Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο Ισραήλ ο Σιμόν Αϊκούτ – Εκεί θα εκτίσει την ποινή του για τον σφετερισμό περιουσιών

 17.04.2026 - 18:59
Σημαντική τροπή λαμβάνει η πολύκροτη υπόθεση του Σιμόν Αϊκούτ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος επιχειρηματίας δεν βρίσκεται πλέον σε κυπριακό σωφρονιστικό ίδρυμα.

Ο καταδικασθείς για τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα μεταφέρθηκε ήδη στο Ισραήλ, όπου και αναμένεται να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε με την ενεργοποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Μεταφορά Καταδίκων. Πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία στην οποία συμμετέχουν ως συμβαλλόμενα μέρη τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία όσο και το Ισραήλ, επιτρέποντας σε υπηκόους των χωρών αυτών να εκτίουν τις ποινές τους στον τόπο καταγωγής τους για ανθρωπιστικούς ή διοικητικούς λόγους.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο του 2024, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του κατά τη διάρκεια ελέγχου στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου. Η υπόθεση πήρε γρήγορα τον δρόμο της δικαιοσύνης, καταλήγοντας στην καταδίκη του τον Οκτώβριο του 2025. Ο 75χρονος είχε παραδεχθεί την ενοχή του σε συνολικά 40 κατηγορίες, οι οποίες αφορούσαν την παράνομη ανάπτυξη και πώληση ακινήτων σε γη που ανήκει σε εκτοπισμένους Ελληνοκύπριους στις κατεχόμενες περιοχές, μια δραστηριότητα που του επέφερε ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Παρά τη μεταφορά του στο εξωτερικό, η καταδίκη παραμένει σε ισχύ, με τις ισραηλινές αρχές να αναλαμβάνουν πλέον την ευθύνη για την επιτήρηση του καταδικασθέντος, σε μια υπόθεση που δημιούργησε ισχυρό δεδικασμένο για τα ζητήματα σφετερισμού περιουσιών στην Κύπρο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο
Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της
«Άνοιξαν οι ουρανοί»: Μαύρα σύννεφα σκέπασαν την Κύπρο - Εικόνες από διάφορες περιοχές του νησιού - VIDEO
Κύπρια ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες που προκαλούν σάλο – «Γιατί η πρώτη σας ενόχλησε;»
Μαθητές με διατροφικές διαταραχές: Τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί – Πού εντοπίζονται κενά
Ξαφνικό «μπλακ άουτ» σε περιοχές στην Κύπρο: Τι προκάλεσε τις διακοπές ρεύματος - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το Ιράν δεσμεύτηκε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Τραμπ: «Είναι μία υπέροχη μέρα για τον κόσμο»

 17.04.2026 - 18:28
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Άνδρας καίγεται ζωντανός μετά από ηλεκτροπληξία, κυνηγώντας μια μαϊμού

 17.04.2026 - 19:06
Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν δικαίωμα διέλευσης μέσω του Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ανέφερε η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Γαβριέλλα Μιχαηλίδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

  •  17.04.2026 - 20:33
ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

  •  17.04.2026 - 11:02
Στο Ισραήλ ο Σιμόν Αϊκούτ – Εκεί θα εκτίσει την ποινή του για τον σφετερισμό περιουσιών

Στο Ισραήλ ο Σιμόν Αϊκούτ – Εκεί θα εκτίσει την ποινή του για τον σφετερισμό περιουσιών

  •  17.04.2026 - 18:59
Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

  •  17.04.2026 - 13:31
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Πότε τίθεται σε ισχύ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  17.04.2026 - 18:37
«Μπάλες γκολφ» με άρωμα... κάνναβης και σοκολάτες ναρκωτικών - Τα απίστευτα ευρήματα του Τελωνείου – Δείτε φωτογραφίες

«Μπάλες γκολφ» με άρωμα... κάνναβης και σοκολάτες ναρκωτικών - Τα απίστευτα ευρήματα του Τελωνείου – Δείτε φωτογραφίες

  •  17.04.2026 - 16:26
Τέλος ο εμπαιγμός της Λάρνακας: Ξεκινούν οι κινητοποιήσεις για το λιμάνι και τη μαρίνα – Απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης

Τέλος ο εμπαιγμός της Λάρνακας: Ξεκινούν οι κινητοποιήσεις για το λιμάνι και τη μαρίνα – Απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης

  •  17.04.2026 - 19:43
Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

  •  17.04.2026 - 11:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα