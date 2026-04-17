Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Χαμός σε γάμο: Κουνιάδα εκδικήθηκε τη νύφη, λίγο πριν την τελετή - Της έριξε μαύρη μπογιά - Δείτε φωτογραφίες
LIKE ONLINE

Χαμός σε γάμο: Κουνιάδα εκδικήθηκε τη νύφη, λίγο πριν την τελετή - Της έριξε μαύρη μπογιά - Δείτε φωτογραφίες

 17.04.2026 - 15:33
Χαμός σε γάμο: Κουνιάδα εκδικήθηκε τη νύφη, λίγο πριν την τελετή - Της έριξε μαύρη μπογιά - Δείτε φωτογραφίες

Σε εφιάλτη μετατράπηκε η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής της για μια νύφη στην Αγγλία, αφού δέχθηκε επίθεση από την κουνιάδα της, που την έλουσε με μαύρη μπογιά. Το περιστατικό σημειώθηκε το 2024, ωστόσο πρόσφατα βγήκε η σχετική απόφαση του δικαστηρίου.

Η 35χρονη Τζένα Μονκ ήταν έτοιμη να παντρευτεί τον επί 20 χρόνια αγαπημένο της σε μία βικτωριανή έπαυλη στο Κεντ, όταν λίγα λεπτά πριν αρχίσει η τελετή, είδε τη γυναίκα του αδελφού της να την πλησιάζει, για να της ευχηθεί όπως πίστεψε αρχικά η νύφη. Ωστόσο, η κουνιάδα της, Αντόνια Ιστγουντ είχε άλλα σχέδια. Φτάνοντας κοντά στη νύφη, που ήταν έτοιμη να μπει στην αίθουσα της τελετής, ξαφνικά πέταξε πάνω της μαύρη μπογιά, λερώνοντας σχεδόν όλο της υο πρόσωπο και το στήθος, ενώ φυσικά κατέστρεψε το νυφικό της.

Όπως αποκαλύφθηκε η κουνιάδα προχώρησε σε αυτή την επίθεση ως πράξη εκδίκησης, για κάτι που συνέβη τον προηγούμενο χρόνο. Συγκεκριμένα, η Αντόνια κατηγορούσε την Τζένα ότι προσπάθησε να καταστρέψει τον δικό της γάμο με τον αδερφό της και από τότε οι σχέσεις τους είχαν επιδεινωθεί. Ωστόσο, κανένας δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη.

Ο γάμος έγινε, η κουνιάδα καταδικάστηκε

Όπως ήταν αναμενόμενο, αμέσως μετά την επίθεση με μπογιά επικράτησε πανικός... Η Αντόνια το έσκασε από την έπαυλη και η Τζένα έμεινε ταραγμένη να κλαίει γοερά. Παρολ΄αυτά, ο γάμος δεν ακυρώθηκε, καθώς το ζευγάρι ήταν αποφασισμένο να παντρευτεί. Η νύφη τελικά κατάφερε να καθαριστεί από τη μπογιά, ξαναβάφτηκε και φόρεσε ένα δανεικό φόρεμα, που έσπευσε να της φέρει ένας από τους καλεσμένους.

Ο γάμος έγινε με δύο ώρες καθυστέρηση και η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια. Η Τζένα κατηγόρησε την νύφη της για πρόκληση σωματικής και ψυχολογικής βλάβης, καθώς μετά το περιστατικό, έπασχε για πολύ καιρό από κατάθλιψη και δεν μπορούσε να εργαστεί. Μάλιστα, το ζευγάρι αναγκάστηκε να ακυρώσει το προγραμματισμένο και προπληρωμένο γαμήλιο ταξίδι του στις Μαλδίβες.

Από την πλευρά της η Αντόνια δήλωσε ένοχη για δύο αδικήματα πρόκλησης σωματικής βλάβης και καταδικάστηκε σε 10μηνη ποινή φυλάκισης με 12μηνη αναστολή, και επιπλέον 160 ώρες άμισθης εργασίας.

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό συνέβη το 2024, ωστόσο πρόσφατα βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. Φυσικά, μέχρι και σήμερα, νύφη και κουνιάδα δεν έχουν επαφές.

Πηγή: parapolitika.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελβετός οπαδός της Βασιλείας ταξίδεψε για να δει την ομάδα του στο Μιλάνο και έμεινε άστεγος για 11 χρόνια

 17.04.2026 - 15:24
Επόμενο άρθρο

4+1 κρυφές λειτουργίες του Android κινητού σου που δεν ξέρεις ότι έχεις

 17.04.2026 - 15:43
ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της συνάντησης των «27» με περιφερειακούς ηγέτες στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

  •  17.04.2026 - 11:02
Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

  •  17.04.2026 - 06:28
Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

  •  17.04.2026 - 13:31
Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

  •  17.04.2026 - 11:53
Ξέσπασαν πυρκαγιές από πτώσεις κεραυνών: Επί ποδός το Τμήμα Δασών - Δείτε φωτογραφίες

Ξέσπασαν πυρκαγιές από πτώσεις κεραυνών: Επί ποδός το Τμήμα Δασών - Δείτε φωτογραφίες

  •  17.04.2026 - 12:37
Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

  •  17.04.2026 - 09:16
Καύσιμα: «Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων - Η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές»

Καύσιμα: «Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων - Η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές»

  •  17.04.2026 - 10:27
Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

  •  17.04.2026 - 11:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα