«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»: Σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ
«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»: Σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ

 17.04.2026 - 15:06
«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»: Σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται σήμερα Παρασκευή (17/4) η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, η οποία εγκαταλείφθηκε αβοήθητη σε πλατεία στο Αργοστόλι μετά από χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Συγγενείς και φίλοι την αποχαιρετούν στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου στις 15.00.

«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου», «Σε αγαπάμε Μυρτώ» γράφουν κάποια από τα στεφάνια από συγγενείς και φίλους.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα παιδάκι μου» δήλωσε συντετριμμένη νωρίτερα η μητέρα της 19χρονης μιλώντας στον ANT1.

«Δεν μπορώ. Είχα καψούρα με τη Μυρτούλα μου. Μόνο τη Μυρτούλα μου είχα. Δύο ώρες κοιμόμουν την ημέρα να μην της χαλάω χατήρι... Ήταν ένα καλό παιδάκι. Ήταν η καρδία μου, ήταν η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα εγώ; Θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της. Είχα έρωτα. Μόνο τη Μυρτώ μου θέλω, τίποτα άλλο. Μαζί της θα πάω στο ορκίζομαι. Τίποτα άλλο δεν θέλω, τελείωσε...» πρόσθεσε.


Απολογούνται οι  3 συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτώς

Την ώρα που οι 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον θάνατο της 19χρονης απολογούνται στον ανακριτή.

Ο 26χρονος αρσιβαρίστας παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ότι ήταν εκείνος που αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση στο δωμάτιο που βρισκόταν και η Μυρτώ. «Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση» υποστήριξε στην απολογία του, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ.

Παράλληλα, τόνισε ότι η δεύτερη φορά που έκαναν χρήση τοποθετείται χρονικά περίπου στις 04:00 το ξημέρωμα, και τότε ήταν που η 19χρονη άρχισε να μην δείχνει καλά στην υγεία της.

Όσον αφορά, τα χρήματα με τα οποία αγοράστηκαν τα ναρκωτικά, σημείωσε στην κατάθεσή του, πως συνέβαλαν όλοι και δεν τα πλήρωσε μόνος του, ενώ εκείνος έκανε την επαφή με τον άνθρωπο από τον οποίο προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της συνάντησης των «27» με περιφερειακούς ηγέτες στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

