κράτησαν ομήρους, άδειασαν τις θυρίδες και έφυγαν από τούνελ
Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Νάπολη: Οι δράστες φορούσαν μάσκες γνωστών ηθοποιών, κράτησαν ομήρους, άδειασαν τις θυρίδες και έφυγαν από τούνελ

 17.04.2026 - 12:10
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε υποκατάστημα τράπεζα της Crédit Agricole στη Νάπολη, όταν τρεις ένοπλοι άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλαν μέσα, κράτησαν ομήρους περίπου 25 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πελατών και υπαλλήλων για περισσότερες από δύο ώρες, και κατάφεραν να διαφύγουν με σημαντική λεία από υπόγειο τούνελ.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Πέμπτης, όταν οι ληστές εισήλθαν μέσω υπόγειας σήραγγας στο υποκατάστημα 10 της Crédit Agricole στην πλατεία Medaglie d’Oro, στα όρια των περιοχών Arenella και Vomero. Σύμφωνα με ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές ληστείες των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Οι κακοποιοί, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά Μέσα φορούσαν μάσκες με τα πρόσωπα γνωστών ηθοποιών, κατάφεραν να αφαιρέσουν τόσο μετρητά όσο και πολύτιμα αντικείμενα από τις θυρίδες ασφαλείας που βρίσκονται στο υπόγειο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Το ακριβές ύψος της λείας παραμένει άγνωστο, καθώς οι ζημιές δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί πλήρως και το περιεχόμενο των θυρίδων είναι γνωστό μόνο στους κατόχους τους.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ταραχή στους πελάτες της τράπεζας, με δεκάδες καταθέτες να συγκεντρώνονται έξω από το υποκατάστημα το ίδιο βράδυ, αναζητώντας πληροφορίες για το εάν οι οικονομίες ή τα τιμαλφή τους συγκαταλέγονται μεταξύ των κλοπιμαίων.

Η στιγμή που βγαίνουν οι όμηροι από την τράπεζα:

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες οι οποίοι είχαν βαριά ναπολιτάνικη προφορά, φαίνεται να είχαν προετοιμάσει σχολαστικά το χτύπημα, γνωρίζοντας τη διάταξη των χώρων και τη λειτουργία του καταστήματος.

Κατά την εισβολή φορούσαν σκούρες μπλε φόρμες εργασίας, ενώ κάλυψαν τα πρόσωπά τους με κάλτσες και τις μάσκες προκειμένου να μην αναγνωριστούν. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για τον εντοπισμό τους, εκτιμώντας ότι πρόκειται για άτομα με εμπειρία σε παρόμοιες επιθέσεις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Συναγερμός για 226 ετοιμόρροπες οικοδομές στην Πάφο - Παγκύπρια σύσκεψη προέδρων ΕΟΑ

Σπάστε τη ρουτίνα με μια νέα & εμβληματική γευστική εμπειρία - Δοκιμάστε το νέο 7DAYS OREO

