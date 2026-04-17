Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Πότε τίθεται σε ισχύ

Η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της στις 06:00 το πρωί της 18ης Απριλίου και θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Η διαταραχή θα ξεκινήσει να εκδηλώνεται αρχικά από τα δυτικά παράλια και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το κύριο χαρακτηριστικό της αυριανής ημέρας θα είναι οι μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να συνοδεύονται από πτώση χαλαζιού και μεταβλητούς, ενισχυμένους ανέμους που θα δυσχεράνουν τις μετακινήσεις.