Χαμός σε γάμο: Κουνιάδα εκδικήθηκε τη νύφη, λίγο πριν την τελετή - Της έριξε μαύρη μπογιά - Δείτε φωτογραφίες

Η 35χρονη Τζένα Μονκ ήταν έτοιμη να παντρευτεί τον επί 20 χρόνια αγαπημένο της σε μία βικτωριανή έπαυλη στο Κεντ, όταν λίγα λεπτά πριν αρχίσει η τελετή, είδε τη γυναίκα του αδελφού της να την πλησιάζει, για να της ευχηθεί όπως πίστεψε αρχικά η νύφη. Ωστόσο, η κουνιάδα της, Αντόνια Ιστγουντ είχε άλλα σχέδια. Φτάνοντας κοντά στη νύφη, που ήταν έτοιμη να μπει στην αίθουσα της τελετής, ξαφνικά πέταξε πάνω της μαύρη μπογιά, λερώνοντας σχεδόν όλο της υο πρόσωπο και το στήθος, ενώ φυσικά κατέστρεψε το νυφικό της.

Όπως αποκαλύφθηκε η κουνιάδα προχώρησε σε αυτή την επίθεση ως πράξη εκδίκησης, για κάτι που συνέβη τον προηγούμενο χρόνο. Συγκεκριμένα, η Αντόνια κατηγορούσε την Τζένα ότι προσπάθησε να καταστρέψει τον δικό της γάμο με τον αδερφό της και από τότε οι σχέσεις τους είχαν επιδεινωθεί. Ωστόσο, κανένας δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη.

Ο γάμος έγινε, η κουνιάδα καταδικάστηκε

Όπως ήταν αναμενόμενο, αμέσως μετά την επίθεση με μπογιά επικράτησε πανικός... Η Αντόνια το έσκασε από την έπαυλη και η Τζένα έμεινε ταραγμένη να κλαίει γοερά. Παρολ΄αυτά, ο γάμος δεν ακυρώθηκε, καθώς το ζευγάρι ήταν αποφασισμένο να παντρευτεί. Η νύφη τελικά κατάφερε να καθαριστεί από τη μπογιά, ξαναβάφτηκε και φόρεσε ένα δανεικό φόρεμα, που έσπευσε να της φέρει ένας από τους καλεσμένους.

Ο γάμος έγινε με δύο ώρες καθυστέρηση και η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια. Η Τζένα κατηγόρησε την νύφη της για πρόκληση σωματικής και ψυχολογικής βλάβης, καθώς μετά το περιστατικό, έπασχε για πολύ καιρό από κατάθλιψη και δεν μπορούσε να εργαστεί. Μάλιστα, το ζευγάρι αναγκάστηκε να ακυρώσει το προγραμματισμένο και προπληρωμένο γαμήλιο ταξίδι του στις Μαλδίβες.

Από την πλευρά της η Αντόνια δήλωσε ένοχη για δύο αδικήματα πρόκλησης σωματικής βλάβης και καταδικάστηκε σε 10μηνη ποινή φυλάκισης με 12μηνη αναστολή, και επιπλέον 160 ώρες άμισθης εργασίας.

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό συνέβη το 2024, ωστόσο πρόσφατα βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. Φυσικά, μέχρι και σήμερα, νύφη και κουνιάδα δεν έχουν επαφές.

