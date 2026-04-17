Το Ιράν δεσμεύτηκε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Τραμπ: «Είναι μία υπέροχη μέρα για τον κόσμο»

Είναι μία υπέροχη και λαμπρή μέρα για τον κόσμο, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Σε άλλη ανάρτησή του, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες του από τα Στενά του Ορμούζ με τη βοήθεια των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες: «Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή βρίσκεται στη διαδικασία αφαίρεσης όλων των θαλάσσιων ναρκών του! Ευχαριστώ!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που αφορά το Ιράν παραμένει σε ισχύ «έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Τεχεράνη».

Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ με αφορμή τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως απέρριψε προσφορά βοήθειας από τους Συμμάχους, πρόσθεσε πως - με τη βοήθεια των ΗΠΑ - το Ιράν αποναρκοθέτησε τα Στενά και ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για τη συμβολή τους.

«Τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει τελειώσει, έλαβα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που ρωτούσε αν χρειαζόμαστε βοήθεια», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι απέρριψε την προσφορά της Συμμαχίας, δηλώνοντας ότι δεν απαιτείται εμπλοκή της, εκτός εάν επιθυμεί να μεταφέρει πετρέλαιο. «Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν θέλουν απλώς να φορτώσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκε – ένας χάρτινος τίγρης», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Το Ισραήλ απαγορεύεται να βομβαρδίσει ξανά τον Λίβανο, αρκετά!»

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει συμφωνία με το Ιράν για ανταλλαγή αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου με αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 20 δισ. δολαρίων, τονίζοντας ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως έχει απαγορευτεί στο Ισραήλ να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, εμφανίστηκε να απορρίπτει πληροφορίες που μετέδωσε το Axios, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν συμφωνία με την Τεχεράνη, βάσει της οποίας το Ιράν θα παρέδιδε τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 20 δισ. δολαρίων.

«Οι ΗΠΑ θα λάβουν όλη την “πυρηνική σκόνη” που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα βομβαρδιστικά B-2 μας. Δεν θα δοθούν χρήματα με κανέναν τρόπο, σε καμία μορφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε επίσης να αποσυνδέσει τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν από την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Η συμφωνία αυτή δεν συνδέεται με τον Λίβανο. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να σταματήσει τις επιθέσεις στη χώρα, επισημαίνοντας ότι «απαγορεύεται» να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς. «Αρκετά, ως εδώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το έργο» του εναντίον της Χεζμπολάχ

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ, διαμηνύοντας ότι θα συνεχιστούν οι ενέργειες για την «αποδόμηση» της οργάνωσης, λίγες ώρες μετά την έναρξη της 10ήμερης εκεχειρίας.

«Με την παράκληση του φίλου μου, του προέδρου Τραμπ, με τον οποίο αλλάξαμε τη Μέση Ανατολή και φέραμε τεράστιες επιτυχίες, συμφωνήσαμε σε εκεχειρία προσωρινής διάρκειας στον Λίβανο. Με την παράκλησή του, δίνεται η ευκαιρία να προωθηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική και στρατιωτική λύση με την κυβέρνηση του Λιβάνου» τόνισε αρχικά ο Νετανιάχου.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η χώρα του σχεδιάζει περαιτέρω κινήσεις για την αντιμετώπιση της απειλής από ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως τόνισε, βασικός στόχος παραμένει η πλήρης «διάλυση της Χεζμπολάχ».

מה עשינו בצפון? הסבר קצר >> pic.twitter.com/8Q0fXTkaJf — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 17, 2026

Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί έκανε γνωστό πως η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτή για όλα τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο.

Όπως υπογράμμισε, σε συνάρτηση με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της εκεχειρίας.

Όπως διευκρίνισε, η κίνηση των πλοίων θα πραγματοποιείται μέσω συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι διακυμάνσεις στις αγορές μετά την ανακοίνωση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ.

Γύρω στις 13:10 (16:10 ώρα Ελλάδας) η τιμή του βαρελιού του Brent της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, υποχωρούσε 10,42% στα 89,03 δολάρια το βαρέλι. Το αντίστοιχο αμερικανό WTI, παράδοσης Μαΐου, υποχωρούσε 11,11% στα 84,17 δολάρια το βαρέλι.