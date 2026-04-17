ΑρχικήΔελτία Τύπου
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σπάστε τη ρουτίνα με μια νέα & εμβληματική γευστική εμπειρία - Δοκιμάστε το νέο 7DAYS OREO

 17.04.2026 - 12:20
Σπάστε τη ρουτίνα με μια νέα & εμβληματική γευστική εμπειρία - Δοκιμάστε το νέο 7DAYS OREO

Το 7DAYS, το κορυφαίο brand συσκευασμένων κρουασάν, παρουσιάζει τη νέα, απολαυστική συνεργασία με το Oreo, το πιο αγαπημένο μπισκότο στον κόσμο, δημιουργώντας ένα μοναδικό προϊόν που έρχεται να «σπάσει τη ρουτίνα» της καθημερινότητας.

Το 7DAYS OREO είναι η ολοκαίνουργια γεύση που συνδυάζει τη νόστιμη, αφράτη ζύμη του 7DAYS με απαλή κρέμα γεύσης βανίλιας και απολαυστικά κομμάτια μπισκότου Oreo. Με αυτή τη συνεργασία, ο κόσμος είναι βέβαιο ότι θα σπάσει τη ρουτίνα του με τον πιο γευστικό τρόπο. Το προϊόν κυκλοφορεί ως μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας του 7DAYS «Σπάσε τη ρουτίνα», που βασίζεται σε έναν μοναδικό συνδυασμό. Ένα εμβληματικό δίδυμο που θα έχει ισχυρό αντίκτυπο στην κατηγορία των αρτοσκευασμάτων.

Η ιδέα βασίζεται σε μια απλή αλλά παιχνιδιάρικη ερώτηση: «Είναι OREO μέσα; Ή 7DAYS έξω;» Η ασαφής διαχωριστική γραμμή ως προς το ποια μάρκα πρωταγωνιστεί, αποτελεί το βασικό συστατικό που ωθεί τον κόσμο να δοκιμάσει το προϊόν από πρώτο χέρι, κεντρίζοντας την περιέργεια τόσο των οπαδών του OREO όσο και των οπαδών του 7DAYS.

Η μοναδική υφή του προϊόντος είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει. Η αφράτη ζύμη του κρουασάν 7DAYS και τα τραγανά μπισκότα OREO συνάδουν απόλυτα με την παγκόσμια τάση των πολυαισθητηριακών εμπειριών. Στην αγορά θα διατίθεται μία συσκευασία, 60 g, για να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών.

Με το νέο 7DAYS Oreo, οι καταναλωτές καλούνται να ανακαλύψουν έναν διαφορετικό τρόπο να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους snack και να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Το 7DAYS Oreo είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Κύπρο.

Την καμπάνια για την Κύπρο δημιούργησε η Publicis Greece βασισμένη στην παγκόσμια στρατηγική και το δημιουργικό concept που ανέπτυξε η ομάδα της Saatchi & Saatchi..

Σχετικά με τη Mondelēz International

Η Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να απολαμβάνουν σνακ σε περισσότερες από 150 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με καθαρά έσοδα για το 2025 που ανέρχονται σε περίπου 38,5 δισεκατομμύρια δολάρια, η MDLZ πρωτοστατεί στο μέλλον των σνακ με εμβληματικές παγκόσμιες και τοπικές μάρκες, όπως τα μπισκότα και τα ψημένα σνακ Oreo, Ritz, LU, Clif Bar και τα μπισκότα και τα ψημένα σνακ της Tate's Bake Shop, καθώς και τις σοκολάτες Cadbury Dairy Milk, Milka και Toblerone. Επισκεφθείτε το www.mondelezinternational.com ή ακολουθήστε την εταιρεία στο X στο x.com/MDLZ.

Επικοινωνία με τα ΜΜΕ: Δανάη Δρόσου, Corporate & Government Affairs Manager GR&CY, Mondelez International, [email protected]

 

Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Νάπολη: Οι δράστες φορούσαν μάσκες γνωστών ηθοποιών, κράτησαν ομήρους, άδειασαν τις θυρίδες και έφυγαν από τούνελ

Ξέσπασαν πυρκαγιές από πτώσεις κεραυνών: Επί ποδός το Τμήμα Δασών - Δείτε φωτογραφίες

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η υπόθεση «Σάντη» ήρθε τη χειρότερη, ή ίσως την πιο αποκαλυπτική στιγμή, για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές, εκεί όπου τα κόμματα επιδιώκουν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα, μια υπόθεση με βαριές καταγγελίες και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ήρθε να ανατρέψει τους σχεδιασμούς και να φέρει στην επιφάνεια κάτι βαθύτερο: την αμηχανία.

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

  •  17.04.2026 - 06:30
Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

  •  17.04.2026 - 06:28
Απαγόρευση Social Media στην Κύπρο: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί - Έρχεται ολιστικό σχέδιο για την προστασία ανηλίκων

Απαγόρευση Social Media στην Κύπρο: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί - Έρχεται ολιστικό σχέδιο για την προστασία ανηλίκων

  •  17.04.2026 - 06:33
Ανάστατη η κυπριακή κοινωνία: Φόβος για έλλειψη χοιρινού, πολλά ερωτηματικά για τη Σάντυ και «έξοδος» από επικίνδυνες οικοδομές

Ανάστατη η κυπριακή κοινωνία: Φόβος για έλλειψη χοιρινού, πολλά ερωτηματικά για τη Σάντυ και «έξοδος» από επικίνδυνες οικοδομές

  •  17.04.2026 - 06:31
Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

  •  17.04.2026 - 11:53
Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

  •  17.04.2026 - 09:16
Χαμός με Φειδία Παναγιώτου: Τον τρέχουν οι κάμερες μέχρι και τα αεροδρόμια - Eτοιμάζει κόμμα και στην Ελλάδα για τις επομένες εκλογές

Χαμός με Φειδία Παναγιώτου: Τον τρέχουν οι κάμερες μέχρι και τα αεροδρόμια - Eτοιμάζει κόμμα και στην Ελλάδα για τις επομένες εκλογές

  •  17.04.2026 - 09:13
Έχεις προγραμματισμένο ταξίδι; Πιθανή ακύρωση πτήσεων σύντομα - Για πόσο αντέχουν τα καύσιμα αεροσκαφών

Έχεις προγραμματισμένο ταξίδι; Πιθανή ακύρωση πτήσεων σύντομα - Για πόσο αντέχουν τα καύσιμα αεροσκαφών

  •  17.04.2026 - 07:01

