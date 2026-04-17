ΑρχικήΚοινωνίαΠάφος – Πόλη Χρυσοχούς: Έπεσαν οι προσφορές για τον δρόμο που «θα αλλάξει τα πάντα»
Πάφος – Πόλη Χρυσοχούς: Έπεσαν οι προσφορές για τον δρόμο που «θα αλλάξει τα πάντα»

 17.04.2026 - 19:21
Πάφος – Πόλη Χρυσοχούς: Έπεσαν οι προσφορές για τον δρόμο που «θα αλλάξει τα πάντα»

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ξανά το πολυαναμενόμενο έργο του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, καθώς σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοίνωσε την επίσημη υποβολή προσφορών για το Τμήμα 1 της Φάσης Α.

Πρόκειται για την κρίσιμη διαδρομή από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί, ένα έργο που υπόσχεται να αλλάξει τον χάρτη των μετακινήσεων στην επαρχία, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία δεκαετιών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε δύο μεγάλους παίκτες του κατασκευαστικού τομέα που κατέθεσαν τις προτάσεις τους, με τη διαφορά μεταξύ τους να είναι σχετικά μικρή. Συγκεκριμένα, η εταιρεία CYFIELD CONSTRUCTION LTD υπέβαλε προσφορά ύψους €124.850.000, ενώ η κοινοπραξία ARACO CONSTRUCTION CY LTD & GEOSTROY AD ακολουθεί με πρόταση στα €128.935.480 (ποσά χωρίς Φ.Π.Α.). Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, η τελική επιλογή θα γίνει με γνώμονα τη χαμηλότερη τιμή, αφού ολοκληρωθεί ο ενδελεχής έλεγχος από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Το νέο οδικό δίκτυο, συνολικού μήκους περίπου 15,5 χιλιομέτρων, δεν είναι μια απλή κατασκευή, αλλά ένα σύνθετο τεχνικό εγχείρημα που περιλαμβάνει εντυπωσιακές υποδομές. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία δύο λωρίδων κυκλοφορίας με ανηφορική λωρίδα όπου κρίνεται απαραίτητο, ενώ έχει ήδη ληφθεί πρόνοια για μελλοντική αναβάθμιση σε τετράλωρη διαδρομή.

Στην καρδιά του έργου δεσπόζουν δύο σήραγγες, μία στην περιοχή της Τσάδας (720 μέτρων) και μία στην Καλλέπεια (250 μέτρων), καθώς και πέντε μεγάλες κοιλαδογέφυρες. Το παζλ της νέας οδικής αρτηρίας συμπληρώνεται από έναν κεντρικό ανισόπεδο κόμβο που θα συνδέει την Πάφο με τη Λεμεσό, έναν ισόπεδο κόμβο στην Τσάδα και έναν τερματικό κυκλικό κόμβο μετά το Στρουμπί.

Εκτός από το κύριο οδικό δίκτυο, η σύμβαση περιλαμβάνει πλήρη οδοφωτισμό, σύγχρονα συστήματα ομβρίων υδάτων, τέσσερις άνω και δώδεκα κάτω διαβάσεις, διασφαλίζοντας την ασφαλή και γρήγορη σύνδεση της υπαίθρου με το αστικό κέντρο. Με την αξιολόγηση να ξεκινά άμεσα, η αντίστροφη μέτρηση για την εγκατάσταση των εργοταξίων έχει ήδη αρχίσει, φέρνοντας την Πόλη Χρυσοχούς πιο κοντά στην υπόλοιπη Κύπρο από ποτέ.

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν δικαίωμα διέλευσης μέσω του Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ανέφερε η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Γαβριέλλα Μιχαηλίδου.

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

  •  17.04.2026 - 20:33
ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

  •  17.04.2026 - 11:02
Στο Ισραήλ ο Σιμόν Αϊκούτ – Εκεί θα εκτίσει την ποινή του για τον σφετερισμό περιουσιών

Στο Ισραήλ ο Σιμόν Αϊκούτ – Εκεί θα εκτίσει την ποινή του για τον σφετερισμό περιουσιών

  •  17.04.2026 - 18:59
Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

  •  17.04.2026 - 13:31
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Πότε τίθεται σε ισχύ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  17.04.2026 - 18:37
«Μπάλες γκολφ» με άρωμα... κάνναβης και σοκολάτες ναρκωτικών - Τα απίστευτα ευρήματα του Τελωνείου – Δείτε φωτογραφίες

«Μπάλες γκολφ» με άρωμα... κάνναβης και σοκολάτες ναρκωτικών - Τα απίστευτα ευρήματα του Τελωνείου – Δείτε φωτογραφίες

  •  17.04.2026 - 16:26
Τέλος ο εμπαιγμός της Λάρνακας: Ξεκινούν οι κινητοποιήσεις για το λιμάνι και τη μαρίνα – Απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης

Τέλος ο εμπαιγμός της Λάρνακας: Ξεκινούν οι κινητοποιήσεις για το λιμάνι και τη μαρίνα – Απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης

  •  17.04.2026 - 19:43
Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

  •  17.04.2026 - 11:50

