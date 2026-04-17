Πάφος – Πόλη Χρυσοχούς: Έπεσαν οι προσφορές για τον δρόμο που «θα αλλάξει τα πάντα»

Πρόκειται για την κρίσιμη διαδρομή από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί, ένα έργο που υπόσχεται να αλλάξει τον χάρτη των μετακινήσεων στην επαρχία, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία δεκαετιών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε δύο μεγάλους παίκτες του κατασκευαστικού τομέα που κατέθεσαν τις προτάσεις τους, με τη διαφορά μεταξύ τους να είναι σχετικά μικρή. Συγκεκριμένα, η εταιρεία CYFIELD CONSTRUCTION LTD υπέβαλε προσφορά ύψους €124.850.000, ενώ η κοινοπραξία ARACO CONSTRUCTION CY LTD & GEOSTROY AD ακολουθεί με πρόταση στα €128.935.480 (ποσά χωρίς Φ.Π.Α.). Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, η τελική επιλογή θα γίνει με γνώμονα τη χαμηλότερη τιμή, αφού ολοκληρωθεί ο ενδελεχής έλεγχος από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Το νέο οδικό δίκτυο, συνολικού μήκους περίπου 15,5 χιλιομέτρων, δεν είναι μια απλή κατασκευή, αλλά ένα σύνθετο τεχνικό εγχείρημα που περιλαμβάνει εντυπωσιακές υποδομές. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία δύο λωρίδων κυκλοφορίας με ανηφορική λωρίδα όπου κρίνεται απαραίτητο, ενώ έχει ήδη ληφθεί πρόνοια για μελλοντική αναβάθμιση σε τετράλωρη διαδρομή.

Στην καρδιά του έργου δεσπόζουν δύο σήραγγες, μία στην περιοχή της Τσάδας (720 μέτρων) και μία στην Καλλέπεια (250 μέτρων), καθώς και πέντε μεγάλες κοιλαδογέφυρες. Το παζλ της νέας οδικής αρτηρίας συμπληρώνεται από έναν κεντρικό ανισόπεδο κόμβο που θα συνδέει την Πάφο με τη Λεμεσό, έναν ισόπεδο κόμβο στην Τσάδα και έναν τερματικό κυκλικό κόμβο μετά το Στρουμπί.

Εκτός από το κύριο οδικό δίκτυο, η σύμβαση περιλαμβάνει πλήρη οδοφωτισμό, σύγχρονα συστήματα ομβρίων υδάτων, τέσσερις άνω και δώδεκα κάτω διαβάσεις, διασφαλίζοντας την ασφαλή και γρήγορη σύνδεση της υπαίθρου με το αστικό κέντρο. Με την αξιολόγηση να ξεκινά άμεσα, η αντίστροφη μέτρηση για την εγκατάσταση των εργοταξίων έχει ήδη αρχίσει, φέρνοντας την Πόλη Χρυσοχούς πιο κοντά στην υπόλοιπη Κύπρο από ποτέ.