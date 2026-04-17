Ελβετός οπαδός της Βασιλείας ταξίδεψε για να δει την ομάδα του στο Μιλάνο και έμεινε άστεγος για 11 χρόνια

Όλα ξεκίνησαν στις 24 Αυγούστου 2004, όταν ο Ρολφ Μπαντλ ταξίδεψε από την Ελβετία στο Μιλάνο για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του Βασιλεία στον προκριματικό γύρο του Champions League κόντρα στην Ίντερ.

Ενώ το παιχνίδι όδευε προς το τέλος του, ο 59χρονος τότε φίλαθλος αποχώρησε από την κερκίδα για να πάει στην τουαλέτα. Όμως, αποπροσανατολίστηκε στους διαδρόμους του «Μεάτσα», βρέθηκε σε λάθος θύρα και δεν κατάφερε ποτέ να εντοπίσει το πούλμαν της επιστροφής.

Η ζωή ως «Ρούντι» στους δρόμους του Μιλάνου

Με μόλις 20 ευρώ και 15 φράγκα στην τσέπη, χωρίς κινητό τηλέφωνο και χωρίς κανέναν συγγενή στην Ελβετία για να τον αναζητήσει, ο Μπαντλ πήρε μια αναπάντεχη απόφαση και έμεινε στο Μιλάνο.

Για τα επόμενα έντεκα χρόνια έζησε ως άστεγος στη συνοικία Μπάτζιο. Οι ντόπιοι τον αγάπησαν, τον αποκαλούσαν «Ρούντι» και τον φρόντιζαν καθημερινά. Ο ίδιος δήλωσε αργότερα πως απολάμβανε την ελευθερία του, καθώς στην Ιταλία δεν ένιωθε την πίεση των επιτηρητών που είχε στην κοινότητα Dietisberg όπου διέμενε προηγουμένως.

Από «νεκρός»... τραυματίας στο νοσοκομείο

Στην Ελβετία, οι έρευνες για τον εντοπισμό του σταμάτησαν επίσημα το 2011, καθώς οι αρχές πίστευαν πλέον πως ο Μπαντλ είχε πεθάνει. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2015, όταν ο «Ρούντι» έσπασε το πόδι του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ιταλίας. Η έλλειψη εγγράφων οδήγησε στην ταυτοποίησή του και οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν έκπληκτες τους υπεύθυνους στην Ελβετία ότι ο αγνοούμενος οπαδός ήταν ζωντανός.

Η ελβετική κυβέρνηση ανέλαβε τα έξοδα της επιστροφής του και ο Μπαντλ επέστρεψε στο Dietisberg, έχοντας πλέον κλείσει τα 70 του χρόνια. Παραδέχθηκε πως «δέκα χρόνια ήταν αρκετά» και πως αν και πέρασε όμορφα στην Ιταλία, πλέον απολαμβάνει τη φροντίδα και τη σιγουριά της πατρίδας του.

