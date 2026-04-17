Στο Ισραήλ ο Σιμόν Αϊκούτ – Εκεί θα εκτίσει την ποινή του για τον σφετερισμό περιουσιών

Ο καταδικασθείς για τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα μεταφέρθηκε ήδη στο Ισραήλ, όπου και αναμένεται να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε με την ενεργοποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Μεταφορά Καταδίκων. Πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία στην οποία συμμετέχουν ως συμβαλλόμενα μέρη τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία όσο και το Ισραήλ, επιτρέποντας σε υπηκόους των χωρών αυτών να εκτίουν τις ποινές τους στον τόπο καταγωγής τους για ανθρωπιστικούς ή διοικητικούς λόγους.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο του 2024, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του κατά τη διάρκεια ελέγχου στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου. Η υπόθεση πήρε γρήγορα τον δρόμο της δικαιοσύνης, καταλήγοντας στην καταδίκη του τον Οκτώβριο του 2025. Ο 75χρονος είχε παραδεχθεί την ενοχή του σε συνολικά 40 κατηγορίες, οι οποίες αφορούσαν την παράνομη ανάπτυξη και πώληση ακινήτων σε γη που ανήκει σε εκτοπισμένους Ελληνοκύπριους στις κατεχόμενες περιοχές, μια δραστηριότητα που του επέφερε ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Παρά τη μεταφορά του στο εξωτερικό, η καταδίκη παραμένει σε ισχύ, με τις ισραηλινές αρχές να αναλαμβάνουν πλέον την ευθύνη για την επιτήρηση του καταδικασθέντος, σε μια υπόθεση που δημιούργησε ισχυρό δεδικασμένο για τα ζητήματα σφετερισμού περιουσιών στην Κύπρο.