Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΓιατί προσπαθείς να χάσεις βάρος και δεν χάνεις - Όχι, δεν φταίνε πάντα τα προφανή
ΥΓΕΙΑ

Γιατί προσπαθείς να χάσεις βάρος και δεν χάνεις - Όχι, δεν φταίνε πάντα τα προφανή

 17.04.2026 - 15:52
Υπάρχει μια φάση που σχεδόν όλοι έχουμε ζήσει. Τρως πιο προσεκτικά, κινείσαι λίγο παραπάνω, λες «μπήκα σε πρόγραμμα» και παρ’ όλα αυτά η ζυγαριά σε κοιτάει αδιάφορα. Εκνευριστικά αδιάφορα. Και κάπου εκεί αρχίζει το κλασικό «μάλλον ο μεταβολισμός μου έχει χαλάσει».

Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές το πρόβλημα δεν είναι εκεί που νομίζεις.

Ένας βασικός αλλά υποτιμημένος λόγος είναι το χρόνιο στρες. Όχι το άγχος της στιγμής, αλλά αυτό το μόνιμο background άγχος που έχει γίνει κανονικότητα. Όταν ο οργανισμός νιώθει συνεχώς σε κατάσταση επιβίωσης, δεν έχει καμία διάθεση να χάσει βάρος. Κρατά ενέργεια, κρατά λίπος και λειτουργεί αμυντικά. Μπορεί να τρως λίγα, αλλά το σώμα σου δεν συνεργάζεται.

Άλλος λόγος είναι ότι πολλές φορές τρως λιγότερο απ’ όσο αντέχεις. Ναι, γίνεται κι αυτό. Πολύ χαμηλές θερμίδες για μεγάλο διάστημα οδηγούν σε κόπωση, πτώση ενέργειας και τελικά σε έναν οργανισμό που μαθαίνει να κάνει οικονομία παντού. Χάνεται το αίσθημα πείνας, αλλά δεν χάνεται το λίπος. Κάπου εκεί κολλάς.

Ένα ακόμα σημείο που σπάνια συζητιέται είναι ο ύπνος. Όχι απλώς πόσες ώρες κοιμάσαι, αλλά τι ποιότητας ύπνο κάνεις. Κακός ύπνος σημαίνει μεγαλύτερη λιγούρα, χειρότερη διαχείριση σακχάρου και λιγότερη διάθεση για κίνηση την επόμενη μέρα. Μπορεί να κάνεις «όλα σωστά» στη διατροφή και να τα χαλάς χωρίς να το ξέρεις στο κρεβάτι.

Υπάρχει επίσης το φαινόμενο της ασυνείδητης υπερκατανάλωσης. Μικρά τσιμπήματα, λίγο εδώ λίγο εκεί, γουλιές, μπουκιές, «δεν το μετράω αυτό». Δεν είναι θέμα ειλικρίνειας. Είναι θέμα επίγνωσης. Το σώμα μετράει τα πάντα, ακόμα κι αν εμείς δεν τα θυμόμαστε.

Και τέλος, κάτι που πολλοί δεν περιμένουν. Το έντερο. Όταν το πεπτικό σύστημα δεν λειτουργεί καλά, επηρεάζεται η απορρόφηση, η φλεγμονή, η ενέργεια και τελικά το πώς διαχειρίζεται το σώμα το βάρος. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι αδυνατίζουν πιο εύκολα όταν πρώτα «στρώνει» η πέψη τους, όχι όταν κόβουν κι άλλο το φαγητό.

Το συμπέρασμα είναι απλό και όχι πάντα ευχάριστο. Αν δεν χάνεις βάρος, δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθείς αρκετά. Συχνά σημαίνει ότι προσπαθείς λάθος πράγματα ή στη λάθος σειρά. Και εκεί ακριβώς χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής, όχι περισσότερη πίεση.

Γράφει ο Διονύσιος - Άδωνις Πάνος,  Κλινικός Διατροφολόγος - Φυσιοπαθητικός

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

4+1 κρυφές λειτουργίες του Android κινητού σου που δεν ξέρεις ότι έχεις

 17.04.2026 - 15:43
Επόμενο άρθρο

Τρεις αγωνιστικές και βαρύ πρόστιμο για χειρονομία στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

 17.04.2026 - 15:53
Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της συνάντησης των «27» με περιφερειακούς ηγέτες στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  17.04.2026 - 11:02
  •  17.04.2026 - 16:12
  •  17.04.2026 - 13:31
  •  17.04.2026 - 11:53
  •  17.04.2026 - 16:26
  •  17.04.2026 - 12:37
  •  17.04.2026 - 10:27
  •  17.04.2026 - 11:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα