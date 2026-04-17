4+1 κρυφές λειτουργίες του Android κινητού σου που δεν ξέρεις ότι έχεις

Αντί να φορτώνεις το κινητό σου με εργαλεία αυτοματισμού, αρκεί να ενεργοποιήσεις αυτά που υπάρχουν ήδη εκεί.

Split screen: δύο εφαρμογές ταυτόχρονα

Το split screen είναι μία από τις λειτουργίες του Android που οι χρήστες ξεχνούν μέχρι να την ξαναδούν. Επιτρέπει το άνοιγμα δύο εφαρμογών παράλληλα, είτε σε οριζόντια είτε σε κατακόρυφη διάταξη — ιδανικό για να απαντάς σε μηνύματα ενώ βλέπεις βίντεο, ή να κρατάς σημειώσεις ενώ διαβάζεις. Η ενεργοποίηση γίνεται από την οθόνη πρόσφατων εφαρμογών: πατάς το εικονίδιο της εφαρμογής πάνω από την προεπισκόπηση και επιλέγεις «Split screen».

Ιστορικό πρόχειρου: η προσωρινή μνήμη που λείπει

Το clipboard history λύνει το γνωστό πρόβλημα: αντιγράφεις κάτι, το αντικαθιστάς κατά λάθος και χάνεται. Τα δημοφιλή πληκτρολόγια Gboard, Samsung Keyboard και SwiftKey διαθέτουν ενσωματωμένο clipboard manager που φυλάει πρόσφατα αντιγραμμένα κείμενα και screenshots. Το ιστορικό πρόχειρου δεν είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή — πρέπει να το ανοίξεις χειροκίνητα από τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου. Μπορείς επίσης να καρφιτσώσεις στοιχεία μόνιμα, όπως email ή διεύθυνση, ώστε να τα έχεις πάντα διαθέσιμα.

Extend Unlock: λιγότερο ξεκλείδωμα, ίδια ασφάλεια

Ο μέσος χρήστης ξεκλειδώνει το κινητό του 80–100 φορές την ημέρα. Το Extend Unlock του Android διατηρεί τη συσκευή ξεκλείδωτη όταν βρίσκεσαι σε ασφαλείς συνθήκες — στο σπίτι ή συνδεδεμένος με αξιόπιστη Bluetooth συσκευή, όπως τα ακουστικά σου. Η κλείδωση επανέρχεται αυτόματα μετά από 4 ώρες ή αν αλλάξουν οι εμπιστευμένες συνθήκες. Στα Samsung, το βρίσκεις στις Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδώματος → Extend Lock. Στα Pixel: Ρυθμίσεις → Ασφάλεια και απόρρητο → Ξεκλείδωμα συσκευής.

Κοινή χρήση Wi-Fi με QR code

Το πληκτρολόγιο ενός μακροσκελούς κωδικού Wi-Fi μπροστά σε επισκέπτη είναι πλέον περιττό. Από τις ρυθμίσεις Wi-Fi, επιλέγεις το δίκτυο στο οποίο είσαι συνδεδεμένος και πατάς «Κοινή χρήση» για να εμφανιστεί QR code. Ο επισκέπτης το σαρώνει και συνδέεται αυτόματα, χωρίς χειροκίνητη πληκτρολόγηση και χωρίς λάθη.

App Pinning: κλείδωμα σε μία εφαρμογή

Το app pinning κλειδώνει τη συσκευή σε μία μόνο εφαρμογή μέχρι να ξεκλειδώσεις χειροκίνητα. Ανοίγεις την εφαρμογή, πας στην οθόνη πρόσφατων, πατάς το εικονίδιο της εφαρμογής στην κορυφή της προεπισκόπησης και επιλέγεις «Καρφίτσωμα». Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει εφαρμογή, να δει ειδοποιήσεις ή να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μέχρι να ξεκαρφιτσωθεί. Χρήσιμο τόσο για ασφάλεια όταν δανείζεις το κινητό όσο και για εστίαση χωρίς αναποδιές.

Το Android έχει χτιστεί με εργαλεία που αντικαθιστούν δεκάδες εφαρμογές τρίτων — απλώς δεν τα διαφημίζει. Για τον χρήστη που ψάχνει τρόπους να βγάζει περισσότερη δουλειά από το κινητό του χωρίς να γεμίζει αποθήκη και μπαταρία με extra εφαρμογές, αυτές οι πέντε λειτουργίες αξίζουν αμέσως ενεργοποίηση. Το καλύτερο; Δεν κοστίζουν τίποτα και είναι ήδη εκεί.

Πηγή: techblog.gr