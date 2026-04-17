Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
4+1 κρυφές λειτουργίες του Android κινητού σου που δεν ξέρεις ότι έχεις

 17.04.2026 - 15:43
Το Android κρύβει ενσωματωμένες λειτουργίες που οι περισσότεροι χρήστες δεν γνωρίζουν — και που αντικαθιστούν εντελώς τρίτες εφαρμογές παραγωγικότητας.

Αντί να φορτώνεις το κινητό σου με εργαλεία αυτοματισμού, αρκεί να ενεργοποιήσεις αυτά που υπάρχουν ήδη εκεί.

Split screen: δύο εφαρμογές ταυτόχρονα

Το split screen είναι μία από τις λειτουργίες του Android που οι χρήστες ξεχνούν μέχρι να την ξαναδούν. Επιτρέπει το άνοιγμα δύο εφαρμογών παράλληλα, είτε σε οριζόντια είτε σε κατακόρυφη διάταξη — ιδανικό για να απαντάς σε μηνύματα ενώ βλέπεις βίντεο, ή να κρατάς σημειώσεις ενώ διαβάζεις. Η ενεργοποίηση γίνεται από την οθόνη πρόσφατων εφαρμογών: πατάς το εικονίδιο της εφαρμογής πάνω από την προεπισκόπηση και επιλέγεις «Split screen».

Ιστορικό πρόχειρου: η προσωρινή μνήμη που λείπει

Το clipboard history λύνει το γνωστό πρόβλημα: αντιγράφεις κάτι, το αντικαθιστάς κατά λάθος και χάνεται. Τα δημοφιλή πληκτρολόγια Gboard, Samsung Keyboard και SwiftKey διαθέτουν ενσωματωμένο clipboard manager που φυλάει πρόσφατα αντιγραμμένα κείμενα και screenshots. Το ιστορικό πρόχειρου δεν είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή — πρέπει να το ανοίξεις χειροκίνητα από τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου. Μπορείς επίσης να καρφιτσώσεις στοιχεία μόνιμα, όπως email ή διεύθυνση, ώστε να τα έχεις πάντα διαθέσιμα.

Extend Unlock: λιγότερο ξεκλείδωμα, ίδια ασφάλεια

Ο μέσος χρήστης ξεκλειδώνει το κινητό του 80–100 φορές την ημέρα. Το Extend Unlock του Android διατηρεί τη συσκευή ξεκλείδωτη όταν βρίσκεσαι σε ασφαλείς συνθήκες — στο σπίτι ή συνδεδεμένος με αξιόπιστη Bluetooth συσκευή, όπως τα ακουστικά σου. Η κλείδωση επανέρχεται αυτόματα μετά από 4 ώρες ή αν αλλάξουν οι εμπιστευμένες συνθήκες. Στα Samsung, το βρίσκεις στις Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδώματος → Extend Lock. Στα Pixel: Ρυθμίσεις → Ασφάλεια και απόρρητο → Ξεκλείδωμα συσκευής.

Κοινή χρήση Wi-Fi με QR code

Το πληκτρολόγιο ενός μακροσκελούς κωδικού Wi-Fi μπροστά σε επισκέπτη είναι πλέον περιττό. Από τις ρυθμίσεις Wi-Fi, επιλέγεις το δίκτυο στο οποίο είσαι συνδεδεμένος και πατάς «Κοινή χρήση» για να εμφανιστεί QR code. Ο επισκέπτης το σαρώνει και συνδέεται αυτόματα, χωρίς χειροκίνητη πληκτρολόγηση και χωρίς λάθη.

App Pinning: κλείδωμα σε μία εφαρμογή

Το app pinning κλειδώνει τη συσκευή σε μία μόνο εφαρμογή μέχρι να ξεκλειδώσεις χειροκίνητα. Ανοίγεις την εφαρμογή, πας στην οθόνη πρόσφατων, πατάς το εικονίδιο της εφαρμογής στην κορυφή της προεπισκόπησης και επιλέγεις «Καρφίτσωμα». Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει εφαρμογή, να δει ειδοποιήσεις ή να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μέχρι να ξεκαρφιτσωθεί. Χρήσιμο τόσο για ασφάλεια όταν δανείζεις το κινητό όσο και για εστίαση χωρίς αναποδιές.

Το Android έχει χτιστεί με εργαλεία που αντικαθιστούν δεκάδες εφαρμογές τρίτων — απλώς δεν τα διαφημίζει. Για τον χρήστη που ψάχνει τρόπους να βγάζει περισσότερη δουλειά από το κινητό του χωρίς να γεμίζει αποθήκη και μπαταρία με extra εφαρμογές, αυτές οι πέντε λειτουργίες αξίζουν αμέσως ενεργοποίηση. Το καλύτερο; Δεν κοστίζουν τίποτα και είναι ήδη εκεί.

Πηγή: techblog.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο
Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της
«Άνοιξαν οι ουρανοί»: Μαύρα σύννεφα σκέπασαν την Κύπρο - Εικόνες από διάφορες περιοχές του νησιού - VIDEO
Κύπρια ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες που προκαλούν σάλο – «Γιατί η πρώτη σας ενόχλησε;»
Μαθητές με διατροφικές διαταραχές: Τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί – Πού εντοπίζονται κενά
Ξαφνικό «μπλακ άουτ» σε περιοχές στην Κύπρο: Τι προκάλεσε τις διακοπές ρεύματος - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαμός σε γάμο: Κουνιάδα εκδικήθηκε τη νύφη, λίγο πριν την τελετή - Της έριξε μαύρη μπογιά - Δείτε φωτογραφίες

 17.04.2026 - 15:33
Επόμενο άρθρο

Γιατί προσπαθείς να χάσεις βάρος και δεν χάνεις - Όχι, δεν φταίνε πάντα τα προφανή

 17.04.2026 - 15:52
ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της συνάντησης των «27» με περιφερειακούς ηγέτες στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

Ξέσπασαν πυρκαγιές από πτώσεις κεραυνών: Επί ποδός το Τμήμα Δασών - Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

Καύσιμα: «Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων - Η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές»

Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα